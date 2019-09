Jednotubusový tunel pod Bílinou bude mít jen jeden pruh v každém směru

„Předpokládáme, že tunel bude jednotubusový s obousměrným provozem. Významná část dopravy z obou směrů silnice I/13 má totiž zdroj a cíl ve městě, tudíž by toto uspořádání mělo být i v dlouhodobém horizontu vyhovující,“ přibližuje mluvčí Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Nina Ledvinová.

„Upraveny v rámci stavby budou i navazující povrchové úseky, aby průběžně v každém směru jeden pruh vedl do tunelu a druhý zůstal na povrchu,“ dodává Ledvinová.

Silniční tunel je součástí takzvané varianty Z obchvatu města a měl by odvést tranzitní dopravu na hlavním tahu I/13 z Teplic do Mostu pod zem a výrazně tak zklidnit situaci u centra města.

„Tunel by měl začínat někde u vlakového nádraží a vyústí v okolí hřiště s umělým povrchem u fotbalového stadionu,“ doplňuje starostka Zuzana Schwarz Bařtipánová (ANO) s tím, že stávající dva jízdní pruhy na povrchu zůstanou.

Tunel bude sloužit jen pro tranzit, nadzemní pruhy pak pro dopravu do města a případně směrem na Louny.

Vyhodnocení studie by mohlo být hotové v únoru 2020

ŘSD momentálně nechává vypracovat technicko-ekonomickou studii, na základě které centrální komise ministerstva dopravy rozhodne, zda je tato varianta průtahu Bílinou vhodná a zda se může začít s dalšími přípravnými kroky, například vyhodnocením vlivu na životní prostředí (EIA) či přípravou projektové dokumentace pro územní a stavební řízení.

„Koncept technické části studie by měl být odevzdán do konce listopadu, kompletní čistopis včetně ekonomického hodnocení přibližně v únoru 2020,“ říká Ledvinová.

V současné době se také vyhodnocují výsledky z geologických vrtů, jež se v Bílině dělaly v průběhu prázdnin. „Finální zprávu bychom měli mít na začátku října. V listopadu pak chceme udělat veřejnou prezentaci tunelové varianty a výsledků těchto vrtů,“ uvádí starostka.

Takzvaná varianta Z obchvatu Bíliny, po kterém místní obyvatelé prahnou už déle než třicet let, počítá s tunelovým řešením pod střední částí města a s využitím stávající silnice I/13 v okrajových částech.

Jeden pruh v každém směru je málo, kritizují lidé na sítích

Fakt, že v tunelu má být jen jeden jízdní pruh v každém směru, však někteří lidé na sociálních sítích kritizují.

„Jednotubusový tranzitní tunel vidím jako značně nebezpečný. (…) V případě nehody velkého kamionu prostě nemáte kam uhnout. V odpolední špičce navíc budou před tunelem vznikat zácpy, kdy ze dvou pruhů o rychlosti 90 kilometrů v hodině se budou auta cpát do jednoho pruhu v tunelu,“ myslí si třeba Luděk Pýcha.

Zároveň upozorňuje na možné komplikace při budování tunelu v blízkosti řeky Běly a na problémy s objízdnými trasami během stavebních prací.

„Jste si jisti, že v tomhle místě vůbec půjde budovat několik let tunel, když jste nebyli schopni zajistit objízdné trasy pro nákladní dopravu na několik týdnů pro pouhou rekonstrukci vozovky?“ ptá se.

Jiní diskutující zase upozorňují na délku stavby. „Šest let, než se začne stavět, deset let, než se to postaví, a dalších pět let to bude zavřené jako tunel Blanka. Dejme tomu dvacet let. Do té doby možná budou auta létat,“ píše s nadsázkou na Facebooku uživatel s přezdívkou Marschall Balín.

Termín zahájení stavby v roce 2025 nemusí být definitivní

ŘSD přitom upozorňuje, že termín zahájení stavby v roce 2025 nemusí být definitivní a může se posunout.

„Uvedené termíny jsou pro ideální průběh stavby a mohou být ovlivněny skutečnostmi, které vzejdou z prováděných průzkumů či z projednávání a průběhu majetkoprávního vypořádání,“ připomíná Ledvinová.

„Je třeba upozornit na složité geologické a hydrogeologické poměry a dále na fakt, že se bude jednat o náročnou tunelovou stavbu v městských podmínkách,“ doplňuje Ledvinová.

„Je to hodně optimistická varianta, nicméně pokud vše půjde bez zádrhelů, je to reálné. Pro nás je teď ale prioritou jednání centrální komise ministerstva dopravy, protože pokud to tam neprojde, tak budeme muset vymyslet jinou variantu. A já už opravdu nevím, jakou,“ doufá v dobrý konec starostka Bíliny.