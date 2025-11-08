Velký průzkum pohody učitelů. Ničí je přetížení, čtvrtina zvažuje svůj odchod

Autor:
  13:00
Většina učitelů se ve školách cítí dobře, přesto roste počet těch, kteří se potýkají se zvýšenou psychickou zátěží a únavou. Podle rozsáhlého průzkumu Ústeckého kraje 11 procent kantorů vykazuje známky syndromu vyhoření a téměř čtvrtina zvažuje, že školství opustí. Třetina pedagogů se pohybuje pod průměrnými hodnotami psychické pohody a šest procent trpí symptomy deprese.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto:  Petr Topič, MAFRA

Data vyplývají z výzkumu společnosti Anreva Solution, který si objednal Ústecký kraj. Zúčastnilo se ho na 4 tisíce pedagogů. Výsledky bude kraj předávat obcím s rozšířenou působností, pod které spadají zejména základní školy.

Podle autorů průzkumu je duševní pohoda nižší u pedagogů ze základních škol a gymnázií, lépe jsou na tom učitelé středních odborných škol. Z výzkumu dále vyplývá, že pro více než třetinu učitelů jsou silným stresovým faktorem administrativní povinnosti, jež jim dlouhodobě ubírají čas i energii.

Výzkum se uskutečnil mezi pracovníky základních a středních škol, dotazník vyplnilo 3 897 respondentů z celého kraje – kromě učitelů také školní psychologové, speciální pedagogové, asistenti i sociální pracovníci. Jde o jeden z nejrozsáhlejších průzkumů tohoto typu v České republice.

Máme 80 procent romských dětí, pětky raději nedáváme, říká ředitelka školy

Učitelé často uvádějí, že hlavní příčinou stresu je dlouhodobé pracovní přetížení a nedostatek odpočinku. Přes 70 procent respondentů přiznalo, že si práci často nosí domů a tráví večery přípravou na vyučování, opravováním písemek či administrativou. Čtyři z deseti učitelů uvedli, že v posledním roce pocítili zhoršení psychického nebo fyzického zdraví. „Učitelé často mluví o tom, že jejich práce nikdy nekončí. Mají pocit, že musí být neustále k dispozici žákům, rodičům i vedení školy,“ popisuje sociolog a vedoucí výzkumného týmu Roman Petrenko ze společnosti Anreva Solution.

Právě psychické vyčerpání a neschopnost se od práce odpoutat jsou podle odborníků hlavními faktory, které vedou k vyhoření. Typickými projevy jsou nespavost, podrážděnost, únava, ale i ztráta smyslu a vnitřní motivace.

Zhruba 15 procent dotázaných uvedlo, že práce pro ně začíná být spíše zdrojem napětí než radosti. „Vyhoření není o slabosti. Je to přirozený důsledek dlouhodobého stresu, nedostatku uznání a vysokých nároků, které si často kladou sami učitelé,“ doplňuje Petrenko.

Výzkum zároveň ukázal, že zhoršená duševní pohoda se neváže jen na školy v sociálně vyloučených lokalitách. Pedagogové z těchto oblastí nevykazovali výrazně vyšší míru stresu. Často se zde podle odborníků daří zavádět kompenzační mechanismy, které pomáhají zvládat náročné situace.

Děti učí úředníci i ajťáci. Bez praxe. Česku chybí dvanáct tisíc učitelů

Podle vedoucího odboru školství, mládeže a tělovýchovy Romana Kováře se kraj zaměří především na podporu ředitelů a vedení škol, které hraje v pracovním klimatu klíčovou roli. „To základní, co z výsledků vyplývá, je potřeba větší podpory ředitelů v této oblasti. U škol, kde se v poslední době měnilo vedení, sledujeme, jak se mění klima a atmosféra. Na konci funkčního období pak hodnotíme, jestli se sbor cítí lépe, nebo hůře,“ uvádí Kovář s tím, že noví ředitelé zároveň mohou požádat o radu zkušenější vedení z jiných škol.

Kraj chce zároveň omezit přetížení pedagogů administrativou, kterou většina z nich označila za jeden z největších problémů. „Společnost Krajská majetková, která dosud fungovala spíše v omezeném režimu, bude od příštího roku rozšířena a postupně převezme část agendy spojené s výběrovými řízeními. Chceme, aby se ředitelé i učitelé mohli věnovat hlavně výuce a vedení školy, ne úředním úkonům,“ říká hejtman Richard Brabec (ANO).

