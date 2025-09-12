Našli ho svázaného a vyhublého. Týraný pes se zotavuje, majitel o něj nemá zájem

Miroslava Strnadová
  10:54
Pes, kterého našli v polovině srpna svázaného v domě v Podbořanském Rohozci na Lounsku, se v útulku zotavuje po prožitých útrapách. Případ týrání policie zatím dál vyšetřuje a vyslýchá svědky, včetně majitele zvířete, doposud však nikoho neobvinila. Zubožený Endy měl v době nalezení plastové stahovací pásky zařízlé do tlapek a čenichu.
O psa z Podbořanského Rohozce se starají v útulku pro opuštěná zvířata v...

O psa z Podbořanského Rohozce se starají v útulku pro opuštěná zvířata v Jimlíně. | foto: David Kubalík

Pes měl svázané nohy a tlamu plastovou páskou.
O psa z Podbořanského Rohozce se starají v útulku pro opuštěná zvířata v...
Pes z Podbořanského Rohozce po přijetí do útulku v Jimlíně.
O psa z Podbořanského Rohozce se starají v útulku pro opuštěná zvířata v...
6 fotografií

Podle Davida Kubalíka z útulku pro opuštěná zvířata v Jimlíně se pěti až sedmiletý pes jmenuje Endy a je křížencem bull plemene. Když se do útulku minulý měsíc dostal, byl jeho stav velmi vážný.

„Byl hodně vyhublý, vážil pouhých dvacet kilo, přitom běžná váha u těchto psů je kolem 35 až 40 kilo. Byl také silně dehydrovaný. Nyní se mu daří lépe. Má velkou chuť k jídlu, takže už nějaká kila nabral,“ popsal provozovatel útulku.

Postupně se hojí i rány, které Endymu způsobily plastové stahovací pásky. Těmi měl svázané přední tlapky a nemohl se hýbat. Páska na čenichu byla utažená natolik, že si Endy prokousl jazyk a v horkém počasí, které v tu dobu panovalo, se nemohl chladit.

„Některé rány se zahojily dobře. Ale dvě rány na tlapkách byly tak hluboké, že se nehojily a byly vidět šlachy. Pejsek tak musel podstoupit zákrok, při kterém se rány sešily,“ doplnil Kubalík.

I přes otřesné zacházení pes neztratil důvěru v člověka. „Je hyperaktivní. Jak se zlepšuje, je problém ho udržet v klidu, aby si rány nelízal a neničil ochranný límec. Zpočátku byl k nám nedůvěřivý, ale jak si na nás zvykl, začal nás mít rád,“ řekl Kubalík.

Vychrtlého a svázaného psa našla v neděli 17. srpna obyvatelka Podbořanského Rohozce, která zavolala policii. Kriminalisté případ prověřují, a to pro podezření ze spáchání trestného činu týrání zvířat. „Dosud nebyla žádná zainteresovaná osoba obviněna,“ uvedl mluvčí lounské policie Jakub Mareš.

Majitel o psa nejeví zájem

O dalším osudu zvířete rozhodnou úřady, prozatím zůstává v útulku. Majitel psa podle Kubalíka o jeho stav nejeví zájem a útulek nekontaktoval.

O psa z Podbořanského Rohozce se starají v útulku pro opuštěná zvířata v Jimlíně.
Pes měl svázané nohy a tlamu plastovou páskou.
O psa z Podbořanského Rohozce se starají v útulku pro opuštěná zvířata v Jimlíně.
Pes z Podbořanského Rohozce po přijetí do útulku v Jimlíně.
6 fotografií

„Do adopce Endyho prozatím nabídnout nemůžeme, dokud o něm nerozhodnou příslušné úřady. Urychlilo by se to, pokud by majitel písemně potvrdil vzdání se vlastnických práv,“ dodal Kubalík.

Podle něj bude Endy potřebovat zkušeného majitele, který mu dá jistotu a řád. „Nejhorší, co by se mohlo stát, je, že ho po čase vrátí, protože na něj nemá čas a pes zdemoloval půlku baráku. Endy potřebuje hlavně jistotu a měl by být v rodině jediným psem. Když bude mít správné vedení, tak se dokáže hodně naučit. Tím, že má rád lidi, nemá špatně našlápnuto,“ dodal Kubalík.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nejčtenější

Šílenost! Trenér dorostenců škrtil mladého rozhodčího, zasahovalo 12 policistů

Děs na fotbale. Sedmnáctiletého rozhodčího Dominika Svobodu při sobotním zápase dorostenců mezi domácím Mezibořím a Ervěnicemi – Jirkovem chytil pod krkem a škrtil trenér hostů Lukáš Rusník. Zápas se...

Hlinka ožil díky AI v Kolečkově klipu. A fanoušci Litvínova při premiéře slzeli

Hokejový velikán Ivan Hlinka, který na svět shlíží už přes dvě dekády z nebe, ožil v záchranářském klipu Litvínova. A Jiří Šlégr, další legenda chemiků, v něm naopak zkolaboval. Dojemné, silné,...

Řidič kamionu pod vlivem drog narazil do dodávky a dělníků, jeden zemřel

Řidič kamionu odpoledne u Želenic na Mostecku narazil do prázdné dodávky a dvou dělníků, kteří pracovali na silnici. Jeden z nich zemřel, druhý utrpěl vážné zranění. Řidič kamionu měl pozitivní test...

