Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Věznění, mučení a znásilňování ženy v Siřemi. Kauzu začne projednávat soud

Miroslava Strnadová
  6:00
Krajský soud v Ústí nad Labem dnes začne projednávat šokující případ muže, který podle kriminalistů téměř tři měsíce věznil a brutálně znásilňoval ženu v domě v Siřemi na Lounsku. Na lavici obžalovaných usednou také dvě ženy a další muž, kteří podle spisu hlavnímu obviněnému pomáhali. Všem hrozí až dvanáctiletý trest. Hlavního aktéra navíc obžaloba viní ze znásilňování dalších dvou žen v minulosti.
Místo činu. V tomto domě měl již jednou odsouzený čtyřicátník Karel N. držet v...

Místo činu. V tomto domě měl již jednou odsouzený čtyřicátník Karel N. držet v řetězech další oběť sexuálního násilí. | foto: Miroslava Strnadová, MAFRA

Dům, kde měl muž několik měsíců věznit ženu a znásilňovat ji. (19. února 2025)
Vyhublá, vystrašená, špinavá a spoutaná v řetězech. V takovém stavu našli lidé...
Dům, kde měl muž několik měsíců držet v zajetí ženu. Nejbližší sousedé jsou...
Siřem je malá vesnice na hranici lounského okresu, stojí zde zhruba šedesát...
8 fotografií

Podle spisu hlavní obžalovaný Karel N. poškozené v listopadu 2024 nabídl práci a ubytování v hospodě, kterou provozoval. Cestou jí dal vypít láhev coly, ve které byly látky, které ji omámily.

Ženu následně věznil v domě v Siřemi, kde ji podle obžaloby opakovaně znásilňoval a brutálně trýznil - svazoval ji, bičoval, poléval horkým voskem, mučil elektrickými výboji, propichoval jí různé části těla jehlou, dával jí roubíky nebo jí ústa omotával potravinářskou fólií tak, že nemohla dýchat.

Oholil mi hlavu a svlékl donaha, popsala zachráněná žena. Tyran ji mučil i hladem

„Poškozená nesměla mluvit, oslovovat obviněného mohla jen slovy ‚ano, pane, ne, pane‘. Jídlo byla nucena vylízávat a vodu pít ze psích misek v pozici na čtyřech. Pokud neudělala to, co požadoval, následovalo bití proutkem a elektrické výboje z obojku na krku nebo ze zařízení umístěného ve vagině. Později poškozené oholil hlavu,“ popisuje dále obžaloba.

Dům, kde měl muž několik měsíců věznit ženu a znásilňovat ji. (19. února 2025)
Vyhublá, vystrašená, špinavá a spoutaná v řetězech. V takovém stavu našli lidé v malé vesničce Siřem na Lounsku ženu, kterou držel čtyřicetiletý muž čtvrt roku ve sklepě tohoto domu.
Dům, kde měl muž několik měsíců držet v zajetí ženu. Nejbližší sousedé jsou zhruba padesát metrů daleko.
Siřem je malá vesnice na hranici lounského okresu, stojí zde zhruba šedesát domů.
8 fotografií

Muž je obžalovaný ze znásilnění, zbavení osobní svobody a vydírání.

Spolu s ním čelí obžalobě i jeho přítelkyně, její dcera a dceřin partner. Podle policie o vězněné ženě věděli. V době, kdy Karel N. jezdil s kamionem a nebyl doma, poškozené nosili jídlo a pití v miskách pro psy podle jeho instrukcí.

Trýzněné ženě se podařilo uprchnout v noci na 16. února 2025.

Během vyšetřování policie rozkryla, že tento případ nebyl ojedinělý. Po zatčení Karla N. se na policii obrátily další ženy.

Obžaloba obsahuje popisy opakovaného násilí na dvou dalších ženách z let 2015 a 2019, které tehdy s obviněným tvořily pár. Oba případy mají obdobný scénář - zpočátku dobrovolné BDSM praktiky, které muž následně proměnil v brutální násilí a ohrožování na životě.

