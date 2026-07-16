Ústecký tygr Bulan odcestoval do Anglie. Chov tygrů malajských v zoo tak skončil

„Výměny cenných chovných zvířat za účelem rozmnožování jsou jedním z hlavních nástrojů, kterým i zoo udržují životaschopné populace ohrožených druhů v lidské péči. Malajští tygři patří k nejohroženějším kočkovitým šelmám, podle posledních odhadů v přírodě nežije více než 120 dospělých zvířat,“ uvedla mluvčí ústecké zoo Veronika Schranková.
Přesun Bulana do Anglie připravovaly instituce řadu měsíců. „Proběhla konzultace s kolegy ze Zoo Praha, kteří se chovu tohoto poddruhu tygra dlouhodobě věnovali, do Ústí pak dorazila vrchní chovatelka britské zoo, aby se ještě před samotným transportem s tygrem seznámila,“ popsala hlavní zooložka Petra Padalíková.
Tygr opustil ústeckou zoo v minulých dnech. „Transport proběhl podle plánu a bez komplikací,“ doplnila Schranková.
V Ústí skončil chov tygrů malajských
Tygří pavilon v Ústí nad Labem po Bulanově odjezdu osiřel. Zoo připravuje jeho úpravu, protože už delší dobu nesplňoval moderní prostorové nároky pro chov obřích koček, jako jsou tygři či lvi. Po úpravách se do něj přestěhují levharti cejlonští.
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Bude hezčí i ekologická. Chystané úpravy zoo v Ústí vyjdou na stovky milionů
Zoo však počítá s tím, že se tygři v budoucnu do Ústí vrátí. „Tygr je charismatická šelma, která k zoologickým zahradám patří, a jsme přesvědčeni, že se do ústecké zoo v budoucnu vrátí. V rámci dalšího rozvoje zoo vzniká vize nové moderní expozice, která by mohla poskytnout zázemí pro chov tygrů ussurijských nebo sumaterských,“ předestřela ředitelka organizace Ilona Pšenková.
Tygr Bulan se narodil v Zoo Praha, do Ústí nad Labem přišel v roce 2019. Původně měl vytvořit pár s místní samicí Indrou, k úspěšnému páření však nikdy nedošlo, pravděpodobně kvůli vysokému věku samice. Tato samice zemřela před dvěma lety.
Podle chovatelů má ale Bulan skvělé předpoklady pro založení rodiny. Je to klidný samec, který se vůči samicím nechová agresivně.