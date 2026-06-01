Místo milionů asi nedostanou na Mostecku nic. Tykač zvažuje poslat podporu jinam

V lomu ČSA na Mostecku končí po mnoha desetiletích těžba hnědého uhlí a firma musí vytěžené území uklidit. V loňském roce vláda rozhodla, že část tohoto území ponechá přirozené obnově. Záměr získal podporu všech zúčastněných. Ekologové v tom viděli příležitost moderního přístupu, který nemá v republice obdoby, těžařům se úklid po těžbě zjednodušil a starostové obcí v okolí lomu se mohli těšit na dar z ušetřených peněz.
Kolem plánovaného daru se ale v posledních měsících roztočila kampaň vedená proti majiteli SEVEn Energy Pavlu Tykačovi. Objevily se hlasy, že dar by měl být násobně vyšší. Starostové obcí, kterých se případné rozdělování úspory týká, se přitom proti kampani důrazně ohrazují.
Když někdo něco dává dobrovolně ze svého, těžko mu diktovat, kolik to má být.
Václav Hora, starosta Vrskmaně
Starosta Horního Jiřetína Vladimír Buřt je jedním z největších kritiků rozdělení úspory za rekultivace lomu ČSA. Sám ale zpochybňuje, jak se jeho kritika interpretuje. „Moje vyjádření, jak je používá Deník N, jsou vytržena z kontextu. Naopak, opakovaně jsem uváděl, že chápeme, že dar Pavla Tykače je nenárokový, a tudíž je zbytečné polemizovat o jeho výši. Kdo problematice nerozumí, neměl by ji komentovat. Za manipulativní považuji i to, v jak negativním světle Deník N Horní Jiřetín vylíčil. To pobouřilo jak mě, tak naše občany,“ distancuje se od kritiky Vladimír Buřt.
Podobně se vyjádřil i starosta Vrskmaně Václav Hora: „Dnes už je trochu mimo mluvit o tom, jak těžba zasáhla region, a jaké má k regionu těžař povinnosti. Těžilo se tu desítky let. Začalo se za totality. Touto optikou má největší povinnosti k regionu stát. Pavel Tykač tu je necelých deset let. Ano vydělal si na Mostecku hodně peněz. O tom ale princip podnikání je. Také tu dal lidem práci. Až se zavřou lomy, elektrárny, firmy, které na ně navazují, mluví se o krizi v chemickém průmyslu, nebude to pro region jednoduché. Teď nám Pavel Tykač nabízel dar z uspořených peněz. Naše obec vítá vše, co se jí na rozvoj nabízí. Bez ohledu na výši daru. Protože když někdo něco dává dobrovolně ze svého, těžko mu diktovat, kolik to má být.“
Vzniklá situace nenechává v klidu ani Milana Čapka, starostu Vysoké Pece, která přímo sousedí s tou části lomu, která bude ponechané přirozené obnově. Ušetřené peníze měly tak logicky putovat i do rozpočtu Vysoké Pece. „Už je to unavující a chápu, že kampaň Deníku N vzbuzuje emoce. Z mého pohledu jsou peníze, které nám Pavel Tykač plánoval dát, prostě nenárokový dar. Může si je nechat, může je dát Vysoké Peci na stavbu školy, může je dát třeba do psího útulku na jihu Čech. Je nesmyslné, aby mu někdo diktoval, co s nimi má udělat, nebo aby zpochybňoval výši daru. Byli jsme připraveni peníze od Pavla Tykače přijmout, měli jsme plán, co s nimi uděláme a když se teď mluví o tom, že místo do regionu půjdou jinam, dělá nám to čáru přes rozpočet,“ říká starosta Čapek.
Redakce iDNES.cz oslovila také zástupce společnosti Seven Energy a samotného Pavla Tykače. Miliardář Tykač pouze přes svého mluvčího vzkázal, že celou věc předal na posouzení právníkům.