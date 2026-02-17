Roztočili kočku v sušičce a pak ji předhodili psovi. Policie mladíky obvinila

  15:24
Policie obvinila dva mladíky z Litoměřicka, kteří zavřeli kočku do sušičky a její mrtvé tělo pak předhodili psovi. Své otřesné počínání si navíc natáčeli. Dospělému z dvojice hrozí až tři roky vězení, jeho mladistvému kumpánovi pak polovina.

„Litoměřičtí kriminalisté zahájili trestní stíhání dvou osob, kterým bylo doručeno usnesení o zahájení trestního stíhání pro podezření ze spáchání trestného činu týrání zvířete,“ uvedli policisté na síti X.

Mladíci jsou stíhaní na svobodě.

Trápení kočky si natáčeli. Videozáznam pak vyvolal pobouření na sociálních sítích.

Mladiství utýrali kočku v sušičce, mrtvé zvíře předhodili psovi. Vše si natáčeli

Na videu je vidět strakatá kočka zavřená v sušičce. Vnitřek začne rotovat a kočka se zoufale snaží udržet rovnováhu. Celé několikavteřinové video doprovází komentář. „Kam letíš, vole?“ říká jeden z chlapců, který kočku trápí.

Po pár sekundách video končí a navazuje druhý klip. Na něm je již – evidentně mrtvé – tělo kočky venku ze sušičky. Do tělíčka kouše pes.

Chlapci se tomu nijak nesnaží zabránit. Komentují to slovy: „Natáčim právě. Mami, on ji normálně žere. Co máme dělat? Já ji ho nevemu, vole. Ale tak máš radost, ne? Sr*l tě ten Rocky. No, nás taky sr*l. Aspoň ušetříš granule, mami, vem to pozitivně,“ zní v komentáři. Tím video končí, zatímco pes cloumá tělíčkem.

Týrání kočky v sušičce: protest u domu zrušili, mladík už se v něm nezdržuje

Na sociálních sítích pak začaly kolovat také jména a adresy mladíků. Lidé se dokonce opakovaně shromažďovali před domem jednoho z nich.

Policie od začátku apeluje na veřejnost, aby nebrala spravedlnost do svých rukou.









