Třebenice zvou na Poslední rozloučení se Sokolovnou, pak ji čeká demolice

„Srdečně zveme na „poslední rozloučení“ s areálem bývalé Sokolovny v Třebenicích, které se uskuteční v sobotu 8. února od 13 hodin v prostorách bývalého hostince sokolovny. Vzhledem k nevyhovujícímu technickému stavu budovy bude přístup do dalších objektů povolen pouze osobám starším 18 let a na vlastní nebezpečí. Pokud si přejete objekt naposledy navštívit, doporučujeme vzít s sebou baterku nebo čelovku. Pro lepší atmosféru a vzpomínky bude k poslechu zajištěna reprodukovaná hudba ze 70., 80. a 90. let minulého století spolu s drobným občerstvením včetně točeného piva,“ zve radnice.

Třebenická sokolovna stojí na břehu potoku Modla na místě dřívějšího pivovaru mezi dětským hřištěm a evangelickým sborovým domem. Oprýskaná stavba už dávno nepřipomíná místo, kde se dříve scházeli čeští vlastenci.

„Sokolovna pochází někdy ze dvacátých či třicátých let minulého století. Tělocvična však byla tenkrát zahloubena pod povrchem, následkem čehož stavba léta vlhla a nyní už je nepoužitelná,“ říká starostka Třebenic Eva Hajná (Nezávislí kandidáti pro Třebenicko).

Tělocvičnu původně využívali nejen Sokolové, ale svého času sloužila i pro místní školu a pořádaly se v ní také různé kulturní akce města, protože jiné takové místo v Třebenicích nebylo. V šedesátých letech byla k sokolovně přistavěna ubytovna a restaurace. Ta dosloužila před deseti lety a sní osiřel celý areál.

„Původně sokolovnu vlastnila Česká obec sokolská, před sedmi lety jsme ji za dva a půl milionu korun odkoupili, protože jsme měli strach co by tam mohlo vzniknout,“ podotýká starostka.

Kdy přesně půjde areál k zemi, starostka ještě přesně neví, protože město zatím staveniště nepředalo. „Máme však už na základě výběrového řízení podepsanou smlouvu dílo. Bourání vyjde na téměř čtyři miliony korun, z čehož město zaplatí 1,4 milionu a zbytek pokryje dotace z ministerstva pro místní rozvoj,“ popisuje Hajná s tím.

Než bude po zbourání starých budov možné zahájit stavbu nových, bude nutné nechat plochu nějaký čas sedat. Pod sokolovnou se totiž nachází staré sklepy, které se po demolici budou muset zaplnit a zhutnit nadrceným materiálem z bouračky. Poté bude potřeba zhruba jeden až dva roky počkat, aby si podloží sedlo, a teprve pak bude možné přistoupit k další stavbě.

„Máme připravený projekt na výstavbu hasičské zbrojnice a multifunkčního objektu, který bude zahrnovat společenskou místnost, senior klub, fitness centrum a podobně. A k tomu samozřejmě také parkoviště. Podle rozpočtu z roku 2022 by tato stavby měla vyjít zhruba na 80 milionů korun. Na financování budeme hledat další zdroje, protože bez dotace bychom si takovouto stavbu vůbec nemohli dovolit,“ doplňuje starostka.