Propichování intimních partií, věšení na hák. Byla jsem celá modrá, říká oběť týrání

Karel N. byl před lety za brutální znásilnění a věznění už jednou odsouzený. Okresní soud v Lounech ho potrestal za to, že věznil několik hodin svoji známou a znásilňoval ji. Dostal tři roky vězení. Odvolací soud ale trest změnil na podmíněný, s tím, že ze strany muže šlo o ojedinělý exces. Podle Nejvyššího soudu tehdy ústecký krajský soud uložením podmínky porušil zákon.

8. dubna 2025

KRIMI

Sledovat další díly na iDNES.tv
Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Zase nic. Kraj snížil cenu o desítky milionů, jeho zámek ale dál nikdo nechce

Zámek Milešov stojí na místě hradu ze 14. století, přestavěného na renesanční a...

Zámek Milešov na Litoměřicku nadále zůstává v majetku Ústeckého kraje. Ani napočtvrté se nenašel zájemce, který by památku koupil. Stejně tak dopadly i další krajské objekty, například hraniční...

OBRAZEM: Čínské vlaječky v Mostě. Superbiky zlákaly i moderátorku fotbalu

Mistrovství světa superbiků v Mostě 2026. Umbrella girl na startovním roštu.

Už pošesté v Mostě závodily superbiky o body do seriálu mistrovství světa – a pořád je na co se dívat. O víkendu prestižní podnik navštívilo 54 tisíc fanoušků, mezi nimi český prezident Petr Pavel,...

OBRAZEM: Dva a půl tisíce školáků na fotbale. V Ústí se fandilo nonstop

Ústí nad Labem, 18.5. 2026, FL Viagem Ústí nad Labem - FK Teplice, školní zápas...

Zážitek z kategorie životních si odnesli fotbaloví dorostenci ústeckého Viagemu a Teplic, v pondělí si zahráli zápas druhé ligy před školním publikem, konkrétně před dvěma a půl tisícovkami diváků....

Rozšlapeme ti mobil! Slávista kvůli Tribuně Sever zrušil permici: Floutci vás sekýrují

Premium
Fanoušek fotbalové Slavie Praha Karel Král.

Má slávistické srdce, nespočet červeno-bílých dresů, dostal narozeninový dort s logem sešívaných, provozuje restauraci Slávie, za kamaráda má mistra z Edenu a už skoro půlstoletí jezdí do Prahy...

OBRAZEM: Litvínov je jako po bombardování. Stavbu trati ovlivnilo i mraveniště

Modernizace tramvajové trati v Litvínově. (květen 2026)

Část centra Litvínova aktuálně vypadá, když to řekneme lehce nadneseně, jako po válečném náletu. Ve městě před několika týdny odstartovala akce za stovky milionů – modernizace tramvajové trati. Zatím...

Věznění, mučení a znásilňování ženy v Siřemi. Kauzu začne projednávat soud

Místo činu. V tomto domě měl již jednou odsouzený čtyřicátník Karel N. držet v...

Krajský soud v Ústí nad Labem dnes začne projednávat šokující případ muže, který podle kriminalistů téměř tři měsíce věznil a brutálně znásilňoval ženu v domě v Siřemi na Lounsku. Na lavici...

21. května 2026

Ústí a další tři kluby nedostaly licenci na 2. ligu. Chrudim by hrála v Chomutově

Fotbalový školní zápas druhé ligy dorostu U19 Viagem Ústí nad Labem - FK...

Ústecký fotbal bez druholigové licence? Štika soutěže ji na první pokus od licenční komise Fotbalové asociace ČR nedostala, ale majitel klubu Přemysl Kubáň nemá strach, že by ji jeho Viagem...

20. května 2026  14:26,  aktualizováno  20:33

Vytáhni mu ten plyn! Policisté zachránili život muži, který se chtěl udusit v autě

Vytáhni ten plyn! Policisté zachránili život muži, který se pokusil zabít

Mimořádný postřeh policisty z Děčínska zachránil lidský život. Cestou do ranní služby si v lese všiml podezřele zaparkovaného auta. Když o hodinu později dorazilo hlášení o pohřešovaném muži, který...

