Podmínka za znásilnění pro tyrana ze Siřemi je nezákonná, trest se ale nezmění

Autor:
  13:28aktualizováno  13:54
Krajský soud v Ústí nad Labem porušil zákon, když muži z Lounska uložil za znásilnění a omezování osobní svobody jen podmínku. Nejvyšší soud (NS) dal za pravdu stížnosti bývalého ministra spravedlnosti Pavla Blažka z ODS. Muž později trestnou činnost opakoval, podle zjištění policie v Siřemi věznil a znásilňoval další ženu. Výrok NS se týká předešlého odsouzení a nemá bezprostřední důsledky. Za dané procesní situace NS nemůže verdikt zrušit.
Dům v Siřemi na Lounsku, kde měl muž několik měsíců držet a mučit mladou ženu....

Dům v Siřemi na Lounsku, kde měl muž několik měsíců držet a mučit mladou ženu. Nyní je objekt opuštěný. (duben 2025) | foto: Miroslava Strnadová, MF DNES

Dům v Siřemi na Lounsku, kde měl muž několik měsíců držet a mučit mladou ženu....
Dům v Siřemi na Lounsku, kde měl muž několik měsíců držet a mučit mladou ženu....
Dům v Siřemi na Lounsku, kde měl muž několik měsíců držet a mučit mladou ženu....
Dům v Siřemi na Lounsku, kde měl muž několik měsíců držet a mučit mladou ženu....
11 fotografií

Rozhodnutí Nejvyššího soudu je dostupné na úřední desce.

Okresní soud v Lounech muži v roce 2022 za znásilnění vyměřil tříletý nepodmíněný trest, odvolací soud ale trest změnil na podmíněný a stanovil pětiletou zkušební dobu.

Policie rozšířila stíhání tyrana ze Siřemi, viní ho ze znásilnění dalších žen

Podle Blažkovy stížnosti krajský soud „zásadním způsobem nesprávně vyhodnotil přitěžující okolnosti, a naopak nadhodnotil význam polehčujících okolností“. To nyní potvrdil NS, podle kterého krajský soud „bagatelizoval a zjednodušil skutkový stav“.

„Bez důkazů se opřel o tvrzení obviněného, že se jednalo jen o ‚násilný exces‘ z předchozího, částečně konsensuálního vztahu,“ uvedla mluvčí NS Gabriela Tomíčková.

Muž podle rozsudku ženu svazoval, poutal řetězem ke zdi a dopouštěl se vůči ní násilí ze msty i kvůli sexuálnímu uspokojení.

NS zdůraznil, že předchozí konsensuální vztah nepředstavuje svolení k následnému sexuálnímu násilí. Poukázal na judikaturu Ústavního soudu a Evropského soudu pro lidská práva, která varuje před reprodukcí sexistických stereotypů a bagatelizací genderově podmíněného násilí.

Odvolací soud nesprávně hodnotil polehčující okolnosti, jako je údajná lítost a sebereflexe, a nebral v potaz indicie naznačující, že se obviněný mohl podobného jednání dopustit i dříve.

„V důsledku těchto pochybení byl obviněnému uložen trest, který je ve zřejmém nepoměru k povaze a závažnosti spáchaných trestných činů a je v rozporu s účelem trestu,“ uvedla Tomíčková.

Policii se přihlásily čtyři možné oběti muže obviněného z týrání ženy v Siřemi

Ministerská stížnost pro porušení zákona je specifický mimořádný opravný prostředek. Pokud namítá porušení zákona ve prospěch obviněného, nelze už nezákonnost napravit, tedy zrušit sporné rozhodnutí.

NS proto vydal jen takzvaný akademický výrok. „Slouží k objasnění, že v dané věci došlo k závažným a hrubým porušením zákona ze strany nižší instance, a především bude sloužit jako určité vodítko pro budoucí rozhodovací činnost soudů v obdobných případech“, doplnila Tomíčková.

Blažek podal stížnost na mírný rozsudek v případě dívky znásilňované otčímem

Porušení zákona NS v minulosti podobným způsobem konstatoval v případu otčíma, jenž nezletilou dívku několikrát týdně nutil k sexu a dostal za to jen podmíněný trest.

