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Most je po opravě samá vada. Podle města se nepovedla, stát chystá další

Pavel Křivohlavý
  6:59
Na Tyršově mostě v Litoměřicích se chystají omezení. Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) zde totiž bude provádět pravidelnou stavební údržbu nosné konstrukce a také zahájí rozsáhlý průzkum před jeho celkovou rekonstrukcí. Předchozí velká oprava se přitom uskutečnila teprve před deseti lety. Radnice její provedení haní.

„Vedle pravidelné periodické údržby ŘSD aktuálně zahajuje přípravu celkové rekonstrukce Tyršova mostu. V letech 2026 až 2027 bude na mostě prováděn rozsáhlý stavebně-technický průzkum a diagnostická měření, jejichž cílem je podrobně vyhodnotit skutečný technický stav konstrukce a stanovit optimální rozsah budoucí rekonstrukce,“ říká mluvčí ŘSD Kamila Zahálková.

Tyršův most v Litoměřicích. (červen 2026)
Tyršův most v Litoměřicích. (červen 2026)
Tyršův most v Litoměřicích. (červen 2026)
Tyršův most v Litoměřicích. (červen 2026)
6 fotografií

Jak však údržba a průzkum řidiče omezí nebo kdy přesně omezení odstartují, zatím ŘSD nespecifikovalo.

Tyršův most prošel poslední velkou rekonstrukcí za více než 111 milionů korun před deseti lety. S výslednou kvalitou prací však nejsou Litoměřice spokojeny.

„Oprava z roku 2016 se ‚jemně řečeno‘ nepovedla. Při rozšíření mostu totiž došlo k tomu, že v místě, kde se původní most stýká s novým rozšířením, netěsní a zatéká na nosné konstrukce a reziví to tam. To bude potřeba nyní řešit. Druhá věc, kterou je potřeba akutně řešit, je, že na mostě došlo k propadu v části, která slouží pro cyklisty. Tyto věci je potřeba vyřešit dříve, než dojde ke generální opravě,“ poukazuje místostarosta Litoměřic Jiří Adámek (ANO).

ŘSD se ke konkrétním problémům odmítlo vyjádřit a pouze sdělilo, že již zahájilo výběr projektanta, který na mostě navrhne potřebná opatření. „V současné době připravujeme opravu vybraných částí mostu, která by měla předcházet jeho celkové rekonstrukci. Jejím cílem bude odstranit nejzávažnější závady zjištěné při prohlídkách mostu a zajistit jeho další bezpečný provoz,“ říká Zahálková.

Opravy těchto závad však neproběhnou při letošní údržbě, ale až později. Podle aktuálních předpokladů by to mohlo být v roce 2028.

Místostarostovi Litoměřic se také nelíbí, že už deset let po dokončení rok trvající generální rekonstrukce se musí řešit velké opravy a připravovat nová celková rekonstrukce. „Z mého pohledu se oprava nepovedla. Kromě zatékání do rozšíření mostu jsou problémy i se zábradlím, která nyní korodují, protože jsou vyrobena z úzkoprofilových nosníků, kam zatéká. Most vede přes naše město a každá jeho oprava nám komplikuje dopravu,“ popisuje Adámek.

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Most je v majetku ŘSD, takže město nemůže usilovat o vypořádání se se stavební firmou, která podle Adámka svou práci odvedla špatně. K podobnému kroku se v současné době však nechystá ani ŘSD.

„Pokud jde o hodnocení předchozí opravy dokončené v roce 2016, ŘSD v současné době nemá k dispozici výsledky podrobného diagnostického průzkumu, na jejichž základě by bylo možné jednoznačně určit příčiny všech dnes pozorovaných poruch. Tyršův most je historická ocelová konstrukce z roku 1910, která byla v průběhu své existence opakovaně upravována a rozšiřována,“ uvádí Zahálková.

Termín chystané generální rekonstrukce pak podle ŘSD zatím nelze přesně stanovit. „Bude záviset na výsledcích probíhajících diagnostických průzkumů, projektové přípravě, povolovacích procesech i koordinaci s dalšími dopravními a investičními akcemi ve městě Litoměřice,“ podotýká Zahálková.

Ocelový Tyršův most nahradil původní kamenný most z roku 1711. Výstavba probíhala v letech 1906 až 1910. Most je dlouhý 400 metrů a stojí na kamenných pilířích.

Oproti historickým mostům, které do města ústily proti dnešní Jezuitské ulici, stojí mírně výš proti proudu. Při otevření byl pojmenován po císaři Františku Josefovi I., po roce 1918 však dostal jméno po jednom ze zakladatelů Sokola, které - s výjimkou období druhé světové války - nese dodnes.

Původní mostovka byla široká 7,5 metru, ale při velké rekonstrukci v letech 1975 až 1985 byla rozšířena na 10,5 metru. Další průběžné opravy probíhaly v 90. letech 20. století a na počátku 21. století. Během povodně v roce 2002 došlo k zatopení celého předmostí na levém břehu. V letech 2015 až 2016 prošel Tyršův most rozsáhlou rekonstrukcí a zmíněné předmostí bylo kompletně přestavěno.

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