Protesty proti týrání dětí. Lidé v Lounech si připomněli smrt chlapce

“Chceme, aby se takový případ už nikdy neopakoval. Budeme bojovat za přísnější tresty pro pachatele a za práva dětí. Touto akcí chceme také lidem otevřít oči, aby se nebáli podezření na týrání dětí hlásit úřadům,“ uvedla organizátorka lounského pochodu Lucie Veselá. Organizátoři svolali pochody také do Prahy, Ostravy, Uherského Hradiště, Českých Budějovic a Libochovic.



V Lounech se lidé začali na Mírovém náměstí scházet před 14. hodinou. Desítky z nich podepsaly petici za zvýšení trestu za násilí na dětech. Ta běží už několik týdnů a rozšířila se po celé republice. Organizátoři ji chtějí ukončit poslední březnový den. Doufají, že se podaří nashromáždit alespoň deset tisíc podpisů. Následně ji chtějí odeslat úřadům Parlamentu ČR.



Lidé pokládali květiny

Z náměstí se po úvodních proslovech vydal průvod k domu, kde se tragický případ odehrál. Tam lidé zapalovali svíčky a pokládali květiny. „Jsem tady, protože mi není jedno, co se stalo a chci, aby si to lidé uvědomili, aby nebyli lhostejní. Smrti Marečka se dalo zabránit. O týrání věděla jeho matka i okolí a nikdo to úřadům nenahlásil,“ uvedla jedna z účastnic.



Podle Daniely Brníkové, ředitelky Klokánku Teplice a Ústní nad Labem je nejdůležitější to, aby se o podezření na týrání dozvěděly úřady a ty pak jednaly rychle v zájmu dítěte.

Týraných dětí jsou tisíce

„Bohužel dochází k horším a horším případům. Měli jsme případ dítěte s vyraženými zuby, jiné mělo strangulační rýhu. Řada dětí se k nám dostává za pět minut dvanáct, bohužel v případě Marečka se to nestihlo vůbec,“ uvedla s tím, že v roce 2017 došlo podle poslední známé statistiky k utýrání dvou holčiček. „Počet týraných dětí se pochyboval kolem osmi až devíti tisíc za rok. Počet zahrnuje jak děti týrané, tak zanedbané a zneužívané,“ doplnila.



Oznámení o úmrtí nezletilého dítěte v Lounech přijala policie 16. února ráno. Ještě tentýž den policie zadržela podezřelého muže, partnera matky dítěte, a následující den ho kriminalisté obvinili z těžkého ublížení na zdraví. Později čin překvalifikovali na vraždu. Dvacetiletému muži hrozí výjimečný trest. Dítě bylo podle svědků týráno dlouhodobě.