V bytě živořilo přes dvacet nemocných koček, policie našla v mrazáku sto koťat

Autor:
  9:58
Závažný případ týrání zvířat vyšetřují tepličtí kriminalisté. Chovatelka měla v bytě 2+1 25 koček v nevhodných podmínkách. Zvířata byla podvyživená, měla hnisavé záněty kůže, svrab v uších a záněty v očích. Při čtvrteční domovní prohlídce se v mrazáku našlo více než sto mrtvých koťat.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Chovatelku policie zadržela, vyšetřovatelé ve věci provádějí další procesní úkony, uvedla policie na síti X.

Podrobnosti připravujeme.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Muž obviněný z vraždy dvouletého syna jde do vazby. Žalobce sdělil důvod

Muž obviněný z vraždy syna na Lounsku míří k vazebnímu zasedání u Okresního...

Okresní soud v Lounech poslal do vazby pětadvacetiletého muže, jenž podle vyšetřovatelů tento týden ve vesnici Drahomyšl na Lounsku zavraždil svého dvouletého syna. Za skutek mu hrozí nejvyšší možný...

Moses hattrickem vystřílel čtvrtfinále pro Hradec. Sparta i Třinec prohrály

Hokejisté Hradce Králové oslavují gól proti Boleslavi.

Hradec Králové je posledním jistým čtvrtfinalistou v hokejové extralize. V závěrečném 52. kole základní části porazil doma Mladou Boleslav 3:1 a uhájil čtvrté místo. Všechny branky vstřelil americký...

Zvraty v nemocnici po úmrtí dětí. Porodník Holba se vrátí, skončila hlavní sestra

Premium
„V naší moderní porodnici bychom rádi přivítali první rodičky v pondělí 20....

Ani čtvrt roku po úmrtí dvou novorozeňat nezná veřejnost příčiny tragického vyústění porodů v Litoměřicích. Jasné nyní je, co bude s porodníkem Petrem Holbou, který od prosince nesmí pracovat. Měl...

Omámil ji colou a pak měsíce mučil. Soud nařídil proces s tyranem ze Siřemi

Dům, kde měl muž několik měsíců věznit ženu a znásilňovat ji. (19. února 2025)

Případ muže, který podle obžaloby znásilňoval, týral a věznil ženu v domě v Siřemi na Lounsku, začne Krajský soud v Ústí nad Labem projednávat v květnu. Předtím muž znásilnil dvě jiné ženy, uvádí...

Září na sítích, chválí je Hejlík. Třeba bude i michelinka, vtipkuje pár z jídelny

Premium
Petra a Miroslav Pavlasovi před šesti lety otevřeli svou vysněnou jídelnu Labuť...

Miroslav a Petra Pavlasovi jsou sehraná dvojka doma i v práci. Z původně obyčejné jídelny v Chomutově vybudovali gastronomický cíl, za kterým jezdí lidé z celé republiky. Svou cestu oborem ...

V bytě živořilo přes dvacet nemocných koček, policie našla v mrazáku sto koťat

ilustrační snímek

Závažný případ týrání zvířat vyšetřují tepličtí kriminalisté. Chovatelka měla v bytě 2+1 25 koček v nevhodných podmínkách. Zvířata byla podvyživená, měla hnisavé záněty kůže, svrab v uších a záněty v...

13. března 2026  9:58

Devět tisíc za postel, líčí muž z ubytovny, kde ubili dítě. Firma ji nabídla obci

Premium
Problémová ubytovna v Drahomyšli na Lounsku (4. března 2026)

Majitelé problémové ubytovny v Drahomyšli na Lounsku podle informací iDNES.cz nabídli obci konkrétní sumu, za kterou by jí objekt mohli prodat. Lipno, pod které Drahomyšl spadá, chce dům získat právě...

12. března 2026

79 sekund a dresy fuč. Teď Teplice získaly za vánoční sadu evropské ocenění

Speciální vánoční dresy fotbalistů Teplic, které obléknou v zápase proti...

Když fotbalové Teplice na sklonku roku nadělily fanouškům speciální dresy v podobě vánočních svetrů, vyprodaly se za pouhou minutu a 19 sekund. Nejrychleji v historii klubu! Teď si účastník první...

12. března 2026  17:03

Pecka: Hrubý primátorem? Hodí se na to, papaláš z něj nebude. Možná taky skončím

Ústí slaví výhru nad Děčínem, vlevo šéf klubu Tomáš Hrubý, vpravo hrdina...

