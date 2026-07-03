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Místo továrny tisíc bytů a obchody. Takhle se změní areál „Pragovky“ v Lounech

Miroslava Strnadová
  6:31
Nevyužívaný areál bývalé továrny Praga v Lounech se změní v rezidenční čtvrť s byty, obchody a další občanskou vybaveností. Proměnu chystá developerská společnost Nira Development. Plánuje až tisícovku bytů pro 2,5 tisíce obyvatel. První tři obytné domy by mohly stát už za tři roky.

„Tohle místo má pro nás velký potenciál. Je v blízkosti centra města a dopravně dobře dostupné,“ uvedl zástupce firmy Marek Kedzior.

Zhruba takto mají vypadat nové bytové domy v areálu bývalé „Pragovky“ v Lounech.
Areál bývalé továrny Praga v Lounech.
Areál bývalé továrny Praga v Lounech. (červen 2026)
Areál bývalé továrny Praga v Lounech. (červen 2026)
Zhruba takto by mohly vypadat nové bytové domy v areálu bývalé „Pragovky“ v Lounech.
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Čtrnáctihektarový brownfield se nachází ve východní části Loun. Nira Development ho koupila loni od španělské průmyslové skupiny za 115 milionů korun. Jeho proměna má být postupná. „Je to velký projekt, takže realizace bude určitě v horizontu jedné dekády. První byty bychom chtěli mít hotové do tří let,“ předestřel Kedzior. Na jakou částku proměna areálu vyjde, firma nekomentovala.

První tři domy s kapacitou kolem stovky bytů mají stát v jižní části areálu. Plány počítají také s vybudováním velkého podzemního parkoviště. Byty budou k pronájmu i k prodeji, konkrétní ceny ještě nejsou známy. Kromě obytné části v areálu vznikne také velká obchodní zóna.

Na území se nachází řada budov, několik výrobních hal, garáže a další stavby. Některé již byly zbourány, další demolice teprve čeká. Investor je připraven i na případnou likvidaci ekologické zátěže.

„V průběhu procesu akvizice jsme si nechali udělat podrobné sondy a ty vyšly velice pozitivně. Samozřejmě během výstavby a přeměny areálu budeme postupovat podle zákonných norem při likvidaci případné ekologické zátěže,“ uvedl Kedzior.

Jednu ze starých hal chce pak firma zachovat. Vzniknout tu má komunitní centrum a prostor pro kulturní vyžití.

Plány už investor představil veřejnosti. Na nedávné setkání dorazilo několik stovek lidí. Do proměny lokality chce firma veřejnost zapojit i prostřednictvím dotazníku na webových stránkách projektu. Areál bude společnost postupně otevírat a propojí ho s okolními čtvrtěmi.

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Vedení lounské radnice plán vítá.

„Developer nás oslovil ještě před odkupem areálu. To, že tu budou nové byty, je určitě příjemná zpráva a pro rozvoj Loun je to zásadní projekt,“ uvedl starosta Milan Rychtařík (ANO).

Areál má dlouhou průmyslovou historii. Od poloviny 19. století sloužil jako cukrovar a později jako závod na výrobu automobilových komponentů. Po útlumu původní automobilové výroby společnosti Praga fungoval areál pod názvem CIE a dál se zaměřoval na dodávky pro automobilový průmysl.

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