20. května 2026  13:56

Trmalovi o soužití herečky a fotbalisty: Matymu po chybě psali, ať ochrne

Premium
Fotbalista Teplic Matouš Trmal a jeho manželka, herečka Anastasia Trmal.

Soužití herečky a fotbalisty, tedy Anastasie a Matouše Trmalových, je plné humorných příběhů. Třeba když se sehraná dvojka špičkuje při líčení, jak ona zvědavě koukala, jestli on kouká na její...

20. května 2026

O Marcolina stojí velcí hráči. A Vaclík? Jen spekulace, tvrdí ústecký Dobiáš

2. fotbalová liga, FK Viagem Ústí nad Labem - SFC Opava. Ústí slaví výhru,...

Chystá se rekordní ústecký přestup. Ne jen v řádu jednotek milionů korun. O objev Alana do Marcolina, útočníka z Gabonu, se nejspíš uchází i nejlepší české kluby. A další bombu by mohl druholigový...

20. května 2026  8:34

Místo sovětského vojáka by návštěvníky litoměřického parku mohla vítat socha snílka

Vítězem soutěže se stal sochař Štěpán Beránek se svým návrhem pojmenovaným Na...

Soutěž na novou podobu vstupu do litoměřických Jiráskových sadů, kde dříve stával pomník Čest a sláva Sovětské armádě, má vítěze. Stal se jím sochař Štěpán Beránek s návrhem Na okraji snu, jehož...

20. května 2026  7:07

Milionová škoda, 70 podvedených. Policie stíhá prodejce falešných lístků na fotbal

ilustrační snímek

Chomutovští kriminalisté obvinili dva muže z podvodu. Podle policie prodávali padělané vstupenky na fotbalové utkání Ligy mistrů UEFA. Jeden z mladíků je navíc stíhán pro trestný čin vydírání....

19. května 2026  11:11

OBRAZEM: Dva a půl tisíce školáků na fotbale. V Ústí se fandilo nonstop

Ústí nad Labem, 18.5. 2026, FL Viagem Ústí nad Labem - FK Teplice, školní zápas...

Zážitek z kategorie životních si odnesli fotbaloví dorostenci ústeckého Viagemu a Teplic, v pondělí si zahráli zápas druhé ligy před školním publikem, konkrétně před dvěma a půl tisícovkami diváků....

19. května 2026  9:17

OBRAZEM: Litvínov je jako po bombardování. Stavbu trati ovlivnilo i mraveniště

Modernizace tramvajové trati v Litvínově. (květen 2026)

Část centra Litvínova aktuálně vypadá, když to řekneme lehce nadneseně, jako po válečném náletu. Ve městě před několika týdny odstartovala akce za stovky milionů – modernizace tramvajové trati. Zatím...

19. května 2026  6:43

Branky, body, děvčata. Naše motivace! smálo se Ústí. Teplice: My slečny máme

FK Viagem Ústí nad Labem - FK Teplice, školní zápas dorostenecké 2. ligy.

Branky, body, fanynky! Ústecký fotbal před pondělním obědem uspořádal školní zápas, domácí vyzvali v derby teplické dorostence, krále druhé ligy. Na stadionu vřískaly přes dva a půl tisíce dětí a...

18. května 2026  18:30

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Vyhrála otevřená fasáda. Podívejte, jak se změní mostecké nádraží s věžákem

Vítězný návrh ateliéru BYRÓ architekti na proměnu nádraží v Mostě

Mostecké vlakové nádraží čeká výrazná proměna. Projekt přibližně za 850 milionů korun, za nímž stojí Správa železnic (SŽ), počítá se zrušením podchodů, otevřením odbavovací haly s výhledem na koleje...

18. května 2026  18:26

Zkoušel jsem herce, říká podnikatel k muži s puškou na ulici. Vtrhla k němu zásahovka

Do domu chomutovského podnikatele vnikla kvůli muži se zbraní zásahová...

Policie obvinila šestatřicetiletého muže, který v sobotu chodil s dlouhou zbraní po centru Chomutova. Byl pod vlivem alkoholu a drog. Mířil na projíždějící auta. Do Ruské ulice kvůli němu vyjely...

18. května 2026  15:47

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.