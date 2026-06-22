Developer získal pozemky pro obří projekt u Žatce, investor je zatím tajný

O tom, že zájemce uvažuje o zóně Triangle jako místu pro investici ve výši deset miliard korun, informoval hejtman Richard Brabec (ANO) již v dubnu. Radní Ústeckého kraje tehdy schválili realizaci ve dvou etapách. V pondělí pronájem a následný prodej schválilo krajské zastupitelstvo.
„Naším partnerem k jednání je Panattoni. Investor je zatím tajný,“ řekl ředitel zóny Jaroslav Krch. Developer má zájem o plochu 43,23 hektaru. S uskutečněním záměru se předběžně počítá ve dvou etapách. S první by se začalo v roce 2027. Investor se aktuálně podle hejtmana Brabce rozhoduje ohledně lokality.
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V důvodové zprávě k prodeji pozemku je uvedeno, že developer by postavil „závod pro závěrečnou fázi výroby a distribuci plastových výrobků“.
Cenu pozemků určí znalec
V Ústeckém kraji je dlouhodobě nejvyšší nezaměstnanost v Česku, v květnu činila 7,2 procenta, v celé republice byla 4,8 procenta.
Částka za pozemky vzejde ze znaleckého posudku. Jeho pořízení je podle Krcha zatím předčasné. Vytvoří se až ve chvíli, kdy bude o investici rozhodnuto a bude jasné, kdy se bude stavět.
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V zóně, která vznikla přeměnou původního vojenského letiště, působí 16 firem. Její rozloha je 364 hektarů. V areálu mají zaměstnanci obchod nebo ubytovnu. Zaměstnance z okolí doplňují agenturní pracovníci.
Největším investorem v zóně je výrobce pneumatik Nexen. V nabídce jsou stále volné pozemky. Pokud by zájemce uskutečnil tuto investici, bude v zóně zbývat zhruba 35 hektarů.