Nadšenci dokončují pomník pro piloty RAF. Dovezli obří balvan ze Slovenska

Pavel Křivohlavý
  7:02
Na hrdinství československých vojenských pilotů Royal Air Force (RAF) za druhé světové války chce upozornit netradiční pomník, který vzniká v Třebenicích na Litoměřicku. Téměř dvacetitunový pískovcový balvan s vrtulí britského stíhacího letounu Spitfire doplněný o menší kameny připomene 28 pilotů RAF, kteří pocházeli z Litoměřicka.

Jedním z nich je i třebenický rodák Antonín Zimmer, který se narodil 21. ledna 1914. Po místní měšťance vystudoval obchodní akademii v Teplicích, kde se seznámil s pozdějším válečným letcem Františkem Fajtlem. Později absolvoval i vojenskou akademii, po níž se stal poručíkem letectva. Po německé okupaci v roce 1939 Zimmer ilegálně opustil protektorát Čechy a Morava.

„Spolu s Františkem Fajtlem se dostal až do Anglie, kde se stal příslušníkem 311. bombardovací perutě. Dne 15. září 1941 se zúčastnil bombardování ponorkových doků v Hamburku. Při tom statečně položil život, když byl na zpáteční cestě sestřelen. Zprávu o smrti kamaráda po válce Fajtl osobně oznámil jeho ženě. Smutnou zprávu paní Zimmerová přijala, záhy se stala kmotřenkou obou dcer pana Fajtla,“ vypráví jeden z příběhů amatérský badatel Tomáš Rotbauer, který staví památník se svými přáteli.

„Slovenský původ kamene není jen tak, ale je to připomínka, že 14 procent československých příslušníků RAF pocházelo ze Slovenska. Je pro nás velkou ctí vzpomenout i tyto hrdiny, na které se dlouhá léta zapomínalo. Při odhalení pomníku proto zazní i celá československá hymna,“ poznamenává Rotbauer.

Památník připomene 28 letců z Litoměřicka. Nejvíce jich bylo z Litoměřic, ale další pocházeli například z Roudnice nad Labem, Třebenic, Lovosic, Bohušovic nad Ohří, Terezína nebo obcí Charvatce, Slatina, Nové Dvory a Chrášťany. Dvacátý devátý kámen upozorní na celkem dva a půl tisíce dalších československých příslušníků RAF.

„Vzpomněli jsme si i na holky v řadách RAF. Unikátem třebenického památku jsou pomníky ženského leteckého personálu RAF, na který se doposud hodně zapomínalo. V RAF působilo totiž sedmnáct žen z Československa, z nichž dvě byly z Litoměřicka. Právě je připomínají dva kameny nejblíže k balvanu,“ poznamenává Rotbauer.

Odhalení památníku proběhne v pátek 29. srpna v 11 hodin. „Je pro nás obrovskou ctí, že pozvání na odhalení pomníku přijala i dcera Františka Fajtla, paní Jitka Režná,“ říká Rotbauer. Akce se zúčastní také Anna Hejnová, dcera pilota Jiřího Kučery z Roudnice, který je v historických spisech veden jako letecké eso.

Celkem přijedou pozůstalí po zhruba polovině těch, kteří zde budou mít pomníky. „Řadu z pozůstalých se totiž nepodařilo vystopovat, protože drtivá většina statečných československých pilotů RAF byla vládnoucími komunisty donucena emigrovat. Jeden byl dokonce komunistickým režimem zastřelen. Palubní střelec Eduard Šimon, rodák z Roudnice, byl po válce perzekvován. Dne 15. října 1949 byl doslova rozstřílen dvěma příslušníky Státní bezpečnosti, když během zatýkání utíkal ze svého bytu oknem,“ popisuje Rotbauer.

Pamětní místo by podle tvůrců mělo sloužit jak k připomínce a vzdělávání, tak i k oddechu a vzpomínkám. Proto vedle památníku vybudovali ohniště ve tvaru sopky, kde bude možné posedět. „Před památníkem bude instalována digitální tabule, ve které si zájemci budou moci přečíst příběhy jednotlivých pilotů a zhlédnout dochované fotografie,“ dodává stavař Tomáš David.

Pamětní místo vzniká zcela bez dotací či státních peněz, pouze ze soukromých zdrojů. Někteří si na stavbu vzali dovolenou a jiní darovali peníze.

Nadšenci také usilují o to, aby bezejmenný park, kde památník vzniká, dostal jméno Park pilotů RAF. „Chceme těmto statečným chlapům a ženám vzdát velký dík za to, že dnes můžeme žít v poklidu,“ říká Rotbauer.