Muž ze Siřemi je nyní obviněný z další trestné činnosti podobného charakteru. Podle zjištění policie dlouhou dobu věznil, týral a znásilňoval v domku jinou ženu. Pomáhali mu s tím tři lidé. Policii se přihlásily i další možné oběti.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nejčtenější

Atletická nádhera. V Ústí vyroste nejlepší česká hala za 600 milionů korun

Nová multifunkční atletická hala, která má vyrůst v Ústí nad Labem.

Nejmodernější, nejkrásnější. Česká atletika a nejen ona dostane multifunkční halu pro 2 200 diváků, jejíž ambice sahají až k mistrovství Evropy. Vyroste v Ústí nad Labem za zhruba 600 milionů korun a...

Litvínov zaskočil mistra, vládlo i Kladno. Derby pro Pardubice, Třinec konečně slaví

David Kaše z Litvínova (vpravo) slaví trefu proti Kometě s Nicolasem Hlavou.

Pátečnímu programu 27. kola hokejové extraligy dominoval souboj mezi Pardubicemi a Hradcem Králové, který zvládlo vítězně Dynamo 3:1. Třinec dokázal zastavit sérii porážek, Olomouc předčil 5:2....

Do čtyř let nová Stínadla! Teplice: Budeme rychlejší než Sparta nebo Ostrava

Teplický stadion na Stínadlech.

Romantický výhled z teplického stadionu na Bouřňák přes nízkou tribunku? Brzy minulost, Stínadla se uzavřou. Fotbaloví skláři jsou pod novým majitelem Milanem Kratinou zatím tichou vodou, která ale...

Pardubice podlehly Liberci, Olomouc porazila Plzeň. Sparta udržela roli lídra

Ondřej Matýs z Olomouce střílí na plzeňského brankáře Nicka Malíka.

Sparta po 28. kole hokejové extraligy udržela v tabulce první místo. Pražané porazili Třinec 2:1 a jejich nejbližší pronásledovatelé svá utkání prohrály. Pardubice podlehly 2:4 Liberci, který tak...

Dvě stě tun na novém mostě. Kolos mezi Žatcem a Mostem v zatěžkávací zkoušce obstál

Zatěžovací zkouška mostu v Žiželicích na Lounsku. (27. listopadu 2025)

Statickou zatěžkávací zkouškou si ve čtvrtek prošel nový most v Žiželicích, který tvoří hlavní část obchvatu na Lounsku na silnici I/27 mezi Žatcem a Mostem. Celkem na něm technici otestovali čtyři...

Podmínka za znásilnění pro tyrana ze Siřemi je nezákonná, trest se ale nezmění

Dům v Siřemi na Lounsku, kde měl muž několik měsíců držet a mučit mladou ženu....

Krajský soud v Ústí nad Labem porušil zákon, když muži z Lounska uložil za znásilnění a omezování osobní svobody jen podmínku. Nejvyšší soud (NS) dal za pravdu stížnosti bývalého ministra...

4. prosince 2025  13:28,  aktualizováno  13:54

Senior nashromáždil zbraňový arzenál, protitankové granáty schovával v troubě

Při domovních prohlídkách policisté nalezli také několik dlouhých a krátkých...

Z nedovoleného ozbrojování obvinila policie jednaosmdesátiletého seniora, v jehož bytě v Klášterci nad Ohří na Chomutovsku se v uplynulých dnech našlo množství nelegálně držených zbraní. Muž u sebe...

4. prosince 2025  12:57

Dívku z polepšovny trojice nutila k prostituci, denně měla i patnáct zákazníků

Čtvrť Předlice v Ústí nad Labem. Sexuální služby tu poskytují dospělí i děti....

Kriminalisté z Ústecka po měsících vyšetřování zadrželi a obvinili dva muže a jednu ženu. Trojici stíhají kvůli obchodování s lidmi. Podle policie obvinění dlouhodobě nutili mladistvou dívku, která k...

4. prosince 2025  10:34

Ústí schválilo pro Slovan tři miliony. Růžička se možná postaví na střídačku

Ústí nad Labem, 24. 09. 2025. Hokejová 2. liga Slovan Ústí nad Labem -...

