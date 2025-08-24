V deset večerka, denně fotky majiteli. Chod psího hotelu připomíná dětský tábor

Miroslava Strnadová
  8:23
Kam se psem, když jedeme třeba na dovolenou a nemůžeme zvíře vzít s sebou? Pro takové případy se jako řešení nabízí psí hotel. Jeden takový funguje například i v Třeskonicích na Lounsku. Jak to v něm funguje a jak psi pobyt zvládají?

„Velkou roli při výběru psího hotelu hrají osobní zkušenosti, které si pejskaři mezi sebou předávají,“ shodli se partneři Markéta Sainerová a Petr Ullrich, kteří už třetím rokem provozují psí hotel na samotě u obce Třeskonice na Lounsku.

Partneři Markéta Sainerová a Petr Ullrich už třetím rokem provozují psí hotel na samotě u obce Třeskonice na Lounsku.
Klient psího hotelu z Třeskonic na Lounsku. Během pobytu jsou páníčci v neustálém kontaktu s hotelem. Každý den dostávají fotky a zprávy, aby měli jistotu, že se jejich mazlíčkům daří dobře.
Petr Ullrich s jedním z klientů psího hotelu z Třeskonic na Lounsku
Klient psího hotelu z Třeskonic na Lounsku
Markéta Sainerová s jedním z klientů psího hotelu z Třeskonic na Lounsku
9 fotografií

Pro provozování psího hotelu se nevyžaduje odborná kvalifikace, ale majitelé se shodují, že bez lásky ke psům a bohatých zkušeností to nejde. Sami se dlouhá léta věnují sportovní kynologii a aktuálně chovají sedm psů, v minulosti jich měli i víc, což jim dává potřebné know-how. „Pozitivní recenze se šíří jako lavina, negativní ještě rychleji,“ podotkl Petr.

Podle jejich slov se nápad založit psí hotel zrodil přirozeně. Díky celoživotní lásce ke psům, domu na samotě, u kraje lesa a s velkým pozemkem měli ideální podmínky. Hotel má kapacitu osm venkovních kotců a v zimě využívá vytápěné vnitřní prostory. „Zájem o ubytování je pochopitelně nejvíc v letních měsících. Zatímco ostatní jezdí na dovolené, my jsme tady,“ poznamenali oba s tím, že sedmidenní pobyt vyjde na 2 800 korun.

Markéta s Petrem přijímají psy všech velikostí a plemen a bez ohledu na věk. Nedávno například hostili velkého deerhounda i malou čivavu.

„Dost lidí se nám ozývá, že mají staforda nebo bulteriéra a nemohou pro něj sehnat ubytování. My takové psy neodmítáme, nakonec se totiž často ukáže, že je to ten největší mazel,“ řekl Petr. Dosud odmítli přijmout pejska jen jednou, a to kvůli jeho nezvládnutelné agresivitě. Ale s bázlivými nebo uštěkanými psy pracovat umějí.

VIDEO: Nahlédněte, jak si hotel pro psí miláčky představují v Americe

Překážkou pro ubytování nejsou ani zvláštní požadavky na stravu či podávání léků. „Přivézt si speciální dietu nebo léky pro nás není žádný problém,“ popsala Markéta.

Klientům doporučují, aby si před ubytováním pejska našli čas a zařízení navštívili i se zvířetem předem. „Máme tak prostor se navzájem poznat a vysvětlit si, jak to tu funguje,“ zmínila Markéta. Doplnila, že to však není podmínka. „Chápeme, že ne vždy to je z časových důvodů možné,“ dodala.

Režim v psím hotelu se dá s trochou nadsázky přirovnat k dětskému táboru. Areál ožívá brzy ráno, kdy se vyráží na první venčení. Po krmení mají hosté klidový režim, který střídá čas na hraní, socializaci, krmení a další venčení. „Režim psů se přizpůsobuje jejich potřebám a zvyklostem z domova,“ podotkla Markéta.

