Protočili kočku v sušičce a hodili ji psovi. Žalobkyně zrušila obvinění mladíků

Státní zastupitelství významně zasáhlo do případu dvou mladíků z Litoměřicka, kteří zavřeli kočku do sušičky, její mrtvé tělo pak předhodili psovi a vše si natáčeli. Dozorová žalobkyně zrušila jejich obvinění. Podle ní bylo předčasné. Kauza se tak vrátila na stůl policistům, kteří musí doplnit dokazování.

Na procesní krok v případu upozornil server Novinky.cz. Žalobkyně se rozhodla takto postupovat poté, co mladší z obviněných, kterému ještě nebylo 18 let, podal stížnost.

„Usnesení o zahájení trestního stíhání bylo dozorovou státní zástupkyní jako předčasné ke stížnosti mladistvého zrušeno vůči oběma obviněným. Policejnímu orgánu byly dány konkrétní pokyny k doplnění dokazování,“ potvrdila iDNES.cz Eliška Riedererová, která šéfuje Okresnímu státnímu zastupitelství v Teplicích.

Konkrétnější s ohledem na skutečnost, že ve věci figuruje mladistvý, nebyla.

Kauza se tak vrátila do fáze prověřování. Až policisté dokazování doplní, mohou mladíky obvinit znovu.

Mladiství utýrali kočku v sušičce, mrtvé zvíře předhodili psovi. Vše si natáčeli

Záznam, na kterém kočka zažívá opravdová muka, se objevil počátkem února. V polovině měsíce pak vyšetřovatelé dvojici mladíků obvinili z týrání zvířat.

Na videu je vidět strakatá kočka zavřená v sušičce. Vnitřek začne rotovat a kočka se zoufale snaží udržet rovnováhu. Celé několikavteřinové video doprovází komentář. „Kam letíš, vole?“ říká jeden z chlapců, který kočku trápí.

Po pár sekundách video končí a navazuje druhý klip. Na něm je již – evidentně mrtvé – tělo kočky venku ze sušičky. Do tělíčka kouše pes.

Chlapci se tomu nijak nesnaží zabránit. Komentují to slovy: „Natáčim právě. Mami, on ji normálně žere. Co máme dělat? Já ji ho nevemu, vole. Ale tak máš radost, ne? Sr*l tě ten Rocky. No, nás taky sr*l. Aspoň ušetříš granule, mami, vem to pozitivně,“ zní v komentáři. Tím video končí, zatímco pes cloumá tělíčkem.