Sportovně to je zatím ve druhé lize spíš kóma, ekonomicky se ústecký hokejový Slovan drží při životě. V pondělí mu zastupitelstvo města přikleplo třímilionovou dotaci pro rok 2026. A je možné, že na...

4. prosince 2025  10:12

Špotáková o nové hale, Ústí i fotbalistech: Ať se zklidní, můžeme tam házet!

Ústí nad Labem, 2.12. 2025, Atletická multifunkční hala v Ústí nad Labem...

Když spatřila vizualizaci nové atletické haly, která má vyrůst v Ústí nad Labem do roku 2028 a za 600 milionů korun, dvojnásobná olympijská vítězka Barbora Špotáková málem oněměla. „Pecka, bomba!“...

4. prosince 2025  7:40

USK překonal stobodovou metu také v Trutnově, Ostrava potvrdila druhou příčku

Natálie Vlčková (vlevo) z Trutnova a Janelle Salaünová z USK Praha bojují o míč.

Basketbalistky USK Praha poosmé z deseti ligových zápasů překonaly stobodovou hranici, v dohrávce v Trutnově zvítězily 109:52. Nizozemka Emese Hofová se v týmu euroligových šampionek blýskla 23 body,...

3. prosince 2025  20:30

Vyšší daň pro chátrající domy v Žatci nebude, rozhodl soud. Město se nevzdá

Bývalý hotel, jehož vlastníkem je společnost Rydex. Její jednatel Martin Šmíd...

Majitelé zchátralých budov v historickém centru Žatce si mohou oddechnout. V příštím roce nebudou platit vyšší daň z nemovitosti tak, jak to plánovala žatecká radnice. Krajský soud v Ústí nad Labem...

3. prosince 2025  15:26

Centrum pro závislé se má přesunout do rodinné zástavby, sousedé protestují

Drug-Out Klub sídlí v ulici Velká Hradební v centru Ústí nad Labem.

Část obyvatel Ústí nad Labem se bouří kvůli přesunu centra pro závislé do rodinné zástavby ve Staré ulici. Jednou z nabízených služeb je i kontaktní centrum (K-centrum), které umožňuje narkomanům...

3. prosince 2025  14:03

Policisté pokračují v prohlídce bytu, kde našli zbraně. V akci je pyrotechnik

V ulici Boženy Němcové v Klášterci nad Ohří policisté v jednom z bytů nalezli...

Policisté v Klášterci nad Ohří ve středu za účasti pyrotechnika a psovoda se psem specializovaným na vyhledávání výbušnin prohledají byt, kde v úterý nalezli střelné zbraně a munici. Kvůli možnému...

3. prosince 2025  11:09

Po Neapoli i Teplice, ve vánočních dresech vyrukují na Slavii. Inspirace? Svetr

Speciální vánoční dresy fotbalistů Teplic, které obléknou v zápase proti...

Bodové dárky fotbalisté Teplic rozdávat Slavii nechtějí, ale sváteční nálada při pátečním mikulášském zápase na Stínadlech panovat bude. Domácí hráči totiž vyběhnou na prvoligový trávník ve...

3. prosince 2025

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Atletická nádhera. V Ústí vyroste nejlepší česká hala za 600 milionů korun

Nová multifunkční atletická hala, která má vyrůst v Ústí nad Labem.

Nejmodernější, nejkrásnější. Česká atletika a nejen ona dostane multifunkční halu pro 2 200 diváků, jejíž ambice sahají až k mistrovství Evropy. Vyroste v Ústí nad Labem za zhruba 600 milionů korun a...

2. prosince 2025  21:24

V Lovosicích řeší chování ředitele gymnázia. Intimní vztah se studentkou, zní školou

Ústecký kraj podal trestní oznámení kvůli chování ředitele Gymnázia Lovosice.

Napjatá atmosféra panuje na gymnáziu v Lovosicích. Ústecký kraj jakožto zřizovatel školy podal trestní oznámení litoměřickému státnímu zastupitelství kvůli podezření na nevhodné chování ředitele...

2. prosince 2025  11:30,  aktualizováno  15:17

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.