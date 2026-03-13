Chovatelku policie zadržela, vyšetřovatelé ve věci provádějí další procesní úkony, uvedla policie na síti X.
Podrobnosti připravujeme.
Okresní soud v Lounech poslal do vazby pětadvacetiletého muže, jenž podle vyšetřovatelů tento týden ve vesnici Drahomyšl na Lounsku zavraždil svého dvouletého syna. Za skutek mu hrozí nejvyšší možný...
Hradec Králové je posledním jistým čtvrtfinalistou v hokejové extralize. V závěrečném 52. kole základní části porazil doma Mladou Boleslav 3:1 a uhájil čtvrté místo. Všechny branky vstřelil americký...
Ani čtvrt roku po úmrtí dvou novorozeňat nezná veřejnost příčiny tragického vyústění porodů v Litoměřicích. Jasné nyní je, co bude s porodníkem Petrem Holbou, který od prosince nesmí pracovat. Měl...
Případ muže, který podle obžaloby znásilňoval, týral a věznil ženu v domě v Siřemi na Lounsku, začne Krajský soud v Ústí nad Labem projednávat v květnu. Předtím muž znásilnil dvě jiné ženy, uvádí...
Miroslav a Petra Pavlasovi jsou sehraná dvojka doma i v práci. Z původně obyčejné jídelny v Chomutově vybudovali gastronomický cíl, za kterým jezdí lidé z celé republiky. Svou cestu oborem ...
Závažný případ týrání zvířat vyšetřují tepličtí kriminalisté. Chovatelka měla v bytě 2+1 25 koček v nevhodných podmínkách. Zvířata byla podvyživená, měla hnisavé záněty kůže, svrab v uších a záněty v...
Majitelé problémové ubytovny v Drahomyšli na Lounsku podle informací iDNES.cz nabídli obci konkrétní sumu, za kterou by jí objekt mohli prodat. Lipno, pod které Drahomyšl spadá, chce dům získat právě...
Když fotbalové Teplice na sklonku roku nadělily fanouškům speciální dresy v podobě vánočních svetrů, vyprodaly se za pouhou minutu a 19 sekund. Nejrychleji v historii klubu! Teď si účastník první...
Společně byli u rozkvětu basketbalové Slunety a historického postupu do ligového finále, společně teď možná dva lídři a kamarádi klub i opustí. Šéf Tomáš Hrubý bude na podzim kandidovat na ústeckého...
V centru Ústí nad Labem začala obnova více než sto let starých Mánesových sadů. Rozsáhlý park mezi ulicemi Moskevská a Klíšská je momentálně obehnaný zelenou sítí a nepřístupný. Lidé se sem mají...
Co se na kempu Jackieho Chana naučíš, na maturitním plese jako když najdeš. Dvojnásobný mistr světa v šaolinském kung-fu Karel Korenc si musel šerpu vybojovat přes tři zakuklence. Scénkou jako z...
Ve Wieserově domě v Terezíně se otevřela nová stálá expozice Centra studií genocid Terezín. Multimediální projekt nazvaný Zločin beze jména mapuje zásadní zločiny proti lidskosti, které se udály v...
Krajský úřad Ústeckého kraje zrušil rozhodnutí stavebního úřadu v Ústí nad Labem, který nepovolil přeměnu vily ve Staré ulici na centrum pro závislé. Proti rozhodnutí stavebního úřadu se odvolala...
Ústecký fotbal v něm získal fotbalistu i barbera. Je libo ostříhat? Na služby záložníka Jakuba Emmera je v šatně pořadník. „Mám nabité dny se strojkem,“ usmívá se zimní posila druholigového klubu ze...
Zdravotní nesnáze hokejové Sparty před vrcholem sezony ovlivňují i čtvrtfinálovou prvoligovou bitvu Litoměřic se Vsetínem. Stadion, který je partnerským klubem pražského týmu, před play off přišel o...
Únava, výkyvy nálad, problémy se spánkem nebo náhlé pocení. Po čtyřicítce se hormonální změny hlásí o slovo častěji, než si myslíme. Existuje ale...
Společně pro Piráty zachránili první ligu, společně je budou kormidlovat dál. Trenérský triumvirát ve složení Richard Lobo, Jakub Grof a Viktor Hübl zůstává na střídačce hokejového Chomutova. Klub o...
Nenápadný kus země uprostřed proudu Labe nedaleko Lovosic se nově stal přírodní rezervací. O jejím vyhlášení rozhodl Ústecký kraj, který tak rozšířil síť chráněných území. Havraní ostrov získal...