Krejčovina ji provází od dětství. Výrobu dámského prádla převzala po mamince

Pavel Křivohlavý
Od dětství byla obklopená látkami, střihy a debatami o výrobě dámského prádla. Vyrůstala v prostředí, kde bylo krejčovské řemeslo přirozenou součástí každodenního života. Dnes Markéta Jiráčková vede litoměřickou rodinnou firmu Timo, která je největším výrobcem spodního prádla v České republice.

Markéta Jiráčková, majitelka společnosti TIMO | foto: archiv Markéty Jiráčkové

„Vždycky mě přirozeně bavila móda, práce s materiály a smysluplná tvorba. Do firmy jsem nastoupila postupně a prošla různými pozicemi, takže jsem poznala výrobu i obchod opravdu odspodu. Přesto jsem tehdy netušila, jak náročné je nést plnou odpovědnost za celý podnik,“ říká.

Výroba spodního prádla v Litoměřicích sahá až do 70. let, tehdejší státní podnik měl nejmodernější a co do objemu výroby prádla i největší areál na světě. Denně se zde vyrábělo přes 12 tisíc kusů prádla a podnik zaměstnával zhruba 600 lidí.

„Moje maminka Jitka Kalivodová, vyučená dámská krejčová a ekonomka, se řemeslu věnovala od svých šestnácti let. V době státního podniku stála ve vedení a nebála se prosazovat nové technologie. Po privatizaci to byla ona, kdo stál za profesionální výrobou při budování značky Timo,“ vypráví Markéta Jiráčková.

Převzetí firmy představovalo obrovský osobní i profesní závazek, bylo spojeno s finanční zátěží a velkým rizikem. „Měla jsem obrovský elán a pocit, že dokážu hory přenášet, ale zpětně vím, že jsem tehdy netušila, co všechno podnikání obnáší,“ přiznává.

Hlavním úkolem bylo investovat do technologií, hledat nové obchodní cesty a zároveň si udržet kvalitu, kterou nechtěli obětovat levné výrobě v Asii. Povedlo se a celý provoz firmy od modelárny, skladu látek, střihárny, šicích dílen až po sklad hotových výrobků je stále v Litoměřicích.

„Výroba spodního prádla je velmi pracná, jedna podprsenka projde až 42 výrobními operacemi. Tento typ výroby se stále neobejde bez ruční práce a zručnosti zkušených švadlen. Máme ale také nejmodernější střihárnu v Evropě, plně digitalizovanou bez potřeby tištěných střihových poloh, které se pokládají na látku,“ doplňuje.

Firma dnes zaměstnává 140 lidí. Vyrábí spodní prádlo, plavky, noční prádlo a také speciální prádlo pro ženy po ablaci prsu. V nabídce je více než stovka velikostních kombinací, protože cílem firmy není masová produkce ale individuální přístup.

„Podnikání mi dalo obrovské množství zkušeností, možnost vytvářet smysluplné produkty a pocit, že děláme něco, co má dlouhodobou hodnotu. Zároveň mi ale vzalo všechen čas,“ dodává.

Ve vedení firmy dnes působí i její syn Šimon Jiráček. I na něj tu čeká úkol. „Moje maminka nás učila, abychom firmu vždy předávali v lepším stavu, než v jakém jsme jí přebírali. Pevně věřím, že se nám na její vizi podaří naplňovat vstříc dalším generacím,“ uzavírá s úsměvem.

