Podmínka za znásilnění pro tyrana ze Siřemi je nezákonná, trest se ale nezmění

Rozhodnutí Nejvyššího soudu je dostupné na úřední desce.
Okresní soud v Lounech muži v roce 2022 za znásilnění vyměřil tříletý nepodmíněný trest, odvolací soud ale trest změnil na podmíněný a stanovil pětiletou zkušební dobu.
Podle Blažkovy stížnosti krajský soud „zásadním způsobem nesprávně vyhodnotil přitěžující okolnosti, a naopak nadhodnotil význam polehčujících okolností“. To nyní potvrdil NS, podle kterého krajský soud „bagatelizoval a zjednodušil skutkový stav“.
„Bez důkazů se opřel o tvrzení obviněného, že se jednalo jen o ‚násilný exces‘ z předchozího, částečně konsensuálního vztahu,“ uvedla mluvčí NS Gabriela Tomíčková.
Muž podle rozsudku ženu svazoval, poutal řetězem ke zdi a dopouštěl se vůči ní násilí ze msty i kvůli sexuálnímu uspokojení.
NS zdůraznil, že předchozí konsensuální vztah nepředstavuje svolení k následnému sexuálnímu násilí. Poukázal na judikaturu Ústavního soudu a Evropského soudu pro lidská práva, která varuje před reprodukcí sexistických stereotypů a bagatelizací genderově podmíněného násilí.
Odvolací soud nesprávně hodnotil polehčující okolnosti, jako je údajná lítost a sebereflexe, a nebral v potaz indicie naznačující, že se obviněný mohl podobného jednání dopustit i dříve.
„V důsledku těchto pochybení byl obviněnému uložen trest, který je ve zřejmém nepoměru k povaze a závažnosti spáchaných trestných činů a je v rozporu s účelem trestu,“ uvedla Tomíčková.
Ministerská stížnost pro porušení zákona je specifický mimořádný opravný prostředek. Pokud namítá porušení zákona ve prospěch obviněného, nelze už nezákonnost napravit, tedy zrušit sporné rozhodnutí.
NS proto vydal jen takzvaný akademický výrok. „Slouží k objasnění, že v dané věci došlo k závažným a hrubým porušením zákona ze strany nižší instance, a především bude sloužit jako určité vodítko pro budoucí rozhodovací činnost soudů v obdobných případech“, doplnila Tomíčková.
Porušení zákona NS v minulosti podobným způsobem konstatoval v případu otčíma, jenž nezletilou dívku několikrát týdně nutil k sexu a dostal za to jen podmíněný trest.
Muž ze Siřemi je nyní obviněný z další trestné činnosti podobného charakteru. Podle zjištění policie dlouhou dobu věznil, týral a znásilňoval v domku jinou ženu. Pomáhali mu s tím tři lidé. Policii se přihlásily i další možné oběti.