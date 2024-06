Co to po mně teče? Některé děti neznaly pot, ukázal projekt na podporu pohybu

Neházejí. Švihadlo? Co to je? V rámci projektu Trenéři ve škole se teplickým prvňákům tento rok věnovala také tenistka Markéta Kovaříková. V rámci projektu Trenéři ve škole se teplickým prvňákům tento rok věnovala také tenistka Markéta Kovaříková. Novátorský způsob výuky tělocviku, který je založen na zapojení proškolených sportovních trenérů do hodin tělesné výchovy na prvním stupni základních škol, ji oslovil a dětem se snaží předat lásku ke sportu. Není to však vždy jednoduché. „Děti jsou na tom dnes relativně špatně. Zjišťujeme například, že teprve v první třídě se setkají se švihadlem, neumějí hodit balonek a nevědí ani, kterou rukou se to dělá. Žákům se proto snažíme představit různé sporty, aby si každé dítko našlo, co se mu líbí a v čem by třeba chtělo pokračovat,“ usmívá se Kovaříková. Jak přesně probíhá sportovní výuka pod vedením trenérů?

V pětitýdenních cyklech, které má každý trenér předem připravené. Vždy jednu hodinu tělocviku v týdnu vede trenér a druhá je vyhrazena učebnímu plánu učitelek. Na každou lekci má trenér připravené určité téma a hodina začíná rozcvičením, ve kterém trenéři představují svůj sport. Hlavní náplní hodiny je specializace konkrétního sportu a je naplánována tak, aby se děti většinu hodiny hýbaly a na různých stanovištích si vyzkoušely práci s náčiním nebo specifika daného sportu. Protože při hodině se děti hodně zadýchají, je na konci zařazeno zklidnění, aby se v následující hodině mohly soustředit. Jak děti reagují?

Děti to milují. Prvňáci jsou ještě nepopsanými listy a je to pro ně vlastně první kontakt se sportem. Vytíženost rodičů v dnešní době totiž nenahrává sportování dětí. To je také důvod, proč projekt Trenéři ve škole vznikl. Každému sportu se děti věnují jen pět týdnů, aby nasbíraly více zkušeností, různou škálu pohybů, koordinačních cvičení a her. Malé děti jsou velice upřímné, takže okamžitě řeknou, když se jim něco líbí, nebo nelíbí. V hodinách vidím, že děti rády sportují a všechno si chtějí vyzkoušet. Věnujete se jenom sportování, nebo si také s dětmi povídáte?

Dětem chceme nejenom dát míč a nějakou hru, ale například já osobně se jim snažím o sportu něco říci. Bavíme se o principech sportu, o fair play, o tom, jak funguje tým. Zejména při závěrečných hodinách si sedneme a povídáme si, jak probíhá týmová spolupráce, co dělá lídr, aby tým přivedl k vítězství. Paní učitelky velice oceňují, že dětem ukazujeme i to, jak se ve sportu komunikuje. Ukazujete tenis, ale to je sport pro dva, nebo čtyři. Co dělají ostatní děti, když dvojice hraje?

Výborná otázka! Pro mne jako pro trenérku tenisu to byl trošku oříšek. Musela jsem se zamyslet, jak vést hodinu s třiceti dětmi. Pomáhají mi v tom různá stanoviště, do kterých zapojím i paní učitelky a asistentky. Na jednotlivých stanovištích máme po osmi dětech a všechny děti hrají. Děláme různá tenisová cvičení, například minule jsem s dětmi zkoušela nadhazování balonků a odpalování, další skupinka nosila balonek na raketě, další měla slalom a překonávání překážek. Jak vnímáte sportovní schopnosti dětí?

Zlepšují se, nebo se v poslední době zhoršují? Bohužel, musím být kritická a rozhodně mi dá za pravdu i řada trenérů a sportovců, že děti jsou na tom dnes relativně špatně. I při své trenérské praxi vidím, že děti jsou v poslední době nešikovnější než dříve a je s nimi více práce. Lze říci, že některé děti se na sport vůbec nehodí?

Takto bych to neřekla, protože jsem velký optimista, ale každé dítě má jiné fyzické předpoklady a zdravotní komplikace. Už u malých dětí se dnes setkáváme s lékařskými omezeními. V hodinách tělocviku se však snažíme zapojit všechny děti a udělat hodinu tak, aby se mohly aktivně zapojit jak ty sportovně lepší, tak i ty hůře pohyblivé. Setkala jsem se také s tím, že děti, které bojují s obezitou a třeba fotbal není jejich parketa, naopak zase vynikají například v judu. Posbíraly svou sílu a úplně se jim rozzářily oči, když při hodnocení trenérem byly vyhodnoceny jako nejlepší bojovníci. Proto se snažíme zapojit různé sporty, aby si každé dítko našlo, co se mu líbí a v čem by chtělo pokračovat. Pro holky proto máme tanec, pro kluky fotbal, pro všechny judo nebo tenis.