Snad pomůže digitalizace

Podle něj by situaci mohla zlepšit také digitalizace některých procesů. „Jsou agendy, které pedagogové musí vyplnit. Otázka je, aby nevyplňovali jednu tabulku čtyřikrát. Digitalizace, která nyní do školství vstupuje, by to mohla zásadně zjednodušit,“ poznamenává náměstkyně hejtmana pro školství Jindra Zalabáková (ANO).

Z výzkumu také vyplývá, že duševní kondice pedagogů se napříč krajem výrazně liší. Zatímco některé školy trápí přetížení a nedostatek podpory, jiné fungují na základě důvěry, spolupráce a pozitivního klimatu. A právě to se podle odborníků ukazuje jako nejdůležitější faktor, který rozhoduje o tom, zda se učitelé do práce těší, nebo se z ní stává zátěž.

Například učitelka z lovosického gymnázia Pavla Linková říká, že se ve svém pracovním prostředí cítí velmi dobře. „Máme mezi kolegy přátelské vztahy, vedení nás podporuje a práce nás pořád baví,“ líčí. Podle ní panuje na škole příjemná atmosféra, která umožňuje učitelům dělat svou práci s nadšením a bez zbytečného stresu. Její zkušenost potvrzuje, že prostředí školy a přístup vedení mají zásadní vliv na to, jak pedagogové vnímají svou profesi.

Radní pro školství, mládež a sport Zalabáková připomíná, že učitelé stojí v první linii a jejich psychická pohoda se přímo odráží na dětech. „Není to jen o žácích, ale také o těch, kteří s nimi každý den pracují. Pokud se učitelé necítí dobře, odráží se to i na atmosféře ve škole a na žácích samotných,“ míní.

Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)

Nejčtenější

Česko zalité bílým mořem. Fotografové zachytili kouzla inverze v horách

Inverze na Šumavě, hrad Kašperk. (6. listopadu 2025)

Mlhavé ráno následované teplým slunečným dnem. Právě tato kombinace zajistila, že na mnoha místech Česka šlo v tomto týdnu sledovat majestátní jev známý jako inverze, který vzniká smísením teplého...

Sedí nám na plotech a v noci budí křikem. V teplických Trnovanech bují prostituce

Premium
Kruhový objezd v teplických Trnovanech, kde podle místních prostitutky většinou...

Obyvatele části Trnovany v Teplicích obtěžuje prostituce přímo před jejich domy. Občasné zákroky policejních hlídek situaci neřeší. Místní se obrátili na vedení města, protože jim po letech už...

Třinecká jízda skončila v Hradci, Pardubice zničily Kladno, Plzeň zdolala Kometu

Rozjásaní hokejisté Hradce po jednom z gólů do třinecké branky.

Ještě před první reprezentační přestávkou měla hokejová extraliga na programu kompletní 20. kolo. Vedoucí Třinec podlehl 1:4 na ledě Hradce, Pardubice smetly Kladno 8:3, Plzeň přetlačila Kometu 4:3...

Bájný Falco doletěl do Bíliny. Unikátní socha je hitem internetu i výletníků

Pohádkový les v Bílině. Létající pes Falco z Nekonečného příběhu.

Z filmového Nekonečného příběhu doletěl bájný Falco až do Pohádkového lesa v Bílině. Je dřevěný, jeho roztomilý výraz je dílem řezbářů, měří 17 metrů na délku a stal se nejen novou atrakcí pro děti,...

Teplice - Plzeň 1:2, hosté pod Hyským stále stoprocentní, v nastavení rozhodl Jemelka

Fotbalisté Plzně se radují z gólu Václava Jemelky v 8. minutě nastaveného času.

Udržel stoprocentní bilanci. Kouč plzeňských fotbalistů Martin Hyský zvládl od svého příchodu i páté utkání, ve čtrnáctém ligovém kole uspěla Viktoria v Teplicích 2:1. Skóre otevřel domácí Auta, za...

Velký průzkum pohody učitelů. Ničí je přetížení, čtvrtina zvažuje svůj odchod

Prvňáčci si před psaním procvičují prsty.

Většina učitelů se ve školách cítí dobře, přesto roste počet těch, kteří se potýkají se zvýšenou psychickou zátěží a únavou. Podle rozsáhlého průzkumu Ústeckého kraje 11 procent kantorů vykazuje...

8. listopadu 2025

Když se skloubí basket a jaderná fyzika. Neefektivní střely eliminuji, říká Grill

Děčínský křídelník Michal Grill během utkání s Olomouckem.

Nedávno zvažoval, že s profesionálním basketbalem sekne, najednou se v 19 letech objevuje křídelník Michal Grill v základní rotaci Děčína, jednoho z nejlepších ligových týmů v Česku. „Trápil jsem se,...

