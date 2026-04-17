Celníci vtrhli do firmy TOS Varnsdorf, je podezřelá z obchodování s Ruskem

Celní správa zasahovala ve středu ve strojírenské firmě TOS Varnsdorf na Děčínsku. Důvodem je podezření z obcházení sankcí, kdy některé z výrobků společnosti měly v posledních letech – po vypuknutí ruské agrese vůči Ukrajině – opakovaně končit v Rusku. Zásah potvrdili pražský vrchní státní zástupce Zdeněk Štěpánek i marketingový ředitel společnosti Michal Macháček. Při zásahu nebyl nikdo zadržen.
foto: Martin Stolař, MAFRA

O zásahu celníků informoval Deník N. „Mohu potvrdit, že naše státní zastupitelství dozoruje úkony trestního řízení, které souvisí s podezřením pro trestné činy porušování mezinárodních sankcí,“ řekl žalobce Štěpánek.

Deník N již dříve uvedl, že stroje z TOS Varnsdorf jsou dodávány do Ruska. Generální ředitel firmy Jan Rýdl to ale loni v červnu odmítl. „Naše společnost plně respektuje a dodržuje všechna platná nařízení týkající se zákazu obchodování a poskytování služeb ve vztahu k našim produktům do Ruské federace,“ řekl tehdy.

Podle serveru zboží z Varnsdorfu mířilo do Ruska přes společnosti v Kyrgyzstánu nebo Turecku. Na některé z nich potom Evropská unie uvalila sankce. „Ani jednu z těch firem neznám, nikdy jsme s nimi neobchodovali,“ řekl loni Deníku N obchodní ředitel Miloš Holakovský.

Karel Svoboda z Institutu mezinárodních studií na Univerzitě Karlově v Praze loni v červnu ČTK sdělil, že do Ruska nepřímo vyváží snad každá evropská země, obcházení protiruských sankcí se netýká jen Česka nebo Německa. Ukazuje to podle něj export právě do Turecka či středoasijských států, který od roku 2022, kdy Rusko podniklo invazi na Ukrajinu, výrazně vzrostl.

V Česku platí mimo jiné zákon o porušení sankcí z nedbalosti. Pokud je někomu takový čin prokázán, hrozí mu až tři roky vězení nebo zákaz činnosti.

