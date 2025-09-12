Podle Davida Kubalíka z útulku pro opuštěná zvířata v Jimlíně se pěti až sedmiletý pes jmenuje Endy a je křížencem bull plemene. Když se do útulku minulý měsíc dostal, byl jeho stav velmi vážný.
„Byl hodně vyhublý, vážil pouhých dvacet kilo, přitom běžná váha u těchto psů je kolem 35 až 40 kilo. Byl také silně dehydrovaný. Nyní se mu daří lépe. Má velkou chuť k jídlu, takže už nějaká kila nabral,“ popsal provozovatel útulku.
Postupně se hojí i rány, které Endymu způsobily plastové stahovací pásky. Těmi měl svázané přední tlapky a nemohl se hýbat. Páska na čenichu byla utažená natolik, že si Endy prokousl jazyk a v horkém počasí, které v tu dobu panovalo, se nemohl chladit.
„Některé rány se zahojily dobře. Ale dvě rány na tlapkách byly tak hluboké, že se nehojily a byly vidět šlachy. Pejsek tak musel podstoupit zákrok, při kterém se rány sešily,“ doplnil Kubalík.
I přes otřesné zacházení pes neztratil důvěru v člověka. „Je hyperaktivní. Jak se zlepšuje, je problém ho udržet v klidu, aby si rány nelízal a neničil ochranný límec. Zpočátku byl k nám nedůvěřivý, ale jak si na nás zvykl, začal nás mít rád,“ řekl Kubalík.
Vychrtlého a svázaného psa našla v neděli 17. srpna obyvatelka Podbořanského Rohozce, která zavolala policii. Kriminalisté případ prověřují, a to pro podezření ze spáchání trestného činu týrání zvířat. „Dosud nebyla žádná zainteresovaná osoba obviněna,“ uvedl mluvčí lounské policie Jakub Mareš.
Majitel o psa nejeví zájem
O dalším osudu zvířete rozhodnou úřady, prozatím zůstává v útulku. Majitel psa podle Kubalíka o jeho stav nejeví zájem a útulek nekontaktoval.
„Do adopce Endyho prozatím nabídnout nemůžeme, dokud o něm nerozhodnou příslušné úřady. Urychlilo by se to, pokud by majitel písemně potvrdil vzdání se vlastnických práv,“ dodal Kubalík.
Podle něj bude Endy potřebovat zkušeného majitele, který mu dá jistotu a řád. „Nejhorší, co by se mohlo stát, je, že ho po čase vrátí, protože na něj nemá čas a pes zdemoloval půlku baráku. Endy potřebuje hlavně jistotu a měl by být v rodině jediným psem. Když bude mít správné vedení, tak se dokáže hodně naučit. Tím, že má rád lidi, nemá špatně našlápnuto,“ dodal Kubalík.