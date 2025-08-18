U Ústí vzniká 300 bytů. Lidé z opravených paneláků mají k dispozici i bazén

  6:44
Až tři stovky moderních bytových jednotek slibuje projekt Ústí Towers, který v Trmicích u Ústí nad Labem realizují společnosti Salutem Group a Growth Finance. Společně tady za stovky milionů korun postupně opravují dva domy a plně vybavené byty nabízí k pronájmu. Oprava jedné z budov už je hotová, druhá má být dokončena v blízké budoucnosti.
Vizualizace zmodernizovaných domů v Trmicích

Vizualizace zmodernizovaných domů v Trmicích | foto: Vizualizace: Salutem Group

Vizualizace zmodernizovaných domů v Trmicích
Kuchyně a obývací pokoj v bytě 2+kk
Obývací pokoj v bytě 2+kk
Kuchyně v bytě 1+kk
„Ústí Towers je ukázkou toho, jak může být revitalizace odpovědí na bytovou krizi. Využíváme existující nemovitosti, obnovujeme celé okolí a zároveň investorům přinášíme stabilní výnos,“ uvádí Jaroslav Ton, spoluzakladatel firmy Salutem Group.

Komplex tvoří dvě identické budovy. První z nich, nazvaná UT2, již nabízí 143 plně zrekonstruovaných bytů 1+kk a 2+kk, které jsou z 85 procent obsazeny. Druhá věž, UT1, má hotové exteriéry a nyní prochází kompletní rekonstrukcí interiéry. Dokončení je plánováno na rok 2026, přičemž byty budou uváděny na trh postupně po patrech, aby se předešlo přetlaku nabídky a zachovala se stabilita cen.

Součástí areálu je také soukromé parkoviště, venkovní bazén, dětské hřiště, fitness a sauna. Údržbu zajišťuje správce, je zde i recepce. Projekt počítá také s dalšími úpravami okolí budov, termín dokončení však zatím není stanoven.

Ústí Towers nabízí klasické nájemní byty určené široké veřejnosti, nejde tedy o sociální bydlení. Nájemné se odvíjí od velikosti a orientace bytu a pohybuje se v rozmezí od 11 tisíc do 15 tisíc korun měsíčně.

„Podmínky pro podnájemníky nastavujeme tak, aby byly férové a dostupné, včetně toho, že po nových zájemcích nepožadujeme složení kauce. Díky tomu si mohou bydlení dovolit i ti, kteří nemají naspořené vysoké vstupní náklady. Navíc u nás nájemci neplatí žádnou provizi realitní kanceláři,“ vysvětluje Ton.

Budovy se nacházejí v klidné části Trmic, v blízkosti přírody, ale zároveň v dosahu kompletní občanské vybavenosti – od školek a škol po obchody, sportoviště a kulturní zařízení. Do centra Ústí nad Labem se dá dojet autobusem za patnáct minut, k dálnici D8 za čtyři minuty.

Odjeli filmaři, začala proměna. V kancelářské barabizně vznikly byty

„V Trmicích tím vzniká nejen nové bydlení, ale i prostředí pro pohodlný každodenní život. Ústí Towers je příkladem, jak mohou investice do revitalizace vracet život do lokalit,“ doplňuje Ton.

Ústecký kraj se dlouhodobě potýká s nedostatkem kvalitního bydlení a patří mezi regiony s nejnižší novou výstavbou v zemi. V roce 2024 zde začala výstavba pouhé tisícovky bytů, což je o třetinu méně než v roce předchozím.

„Nedostupnost bydlení je zásadní problém. Právě impact investing (dopadové investování; jeho cílem je zejména pozitivní dopad na životní prostředí a společnost, pozn. red.) pro nás není krátkodobý trend, ale dlouhodobá strategie, která propojuje ekonomickou návratnost s jasným společenským přínosem. Rekonstrukcí stávajících budov vytváříme kvalitní bydlení v blízkosti služeb, šetříme životní prostředí oproti nové výstavbě a pomáháme rychle reagovat na nedostatek bytů v regionech. Ústí Towers je příkladem, jak mohou investice řešit bytovou krizi a zároveň přinášet stabilní výnos,“ říká Petr Šmída z Growth Finance.

U Ústí vzniká 300 bytů. Lidé z opravených paneláků mají k dispozici i bazén

V Ústeckém kraji platí smogová situace, lidé mají omezit fyzickou zátěž

Meteorologové vyhlásili pro Ústecký kraj smogovou situaci kvůli vysoké koncentraci přízemního ozonu. Doporučují lidem, aby omezili fyzickou zátěž spojenou se zvýšenou frekvencí dýchání. Smogová...

14. srpna 2025  15:12

Operovat, nebo jen pozorovat? Novinka odhalí rizikovost mozkové výdutě

Odborníci z celé České republiky spustili projekt, který může v budoucnu zachraňovat životy pacientů s mozkovou výdutí. Novinka nazvaná Meditech spojuje nejen lékaře, ale i inženýry, fyziky a...

14. srpna 2025  14:19