Venčení probíhá třikrát až čtyřikrát denně, podle požadavku majitele psa. „Pokud se s páníčky domluvíme a psi se snesou, mohou pobíhat společně po oploceném areálu či společně chodit na procházky. V ostatních případech probíhá venčení a další péče individuálně,“ vysvětlil Petr. Mají tu i večerku, po poslední procházce, která bývá kolem dvaadvacáté hodiny, kdy psům začíná klidový režim na spánek.

Pláč majitelů při loučení

I když majitelé u loučení s pejsky často pláčou, pro psy bývá rozloučení snazší. „Máme vypozorováno, že pes je po chvíli v pohodě,“ zmínil Petr. Pomáhá, aby měl s sebou něco s vůní domova – oblíbený pelíšek, deku nebo hračku. „Jednou jsme tu měli majitele štěněte, který mu zaplnil celý kotec plyšáky. Toho psa jsme tam s nadsázkou kolikrát hledali,“ usmál se Petr při vzpomínce na pejska, který byl mezi hračkami sotva vidět.

Během pobytu jsou páníčci v neustálém kontaktu s hotelem. Každý den dostávají fotky a zprávy, aby měli jistotu, že se jejich mazlíčkům daří dobře.

Mezi nejčastější důvody, proč majitelé umisťují své psy do hotelu, patří dovolená, na kterou je z nejrůznějších důvodů nemohou vzít s sebou. Ale Markéta s Petrem provozují i psí školku, kam psi docházejí pouze přes den.

Funguje to podobně jako příměstský tábor pro děti – majitelé přivedou svého psa ráno a vyzvednou si ho odpoledne nebo večer. „Lidé třeba jedou na výlet, kam psa vzít nemohou, nebo jsou celý den v práci a nechtějí, aby byl pes sám, bez možnosti venčení a socializace,“ zmínila Markéta.

Vstoupit do diskuse (3 příspěvky)

Nejčtenější

Sraz pod okny policie, pak rachot. Teplice trápí mladí na silnicích, řádí denně

Obyvatelé Teplic si stěžují na noční jízdy motorkářů a chlapců i dívek v upravených autech. Srazy těch, kteří túrují motory ve večerním tichu a jezdí jako závodníci, se konají na několika místech....

U Ústí vzniká 300 bytů. Lidé z opravených paneláků mají k dispozici i bazén

Až tři stovky moderních bytových jednotek slibuje projekt Ústí Towers, který v Trmicích u Ústí nad Labem realizují společnosti Salutem Group a Growth Finance. Společně tady za stovky milionů korun...

Nejhezčí německou turistickou stezku letošního roku máme hned za humny

Nejkrásnější turistická stezka v Německu leží jen několik desítek metrů za českými hranicemi. Prestižní titul, který pravidelně udělují čtenáři časopisu Wandermagazin, získala letos Stezka Caspara...

Kdo strhl rudoarmějce? Projížděli jsme i diskuse, popisuje policie vyšetřování

Vandala, který počátkem května poničil sochu rudoarmějce v teplických Havlíčkových sadech, policie nenašla a případ odložila. Skulptura se na své původní místo zřejmě nevrátí, co ji však nahradí a...

Cizinec svištěl po dálnici D7 skoro dvoustovkou, vezl novorozeně a batole

Řidič mercedesu jel na dálnici D7 u Bitozevsi na Lounsku rychlostí 199 kilometrů za hodinu, na zadních sedačkách vezl novorozeně a dvouleté dítě. V místě činí maximální povolená rychlost 130...

V deset večerka, denně fotky majiteli. Chod psího hotelu připomíná dětský tábor

Kam se psem, když jedeme třeba na dovolenou a nemůžeme zvíře vzít s sebou? Pro takové případy se jako řešení nabízí psí hotel. Jeden takový funguje například i v Třeskonicích na Lounsku. Jak to v něm...

24. srpna 2025  8:23

Vyloučený a omilostněný Pulkrab: Vytrácí se tvrdost, červená je i za to, co jen zavání

Česká liga měkne? Teplický fotbalista Matěj Pulkrab, v sobotním prohraném zápase s Jabloncem vyloučený a po zásahu VAR omilostněný, si to myslí. Naznačil, že někdy jsou rozhodčí na jeho vkus až moc...

