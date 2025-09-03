Samouk, který pohladí pohádkovými obrazy. Maluji z vnitřní potřeby, říká Bárta

Autor:
  6:46
Pohádkový svět příběhů, které nám v dětství otevírali rodiče před spaním, zůstává v paměti jako místo plné tajemství, fantazie a nadpozemských sil. Svět, v němž se historie krajiny proplétala s legendami. To nabízí ve své tvorbě mostecký malíř Eduard Bárta. Do konce října vystavuje v Třebenicích na Litoměřicku.
Masopust. Dílo Eduarda Bárty.

Masopust. Dílo Eduarda Bárty. | foto: Repro MF DNES

Most. Dílo Eduarda Bárty.
Setkání u Orloje. Dílo Eduarda Bárty.
Mostecký malíř Eduard Bárta u jednoho ze svých obrazů na výstavě v Třebenicích.
Horní hrad. Dílo Eduarda Bárty.
10 fotografií

Co je nejčastější motiv vaší práce? Jsou to pohádky?
Mám rád svět, který nám tak trochu mizí před očima, to znamená hrady, zámky, kapličky, kříže, staré chalupy, postavičky v nich. I když nejsem věřící, tak víra do našeho života patří. V podstatě se stále řídíme desaterem v našich zákonech a ta historie je s námi nerozlučně spjatá. Pokud ji opomíjíme a zapomínáme, je to velice špatně a je to k naší zkáze.

Proč jste se rozhodl představit svou tvorbu v Třebenicích?
Snažím se vystavovat v okruhu, kam dokážu ještě rozumně dopravit své obrazy. A Třebenice jsou kousek od Mostu, kde žiji, to je jeden důvod. A druhý je ten, že jsme v krásné krajině Českého středohoří, krajině, kde kdysi stály v plné síle četné a úžasné hrady, i dnešní zámky. Proto je mi velkou ctí vystavovat právě tady, v krásném kostele.

Jak dlouho trvá práce na jedné malbě?
Větší obraz mi zabere v průměru tři měsíce, je to docela náročná práce. U těch menších obrazů je to v průměru dva měsíce. Důvodem je i to, že si například hraji s přípravou desky pro malbu. Jenom týden desku připravuji, šestkrát za sebou ji natírám po vrstvách a brousím. Teprve když jsem spokojený, začínám dávat podkladní malby. Například jen nebe na obrazech je tvořeno ze tří až pěti vrstev. Tak se to kdysi dávno dělalo a mělo to smysl, vzniklo tak v čase velmi trvanlivé dílo.

Most. Dílo Eduarda Bárty.
Setkání u Orloje. Dílo Eduarda Bárty.
Mostecký malíř Eduard Bárta u jednoho ze svých obrazů na výstavě v Třebenicích.
Masopust. Dílo Eduarda Bárty.
Horní hrad. Dílo Eduarda Bárty.
10 fotografií

Jakou technikou tvoříte?
Maluju pomocí oleje. Je to technika, která mi sedí nejvíc. Díky ní můžu pracovat s barvami tak, aby obrazy působily živě, s hloubkou a tajemstvím.

Jak jste se k malování dostal? Jste samouk?
Jsem samouk, učím se technice malby ze starých knih. Malovat jsem začal z vnitřní potřeby, protože už v dětství jsem hrozně rád poslouchal a prožíval pohádky a příběhy, které nám četli například ve školní družině. Také jsem byl později se svým skautským oddílem často v přírodě. Ty krajiny jsem měl neustále před očima. A s rodiči jsme hodně cestovali po českých krajích – navštěvovali hrady a zámky, spali u rybníků, přespávali ve stanech. Díky tomu jsem toho poznal opravdu hodně.

Některé malby také necháváte přetiskovat na plech. Proč? Je to k vůli tomu, aby byly pro zákazníky případně levnější?
Originálů není mnoho, za svůj život jsem jich vytvořil asi šedesát. Je to dáno hlavně technikou olejomalby, která je časově náročná, a také tím, že dříve jsem musel malování skloubit s prací i rodinou. Proto jsem se rozhodl, že některé své obrazy nechám přetisknout na plech. Jednak aby se dostaly k více lidem a byly cenově dostupnější, ale také proto, že ten materiál je trvanlivý a výsledek působí velmi věrohodně, zajímavě. Přesto samotný tisk nikdy nepovažuju za finální podobu díla – vždy do něj ještě zasahuji a domalovávám spoustu detailů, které by jinak chyběly. Nejčastěji jsou to hvězdy na nebi, u postav rubášky nebo zvířátka, čerti, potvory. Díky tomu si obraz zachovává osobní dotek, i když je vytištěný na kov.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

OBRAZEM: Playmate v hořícím autě s logem OnlyFans a další mostecká dramata

Vzrušující chvilky nabídl víkendový podnik Czech Truck Prix v Mostě, v případě Němky Vanessy Neumannové to platilo vícenásobně; vůz NASCAR totiž řídí jako první playmate v historii a navíc její auto...

Pavel řídil NASCAR jako první prezident na světě. Nezastrašil ho profík ani déšť

Exkluzivně

První prezident, který kdy řídil pravý závodní vůz NASCAR? Ten český, Petr Pavel! Před víkendovým Czech Truck Prix se ve čtvrtek svezl na mosteckém okruhu nejprve s českým pilotem Martinem Doubkem,...