S Babišem bych do koalice nešel, ani kdyby byla země v ohrožení, řekl Fiala

Premiér Petr Fiala chce i po říjnových sněmovních volbách dál vládnout ve stejném nebo podobném formátu jako doposud. Doufá, že mu to umožní výsledek stran zastoupených ve vládní koalici v končícím...

Šlégr na sešlosti: Možná koupím akcie... Na šéfa Vervy skalní fanoušci bučeli

Slzy i smích. Hněv i dojetí. Naděje i nejistota. Hokejový Litvínov po ohlášeném odchodu majitele může umřít, jenže při sobotní sešlosti nejvěrnějších fanoušků to tak žilo! Aplaudovalo se legendám,...

Našli ho svázaného a vyhublého. Týraný pes se zotavuje, majitel o něj nemá zájem

Pes, kterého našli v polovině srpna svázaného v domě v Podbořanském Rohozci na Lounsku, se v útulku zotavuje po prožitých útrapách. Případ týrání policie zatím dál vyšetřuje a vyslýchá svědky, včetně...

12. září 2025  10:54

Teplický Marec II: Chci zpět do středu. 6, 8, či 10? To je mi jedno

Do sestavy se dostával, ale nechtěl hrát na pozici, která mu neseděla. Fotbalová Mladá Boleslav poslední dobou využívala Daniela Marečka na kraji zálohy, jenže on se lépe cítí ve středu. A v ligových...

12. září 2025  10:07

Dresy Ústí podle diskotékového pravidla: před krásnými si obleče ošklivé

Sága bizarních ústeckých dresů vrcholí. Slibované „nejkrásnější na světě“ uvedou ty prý nejošklivější. Fotbalisté Viagemu se do nich obléknou v sobotní druholigové partii na hřišti Chrudimi, jsou...

12. září 2025  9:15

Hlavně ať je počasí. Začíná Zahrada Čech, loni ji překazil extrémní vítr

V pátek začíná oblíbený šestidenní podzimní veletrh Zahrada Čech, který se už tradičně koná na litoměřickém výstavišti. Letošní, v pořadí už 49. ročník má podtitul Ovoce a zelenina s rodokmenem aneb...

12. září 2025  6:07

Výstava v mosteckém muzeu ukáže nové využití ikon průmyslového věku

Hrdě se tyčí k nebesům, svému účelu však už často řada z nich neslouží. Jaké je další využití komínů, jež představují nedílnou součást průmyslového věku, ukazuje nová výstava, kterou si půjde...

11. září 2025  16:10

Chomutov má třetího primátora. Po skandálech předchůdců chce vrátit městu důvěru

Padesátitisícový Chomutov má v tomto volebních období už třetího primátora. Po dvou předchůdcích, které vyšetřuje policie, se vedení města ujal Milan Märc. Jak chce obnovit důvěru občanů, co říká na...

11. září 2025

S Babišem bych do koalice nešel, ani kdyby byla země v ohrožení, řekl Fiala

Premiér Petr Fiala chce i po říjnových sněmovních volbách dál vládnout ve stejném nebo podobném formátu jako doposud. Doufá, že mu to umožní výsledek stran zastoupených ve vládní koalici v končícím...

10. září 2025

Policie odložila sporný prodej kina na Mostecku, radnice se závěrem nesouhlasí

Policie odložila vyšetřování prodeje budovy obecního kina v Lomu na Mostecku. Podle kriminalistů se trestný čin nestal. Roky nevyužívaný objekt od města koupil v minulém volebním období za 100 tisíc...

10. září 2025  15:58

Změna po škrcení sudího: i mládež se bude natáčet. Padly už tresty za bitku diváků

Případ trenéra Jirkova, který podle zápisu o utkání škrtil začínajícího rozhodčího Dominika Svobodu, už má první důsledek. Ústecký krajský fotbalový svaz (ÚKFS) prostřednictvím svého výkonného výboru...

10. září 2025  13:46

Mongaguá není jen pro Romy. Vzory máme! Horvátha nebo Baroše, říká zakladatel

Všechno nejlepší, Mongaguá! Bohulibý fotbalový projekt Lukáše Pulka pro děti z problematických sídlišť, čtvrtí a ghett slaví desetileté výročí a za dekádu pořádně zmohutněl. „Máme už 18 klubů po celé...

10. září 2025  9:58

V Ústeckém kraji chybí téměř pět stovek policistů, situace už byla i horší

Po letech, kdy policie v Ústeckém kraji bojovala s nedostatkem lidí, se situace začíná pomalu zlepšovat. Ve službě je aktuálně 3 040 policistů, k ideálnímu stavu jich chybí 490. Podle krajského...

10. září 2025  7:07

Žena odložila miminko do kontejneru, našli ji podle bundy. Případ spěje k obžalobě

Vyšetřovatel podal návrh na obžalobu ženy, která vloni odložila novorozence do kontejneru v Ústí nad Labem. Dítě přežilo. Ženě hrozí za pokus o vraždu trest odnětí svobody až do výše 20 let nebo...

9. září 2025  16:17

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.