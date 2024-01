Učitel v Roudnici při hodině vytáhl plynový revolver, škola ho propustila

„Ve věci v současné chvíli probíhají úkony trestního řízení. Po zajištění všech důkazů bude rozhodnuto o dalším postupu podle trestního řádu. Zatím nemůžeme sdělit žádné další informace. Více informací zveřejníme, jakmile to bude možné,“ uvedla pro iDNES v pondělí mluvčí litoměřické policie Pavla Kofrová.

Dramatická událost se odehrála minulý týden během vyučování na Střední odborné škole a odborném učilišti Neklanova.

„Převlékali jsme se v šatně. Když jsme vyšli na chodbu, učitel tam stál a vytáhl z kapsy pistoli. Namířil na všechny a potom na strop. Šlo slyšet, jak to stiskl. Pak nám řekl, že kdyby měl patrony, tak nás postřílí. Pistole byla černá, šlo vidět komorky, byla bubnová,“ popsala svědkyně Litoměřickému deníku, který o incidentu informoval jako první.

Podle jiných informací mělo jít o poplašnou pistoli, která se používá například ke startování závodů. Incidentu prý předcházela hádka mezi učitelem a jedním ze studentů. Učitel mu prý měl vyhrožovat, že ho zabije, protože neměl úbor. Podle výpovědi dalšího studenta měl být z učitele cítit alkohol.

Ředitelka školy v dopise rodičům informovala, že s pedagogem ukončila pracovní poměr. „Do zaměstnání již nenastoupí. Byl mu zamezen přístup do areálu školy a již nedojde k žádnému kontaktu s žáky ani pedagogy,“ uvádí ředitelka školy Helena Všetečková s tím, že vhledem k vyšetřování nebude poskytovat další informace.

„V současné době bohužel s ohledem na probíhající úkony trestního řízení nemůžeme sdělovat bližší informace, aby nedošlo k maření vyšetřování. Škola s pedagogem rozvázala pracovní poměr, incident šetří policie,“ napsala o víkendu Litoměřickému deníku.

Zda byl učitel opilý, vedení školy zatím neví

V reakci na událost škola zavádí nová bezpečnostní opatření. „Ty spočívají v kontrolách žáků i pedagogů při vstupu do budovy,“ uvedla v pondělí ředitelka školy s tím, že se zvažuje také preventivní testování pedagogů na přítomnost návykových látek.

To, zda byl učitel v době incidentu pod vlivem alkoholu, jak tvrdí někteří studenti, ředitelka neví. „S alkoholem na pracovišti jsme se dosud nesetkali, a ani z osobního jednání s dotčeným pedagogem nikdo z přítomných členů vedení školy nepojal podezření, že je pod vlivem alkoholu či jiných návykových látek,“ řekla Helena Všetečková.

S vedením školy se v pondělí dopoledne sešel také starosta města František Padělek (Společně pro Roudnici n. L.). „Zajímal jsem se o to, co se na škole stalo. V podstatě tam šlo o nevhodnou manipulaci se zbraní. Byla to startovací pistole,“ uvedl.