23. srpna 2025  21:32

Young vybrousí rozehrávku Ústí. Naše dvojice? Jedna z top v lize, věří kouč

Kádr ústeckých basketbalistů - uzavřeno! Poslední posilou se stal Američan Jay Young, který vytvoří rozehrávačský tandem se zkušeným Tomášem Vyoralem. Čtvrtfinalista minulého ročníku NBL jeho příchod...

23. srpna 2025  20:09

Teplice - Jablonec 0:1, v úvodu se trefil Jawo, domácí už počtvrté v sezoně prohráli

Tepličtí fotbalisté počtvrté z pěti zápasů prohráli. V 6. kole Chance ligy doma nedokázali proti Jablonci skórovat a podlehli 0:1. Jediný gól utkání dal v úvodu Jawo po akci Aleguého. Jablonec tak...

23. srpna 2025  16:45,  aktualizováno  19:31

Poslední bál pro Karolínku. Odcházení dětí nemusí být díky hospicům jen plné slz

Karolínce jsou čtyři roky, všichni okolo ní vědí, že za pár dní kvůli nemoci zemře, už nezvedne ani hlavu. Teď se však směje. Je na pohádkovém bále. Odborníci a dobrovolnice z mobilního hospicu jí ho...

23. srpna 2025  8:32

Držák Funk o Slovanu: Potřetí se dostat do dluhů, byli bychom pro smích

V ústeckém hokeji odepsal spoustu peněz, přesto Slovan neodepsal. Obránce, stěhovák a zahradník Ladislav Funk mu i po dvou sezonách planých slibů a bobtnajících dluhů dává další šanci. Novým...

23. srpna 2025  7:25

Požár odpadu zasáhl i bytovku. Hasiči zachránili kočku, zásah komplikovaly soláry

Hasiči dnes odpoledne hasili požár bytového domu v Mlýnské ulici v Hostomicích na Teplicku. Oheň nejprve zachvátil odpad na zahradě, poté se rozšířil na střechu a fasádu nedaleké bytovky. Z domu...

22. srpna 2025  15:46,  aktualizováno  18:02

Litvínov ukázal nové dresy. Doma obleče žluté, orlice na hrudi ještě zůstala

Hokejový Litvínov představil dresy pro novou sezonu, mluví o inspiraci zámořskou NHL. Ponesou i speciální logo k osmdesátému výročí extraligového klubu. Barvy jsou tradiční, avšak kontrastnější než...

22. srpna 2025  14:11

Podcasty, DJ sety, koncerty. Kučera je i bez fotbalu v jednom kole: Někdy to přepálím

Do profesionálního fotbalového kolotoče už znovu nenasedl, přesto se ligový mistr a raper Tomáš Kučera někdy jako na kolotoči cítí. Kromě běhání za míčem objíždí s kapelou 58G koncerty, tvoří muziku,...

22. srpna 2025  13:13

Teplice posílily o Nyarka a na Jablonec si věří. I když teď mají nejlepší formu, ví Bílek

Na nepovedený podzimní start i rozsáhlou marodku zareagovaly fotbalové Teplice dvojím posílením. Třináctý tým ligové tabulky získal slovenského stopera Jakuba Jakubka a zvýšil konkurenci i v...

22. srpna 2025  9:13

Sraz pod okny policie, pak rachot. Teplice trápí mladí na silnicích, řádí denně

Obyvatelé Teplic si stěžují na noční jízdy motorkářů a chlapců i dívek v upravených autech. Srazy těch, kteří túrují motory ve večerním tichu a jezdí jako závodníci, se konají na několika místech....

22. srpna 2025  5:42

Muž chtěl uplatit úřednici. Kamera natočila, jak jí na ulici strká peníze do kapsy

Podnikatel na Ústecku se podle policie opakovaně pokusil podplatit úřednici, aby získal veřejnou zakázku na odstranění náletových dřevin. Žena to oznámila policii. Kriminalisté muže obvinili z...

21. srpna 2025  16:18

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.