Část ztraceného pomníku TGM léta ležela v kůlně úřadu ve Velkém Březně

Část pomníku Tomáše Garrigua Masaryka našli pracovníci úřadu při nedávné opravě. Kámen ležel bezmála tři desítky let zapomenut v podlaze kůlny u dnešního úřadu.

„Nyní je nalezený podstavec uložen v budově obecního úřadu,“ sdělil starosta Velkého Března Karel Jungbauer (Občani Velkého Března a Valtířova).

„Do podlahy se dostal tak, že jeden z občanů Velkého Března jej někdy krátce po sametové revoluci přinesl na úřad a nechal ho tam. Někdo jej pak pravděpodobně dal do podlahy, kde čekal na odhalení,“ vysvětlil starosta.

Hotový pomník si poprvé Velkobřezenští prohlédli v září roku 1948. Pocta prvnímu československému prezidentovi vznikla z iniciativy Československé obce legionářské a stála 60 tisíc korun československých.

Později byla busta odstraněna, ztratila se a ani dnes není jasné, kde skončila. Jungbauer ale doufá, že se obci podaří najít historické fotky nebo materiály, podle kterých zjistí podobu památníku.

„Doufám, že se něco najde a že se nám podaří podle nalezených dokumentů památník včetně busty znovu vyrobit. To by se mi opravdu líbilo. Kdyby se to povedlo, nechali bychom památník postavit na podstavec a celé dílo dali na nějaké hezké místo ve Velkém Březně,“ plánuje starosta.

V obci už jeden znovuobjevený památník T. G. Masaryka mají, nachází se v místní části Valtířov.

V říjnu roku 2008 přišli místní občané s nápadem obnovit pomník, který tam byl zhruba od konce 30. let minulého století.

Odstraněn byl v době německé okupace československého pohraničí. Po druhé světové válce jej místní znovu osadili zpět.

Po únoru 1948 byla z pomníku odstraněna písmena TGM a busta. Pomník pak dlouhá léta sloužil jinému účelu, svůj původní účel začal plnit znovu před deseti lety.