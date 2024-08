Jak se šije pro „holky s velkejma“. Se zákaznicemi jsme i v kabince, říká stylistka

Ve vašich tiskových materiálech mě zaujala informace, že přesně víte, pro koho šijete, a to vás odlišuje od ostatních výrobců. Fakt? Pojďme to tedy zkusit. Jaká prsa má většina vašich zákaznic?

Triola je specialista na velká prsa. Navrhuje a šije prádlo pro ženy lepých tvarů, pro křivky slovanských bohyň. Jen se rozhlédněte kolem sebe a koho uvidíte? Ženy s plnými boky i velkými prsy. Reagujeme tak na ohlas trhu. V naší nabídce dnes najdete podprsenky s velikostmi košů B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L i M. A k tomu si zkombinujte různé obvody hrudníku pod prsy, a to od velikosti obvodů 65, 70, 75, 80, 85, 95, 100 a 105 cm. Některé modely „táhneme“ ještě dál. Takže nabízíme několik desítek přesných velikostí. V tom je naše umění.

Dnešní podprsenka je de facto zmenšený korzet. A ten malý kousek oděvu musí vaše prsa vyzvednout do ideální výšky, tedy do výšky šesti osmin ženské postavy. To proto, aby žena působila souměrně. Je to podle dávného antického principu. Žaneta Ilutanová stylistka Trioly