8. listopadu 2025  12:56

Kapitán Lvů o losu Ligy mistrů: Perugia je nejlepší na světě, ale není děsivá

Ústí nad Labem, 23.10. 2025, SK Volejbal Ústí nad Labem - Lvi Praha, 1. kolo...

Chystá se další volejbalová jízda! Po senzaci české reprezentace na mistrovství světa, tedy čtvrtém místě, se na klubové scéně zkusí vytáhnout i Lvi Praha. Úřadující čeští šampioni totiž v prosinci...

8. listopadu 2025  8:17

Vlak v Děčíně najel do naskládaného kamení, případ vyšetřuje policie

Návrat ozubnicových lokomotiv na nejstrmější trať v Česku oslavila Železniční...

Vlak v děčínské části Boletice nad Labem najel v pátek odpoledne do kamení naskládaného na kolejnici, uvedl mluvčí Správy železnic Martin Kavka. Lokomotiva je poškozená, provoz je veden po jedné...

7. listopadu 2025  17:38

El Nordico bude bez tvrďáka Macháče. Opouští Válečníky, míří do Slavie

Petr Macháč z Děčína v zápase s Levicemi

Petr Macháč nečekaně mění působiště. Tvrdý pivot opouští ligové Válečníky a míří do konkurenční pražské Slavie. „Nebylo to z naší hlavy, Slavia se Petrovi ozvala, on se rozhodl tu nabídku přijmout....

7. listopadu 2025  17:04

Česko zalité bílým mořem. Fotografové zachytili kouzla inverze v horách

Inverze na Šumavě, hrad Kašperk. (6. listopadu 2025)

Mlhavé ráno následované teplým slunečným dnem. Právě tato kombinace zajistila, že na mnoha místech Česka šlo v tomto týdnu sledovat majestátní jev známý jako inverze, který vzniká smísením teplého...

7. listopadu 2025  15:07

Dva jeřáby v akci. V Lovosicích naložili 200tunový generátor, popluje do USA

Dva obrovské jeřáby pomohly v lovosickém přístavu naložit dvousettunový...

Dva obrovské jeřáby musely spolupracovat v přístavu v Lovosicích, aby pomohly naložit dvousettunový generátor na loď. Plavidlo ho po Labi odveze do Hamburku a dále do Rotterdamu, odkud se pak vydá do...

7. listopadu 2025  15:02

Do paneláku s narušenou statikou se vrátí část obyvatel, dům už je stabilní

Dům v Čelakovského ulici v Chomutově, kde došlo k evakuaci lidí kvůli narušené...

Obyvatelé jednoho ze dvou vchodů panelového domu s narušenou statikou v Čelakovského ulici v Chomutově se zhruba po dvou měsících budou moci začít vracet domů. Pokyn k tomu dá statik. Další...

7. listopadu 2025  14:52

Petr: Litvínov? Šílenství! Po porážce se v hockeytownu stydíte i nakupovat

Litvínov,7. 8. 2025. Verva Litvínov - Rytíři Kladno, příprava. Jakub Petr,...

Posedlost hokejem poznává v Litvínově na vlastní kůži. Teď je ta kůže možná i husí, neboť Severočechům to v extralize skřípe, budoucnost klubu je mlhavá a atmosféra ve všech směrech napjatá. „Když...

7. listopadu 2025  12:51

Soudruhu, jsi blbec. Manželé čelí v boji s autodromem urážkám i výhrůžkám

Manželé Naděžda Huličková a Jiří Hulička, kteří žalují Autodrom Most kvůli...

Manželé Huličkovi z Mostu, kteří kvůli hluku roky bojují s tamním autodromem, se stali terčem různých agresivních reakcí. Díky jednomu z takových mailů se tento týden dozvěděli, že jim v bitvě dal za...

7. listopadu 2025  9:30

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Chomutov získal souhlas k přestavbě lázní, další kroky budou na novém vedení

Na financování revitalizace lázní by chtěl magistrát využít dotace.

Plán na oživení bývalých městských lázní v Chomutově, které jsou již 13 let uzavřené a chátrají, se posunul do další fáze. Město získalo potřebný souhlas k přestavbě brutalistického objektu ze 70....

6. listopadu 2025  14:50

Řevnivost Děčín - Ústí? Jsme kamarádky, ne jako chlapi, říká dcera legendy

Mariana Landová.

Tátu nezapře podobou ani pojetím hry. „On byl tvrdý hráč, já se o to snažím taky,“ hrdě hlásí Mariana Landová, dcera děčínské basketbalové legendy Roberta Landy. V úterý zažila poprvé zápas před...

6. listopadu 2025  8:31

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.