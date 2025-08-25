Nadšenci dokončují pomník pro piloty RAF. Dovezli obří balvan ze Slovenska

Jedním z nich je i třebenický rodák Antonín Zimmer, který se narodil 21. ledna 1914. Po místní měšťance vystudoval obchodní akademii v Teplicích, kde se seznámil s pozdějším válečným letcem Františkem Fajtlem. Později absolvoval i vojenskou akademii, po níž se stal poručíkem letectva. Po německé okupaci v roce 1939 Zimmer ilegálně opustil protektorát Čechy a Morava.
„Spolu s Františkem Fajtlem se dostal až do Anglie, kde se stal příslušníkem 311. bombardovací perutě. Dne 15. září 1941 se zúčastnil bombardování ponorkových doků v Hamburku. Při tom statečně položil život, když byl na zpáteční cestě sestřelen. Zprávu o smrti kamaráda po válce Fajtl osobně oznámil jeho ženě. Smutnou zprávu paní Zimmerová přijala, záhy se stala kmotřenkou obou dcer pana Fajtla,“ vypráví jeden z příběhů amatérský badatel Tomáš Rotbauer, který staví památník se svými přáteli.
Pomník bude tvořit 29 kamenů uspořádaných do tvaru srdce s výhledem na Košťálov. Vévodit jim bude obrovský, 17,5 tuny vážící balvan přivezený ze Slovenska z lomu nedaleko Trenčína.
„Slovenský původ kamene není jen tak, ale je to připomínka, že 14 procent československých příslušníků RAF pocházelo ze Slovenska. Je pro nás velkou ctí vzpomenout i tyto hrdiny, na které se dlouhá léta zapomínalo. Při odhalení pomníku proto zazní i celá československá hymna,“ poznamenává Rotbauer.
|
Památník připomene 28 letců z Litoměřicka. Nejvíce jich bylo z Litoměřic, ale další pocházeli například z Roudnice nad Labem, Třebenic, Lovosic, Bohušovic nad Ohří, Terezína nebo obcí Charvatce, Slatina, Nové Dvory a Chrášťany. Dvacátý devátý kámen upozorní na celkem dva a půl tisíce dalších československých příslušníků RAF.
„Vzpomněli jsme si i na holky v řadách RAF. Unikátem třebenického památku jsou pomníky ženského leteckého personálu RAF, na který se doposud hodně zapomínalo. V RAF působilo totiž sedmnáct žen z Československa, z nichž dvě byly z Litoměřicka. Právě je připomínají dva kameny nejblíže k balvanu,“ poznamenává Rotbauer.
Odhalení památníku proběhne v pátek 29. srpna v 11 hodin. „Je pro nás obrovskou ctí, že pozvání na odhalení pomníku přijala i dcera Františka Fajtla, paní Jitka Režná,“ říká Rotbauer. Akce se zúčastní také Anna Hejnová, dcera pilota Jiřího Kučery z Roudnice, který je v historických spisech veden jako letecké eso.
Celkem přijedou pozůstalí po zhruba polovině těch, kteří zde budou mít pomníky. „Řadu z pozůstalých se totiž nepodařilo vystopovat, protože drtivá většina statečných československých pilotů RAF byla vládnoucími komunisty donucena emigrovat. Jeden byl dokonce komunistickým režimem zastřelen. Palubní střelec Eduard Šimon, rodák z Roudnice, byl po válce perzekvován. Dne 15. října 1949 byl doslova rozstřílen dvěma příslušníky Státní bezpečnosti, když během zatýkání utíkal ze svého bytu oknem,“ popisuje Rotbauer.
|
Pamětní místo by podle tvůrců mělo sloužit jak k připomínce a vzdělávání, tak i k oddechu a vzpomínkám. Proto vedle památníku vybudovali ohniště ve tvaru sopky, kde bude možné posedět. „Před památníkem bude instalována digitální tabule, ve které si zájemci budou moci přečíst příběhy jednotlivých pilotů a zhlédnout dochované fotografie,“ dodává stavař Tomáš David.
Pamětní místo vzniká zcela bez dotací či státních peněz, pouze ze soukromých zdrojů. Někteří si na stavbu vzali dovolenou a jiní darovali peníze.
Nadšenci také usilují o to, aby bezejmenný park, kde památník vzniká, dostal jméno Park pilotů RAF. „Chceme těmto statečným chlapům a ženám vzdát velký dík za to, že dnes můžeme žít v poklidu,“ říká Rotbauer.