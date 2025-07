Obžalovaným hrozí podle trestního zákoníku za týrání svěřené osoby až osmileté vězení. Skutku se měli dopouštět od února 2022 do prosince 2024.

Oba vinu popírají a své jednání označují za „výchovu do života“. Otec připustil, že mu jednou „ruply nervy“, a tak synovi dal víc ran.

Státní zástupce Pavel Norek v obžalobě popsal: „Opakovaně, několikrát za týden, nepřiměřeně trestali zejména poškozeného nezletilého, a to za špatný prospěch ve škole, lhaní a výchovné prohřešky ranami otevřenou dlaní do oblasti obličeje a hýždí, ranami vodítkem, vrbovým proutkem či pomlázkou do blíže nezjištěné oblasti těla, minimálně však hýždí.“

Fyzické týrání mělo být doprovázeno i psychickým nátlakem v podobě nestandardně vysokého objemu domácích povinností a řadou zákazů. Šlo například o každodenní úklid domácnosti, zákaz sledování televize ve všední dny či uzamčení obývacího pokoje, aby se do něj děti nedostaly.

Situace vygradovala pár dnů před Vánoci, kdy otec podle obžaloby svého syna zbil kvůli tomu, že děti ve škole mluvily s pracovníky Orgánu sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD).

Druhý den si učitelka všimla na chlapcově těle modřin. Chlapec se jí svěřil a protože si stěžoval, že je mu špatně a bolí ho hlava, byl hospitalizován. Pod dozorem lékařů byl chlapec jeden den kvůli podezření na otřes mozku. Následně došlo k odebrání dětí z rodiny.

Já měl na zádech od táty „modré klobásy“, řekl obžalovaný

Muž i žena obžalobu odmítli s tím, že po dětech chtěli jen, aby se dobře chovaly, učily se a plnily své povinnosti doma. „Nikdy jsem své děti netýral. Když jsem byl malý, dostával jsem výprask od táty, až jsem míval modré ,klobásy’ na zádech. Vyprávěl jsem synovi, že já takový nebudu,“ vylíčil obžalovaný.

Před soudem vyprávěl, že syn má výchovné problémy. Podle jeho slov už ve školce kradl, s nástupem do první třídy se jeho chování mělo zhoršit. „Je drzý, odmlouvá, lže, špatně se učí, pálil doma sirky – skoro podpálil barák,“ popisoval s tím, že kvůli tomu dal občas synovi přes zadek. „Bylo to výchovné, nebyly to silné rány,“ uvedl.

Současně ale připustil, že k poslednímu incidentu došlo, protože mu ruply nervy. Syn podle jeho slov dostal ve škole čtyřku a doma prý lhal. „Dostal na zadek, konečky prstů jsem ho praštil po tváři, uhodil jsem ho látkovým opaskem. Určitě jsem ho nekopal, to si syn vymyslel,“ vypověděl otec.

Nevlastní matka sourozenců také popsala, že děti dostaly maximálně „výchovnou přes zadek“. Častěji chlapec, kterého popsala jako nezvladatelného. „Výchovná přes zadek není fyzické trestání. Pod tím si představuji, že je to něco, když dítěti ublížíte tak, že má zlomeninu,“ uvedla před soudem.

Podle slov obou obžalovaných po dětech také chtěli, aby doma vypomáhaly s domácími pracemi. „Denně jim to zabralo maximálně dvacet minut,“ uvedla žena s tím, že nešlo o žádnou těžkou činnost.

Po výslechu obžalovaných soudkyně líčení odročila kvůli výslechu svědků. Kdy soud rozhodne, není jasné.