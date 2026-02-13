A já musel k soudu. Umělce zarážejí malby na trafostanicích, sám s nimi narazil

Barevné malby na trafostanicích a dalších objektech společnosti ČEZ Distribuce v posledních měsících mění vzhled severočeských měst. Většinou sklízí pozitivní ohlasy veřejnosti. Nová iniciativa ale zároveň znovu otevřela několik let starý spor s místním graffiti umělcem Lukášem Zadkem Brožovským, který upozorňuje na to, že za podobný výtvor byl v minulosti potrestán.
Brožovský připomíná události staré zhruba tři roky, kdy se rozhodl v Ústí nad Labem vlastními silami oživit dvě zanedbané elektrické rozpojovací skříně, takzvané antoníčky.

Namísto pochvaly tehdy podle svých slov narazil – za pomalování dvou skříní mu soud uložil peněžitý trest ve výši pěti tisíc korun a zároveň musel zaplatit náhradu škody v řádu několika tisíc. Tvrdí, že se přesto snažil situaci dál řešit a projekt zlegalizovat, ale neúspěšně.

Dnes sleduje, jak se umělecké zásahy na trafostanicích stávají oficiálním projektem energetické firmy. „Mrzí mě, že se teď podobná věc prezentuje jako skvělý nápad, zatímco když jsem s tím přišel já, nikdo se se mnou nechtěl bavit,“ říká Brožovský. Vadí mu také, že tvorbu má na starosti externí firma z Prahy, zatímco lokální autoři zůstávají stranou.

Garáž s červeným fárem či spíž s robotem. Trafostanice v severních Čechách mají styl

Před lety se prý snažil jednat s vedením ČEZ oficiální cestou. Nabízel prý spolupráci bez nároku na honorář a chtěl rozjet víkendový projekt, do kterého by se zapojili graffiti umělci z celé republiky. Každý z nich by zkrášlil jeden objekt. „Odmítli mě. Tak jsem to vzal do vlastních rukou – a za to přišel trest,“ popisuje umělec.

ČEZ ale argumentuje tím, že dnešní projekt s názvem TrafoArt není reakcí na Brožovského aktivity. Estetické úpravy větších trafostanic v různých částech republiky začaly už dříve.

„Máme ověřeno, že podobné zásahy zlepšují vzhled veřejného prostoru a často snižují další vandalismus. Odezva od obcí i obyvatel je velmi pozitivní,“ uvádí mluvčí Skupiny ČEZ Soňa Holingerová.

Zároveň připomněla, že Brožovského zásah byl nelegální. „Nešlo o trafostanice, ale o jiná distribuční zařízení. Bez povolení zasáhl do cizího majetku. Je to podobné, jako kdyby někdo svévolně přemaloval fasádu domu, který mu nepatří,“ popisuje Holingerová s tím, že umělec se ke svému činu sám přihlásil na sociálních sítích.

Současné práce na vybraných objektech vznikají podle ČEZ ve spolupráci s profesionálními výtvarníky z graffiti scény a po dohodě s obcemi. Po celé zemi jich už jsou desítky. Případ dvou ústeckých antoníčků se do projektu nezahrnuje – Brožovského malby s motivem dortíku a herní konzole Game Boy byly krátce po jejich vzniku přebíleny. Dnes jsou skříně opět pokryté nevzhlednými tagy.