Společně byli u rozkvětu basketbalové Slunety a historického postupu do ligového finále, společně teď možná dva lídři a kamarádi klub i opustí. Šéf Tomáš Hrubý bude na podzim kandidovat na ústeckého...

12. března 2026  13:09

Ústí mění stoletý park v centru. Zmizí schovky pro bezdomovce, přibudou hřiště

V centru Ústí nad Labem začala obnova více než sto let starých Mánesových sadů....

V centru Ústí nad Labem začala obnova více než sto let starých Mánesových sadů. Rozsáhlý park mezi ulicemi Moskevská a Klíšská je momentálně obehnaný zelenou sítí a nepřístupný. Lidé se sem mají...

12. března 2026  8:56

Český Jackie Chan oslnil na plese akční scénkou: Snad bude očko při maturitě

Karel Korenc, bojovník kung-fu, na Velké čínské zdi.

Co se na kempu Jackieho Chana naučíš, na maturitním plese jako když najdeš. Dvojnásobný mistr světa v šaolinském kung-fu Karel Korenc si musel šerpu vybojovat přes tři zakuklence. Scénkou jako z...

12. března 2026  8:33

V Terezíně přibližují genocidu. Výstava vede návštěvníky k zásadní otázce

Ve Wieserově domě v Terezíně se otevřela nová stálá expozice Centra studií...

Ve Wieserově domě v Terezíně se otevřela nová stálá expozice Centra studií genocid Terezín. Multimediální projekt nazvaný Zločin beze jména mapuje zásadní zločiny proti lidskosti, které se udály v...

11. března 2026

Úřad nepovolil drogové centrum ve vilové části Ústí, kraj rozhodnutí zrušil

Drug-Out Klub sídlí v ulici Velká Hradební v centru Ústí nad Labem.

Krajský úřad Ústeckého kraje zrušil rozhodnutí stavebního úřadu v Ústí nad Labem, který nepovolil přeměnu vily ve Staré ulici na centrum pro závislé. Proti rozhodnutí stavebního úřadu se odvolala...

11. března 2026  11:46

Emmer, fotbalista i barber: stříhání trénoval na sobě, chyby zakrýval čepicí

Ústí nad Labem, 27. 2. 2026, 2. fotbalová liga, FK Viagem Ústí nad Labem - SK...

Ústecký fotbal v něm získal fotbalistu i barbera. Je libo ostříhat? Na služby záložníka Jakuba Emmera je v šatně pořadník. „Mám nabité dny se strojkem,“ usmívá se zimní posila druholigového klubu ze...

11. března 2026  11:13

Centři do Sparty? Naše role, neskuhrá trenér Litoměřic ani během play off

Potyčka mezi hokejisty Vsetína a Litoměřic ve čtvrtfinále play off první ligy.

Zdravotní nesnáze hokejové Sparty před vrcholem sezony ovlivňují i čtvrtfinálovou prvoligovou bitvu Litoměřic se Vsetínem. Stadion, který je partnerským klubem pražského týmu, před play off přišel o...

11. března 2026  10:10

Hormonální rovnováha po 40? Existuje přírodní cesta, jak se cítit lépe
Hormonální rovnováha po 40? Existuje přírodní cesta, jak se cítit lépe

Únava, výkyvy nálad, problémy se spánkem nebo náhlé pocení. Po čtyřicítce se hormonální změny hlásí o slovo častěji, než si myslíme. Existuje ale...

Odměna pro záchranáře, Hübl a spol. pokračují jako trenéři Pirátů

Povrly, 31. 1. 2026. Zimní stadion Jiřího Svobody, Povrly Outdoor Hockey Games....

Společně pro Piráty zachránili první ligu, společně je budou kormidlovat dál. Trenérský triumvirát ve složení Richard Lobo, Jakub Grof a Viktor Hübl zůstává na střídačce hokejového Chomutova. Klub o...

11. března 2026  8:35

Vzácní brouci i tlející dřevo. Havraní ostrov je teď přírodní rezervací

Na Havraním ostrově roste mnoho starých stromů a nachází se tu i dostatek...

Nenápadný kus země uprostřed proudu Labe nedaleko Lovosic se nově stal přírodní rezervací. O jejím vyhlášení rozhodl Ústecký kraj, který tak rozšířil síť chráněných území. Havraní ostrov získal...

11. března 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.