Neberte mi licenci. Strojvůdce, který vylil na koleje olej, chce žalovat stát

Premium

Martin Schütz, jenž v prosinci 2022 pokapal olejem koleje na železniční trati mezi Mostem a Moldavou a dostal za to podmínku, se chystá soudit se státem. Muž čin spáchal v době, kdy pracoval jako...

Nejúžasnější i nejdivnější motorky na světě slaví sto let. Čechie jedou Českem

Letos je tomu sto let, co rumburský rodák Albin Hugo Liebisch postavil funkční prototyp cestovního modelu svého motocyklu, který krátce nato pojmenoval jako Böhmerland, pro české zákazníky označovaný...

Do díry ve zdi jsem strčila ruku, říká obyvatelka „ujíždějícího“ paneláku

Premium

Právě si s manželem chystali večeři, když na ně zazvonili policisté a hasiči s tím, že musí byt okamžitě opustit. Rychle posbírali osobní věci a přesunuli se do dodávky před panelákem, jehož část teď...

Sbírka na Litvínov: dva dny, přes 400 tisíc. Cheza navždy, píší dárci na účet

Spasitel, který by zachřestil zlaťáky, se ještě neobjevil. Fanoušci ohroženého hokejového Litvínova ale ukazují, že je co a pro koho zachraňovat. Sami během dvou dnů veřejné sbírky vybrali už více...

3. září 2025  7:11

Samouk, který pohladí pohádkovými obrazy. Maluji z vnitřní potřeby, říká Bárta

Pohádkový svět příběhů, které nám v dětství otevírali rodiče před spaním, zůstává v paměti jako místo plné tajemství, fantazie a nadpozemských sil. Svět, v němž se historie krajiny proplétala s...

3. září 2025  6:46

Ústecký trenér Habanec je v nemocnici. Vyhráli jsme pro něj, vzkázal tým

Chtěli, ať se jejich kouči Svatopluku Habancovi udělá v nemocnici líp. Jenže on ústecké fotbalisty v šatně při oslavě infarktového vítězství naoko huboval přes obrazovku: „Teď budu muset ještě na...

2. září 2025  18:30

Přihlížela fatálnímu týrání tříletého syna. Po půlce trestu je žena z vězení venku

Okresní soud v Havlíčkově Brodě podmíněně pustil na svobodu ženu z Loun, která přihlížela tomu, jak její partner utýral k smrti jejího tříletého syna. Simona T. za to v roce 2021 dostala 8,5 roku...

2. září 2025  15:18

V Lounech hlásili střelbu. Mladík utrpěl zranění, policie hledá pachatele

Policie pátrá po neznámém pachateli v souvislosti s oznámenou střelbou v Lounech. Do terénu vyjelo v pondělí několik hlídek, a to dvakrát za odpoledne. Oznámení od sebe dělily zhruba dvě hodiny. V...

2. září 2025  13:40

V Teplicích se přou kvůli bourání bývalé plovárny, primátor demolici hájí

Po 26 letech se do majetku Teplic vrátil areál bývalé plovárny v Zámecké zahradě. Vedení města ho letos odkoupilo za téměř 21 milionů korun, aniž by mělo jasný záměr, co s areálem bude. Ptalo se na...

2. září 2025  10:15

Grundza uklízel ghetto, teď je na dresu. Nepřizpůsobiví o pomoc nestojí, říká herec

Nejdříve pomáhal uklízet v předlickém ghettu, pak se Grundza dostal na provizorní dres ústeckých fotbalistů. S ním na hrudi domácí tým Viagemu zametl s Českými Budějovicemi díky pohádkovému...

2. září 2025  8:40

OBRAZEM: Playmate v hořícím autě s logem OnlyFans a další mostecká dramata

Vzrušující chvilky nabídl víkendový podnik Czech Truck Prix v Mostě, v případě Němky Vanessy Neumannové to platilo vícenásobně; vůz NASCAR totiž řídí jako první playmate v historii a navíc její auto...

2. září 2025  8:25

Chomutov má nového primátora. Je jím Milan Märc z Nového Severu

Novým primátorem Chomutova zvolili v pondělí tamní zastupitelé Milana Märce z hnutí Nový Sever. Dosud byl prvním náměstkem primátora. Märc si dal za úkol stabilizovat rozjitřenou politickou...

1. září 2025  20:06

Chomutov finančně pomůže evakuovaným lidem ze staticky nestabilního paneláku

Chomutovští zastupitelé v pondělí schválili poskytnutí finančního daru lidem, kteří se v minulém týdnu museli náhle vystěhovat ze staticky nestabilního panelového domu v Čelakovského ulici. Magistrát...

1. září 2025  17:49

Macík na chvostu, ale nadšený: Tahače mi pomohly z dakarské letargie. Co za rok?

Poslední nebo na chvostu, ovšem nadšený. Martin Macík vyměnil dakarskou svatozář za úděl truckerského tovaryše, přesto si svůj víkendový debut v mistrovství Evropy tahačů v Mostě užíval. Za rok...

1. září 2025

Neberte mi licenci. Strojvůdce, který vylil na koleje olej, chce žalovat stát

Premium

Martin Schütz, jenž v prosinci 2022 pokapal olejem koleje na železniční trati mezi Mostem a Moldavou a dostal za to podmínku, se chystá soudit se státem. Muž čin spáchal v době, kdy pracoval jako...

1. září 2025  10:49

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.