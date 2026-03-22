Na naší podprsence dělá deset šiček. I milimetr mění velikost, říká šéf firmy

Autor:
  11:09
Společnost Timo, známý výrobce spodního prádla a plavek z Litoměřic, existuje už desítky let. Dnes jde o moderní značku s vlastním vývojem, výrobou i sítí prodejen. Nabízí přes sto velikostí. Majitelka Markéta Jiráčková získala titul EY Podnikatel roku Ústeckého kraje. Rozhovory však nedává. To je úkol pro jejího syna Šimona, jenž ve firmě působí jako ředitel pro strategický rozvoj.
Šimon Jiráček, ředitel pro strategický rozvoj firmy Timo

Šimon Jiráček, ředitel pro strategický rozvoj firmy Timo

Tváří firmy Timo je herečka Aneta Krejčíková.
Tady probíhá výroba firmy Timo.
Markéta Jiráčková, majitelka firmy Timo, získala titul EY Podnikatel roku...
Kořeny společnosti Timo sahají do roku 1973. Sídlí v Litoměřicích.
15 fotografií

Jaké typy výrobků dnes tvoří hlavní část produkce společnosti Timo a jak se skladba výroby v posledních letech proměnila?
Stěžejním produktem zůstávají dámské podprsenky a kalhotky, které doplňují plavky, noční prádlo a protetický sortiment. V posledních letech se velmi dobře prodávají naše nové střihy Bralette nebo NettieBra. Právě tyto dva modely kombinují současný trend a řemeslné know-how a díky tomuto spojení perfektně sedí i ve větších velikostech. Celkově ročně vyrobíme přes 100 tisíc podprsenek a 40 tisíc plavek.

Výroba podprsenek je technologicky i řemeslně náročná. Které fáze výrobního procesu jsou klíčové pro výslednou kvalitu?
Klíčová je předvýrobní etapa a modelace. Každý nový model se nejdříve ušije ve vzorové velikosti 75D a následně se stupňuje do celého velikostního spektra. Extrémně důležitá je přesnost šití, kdy odchylka o pouhý milimetr může u podprsenky znamenat změnu o celou velikost. Proto na jedné podprsence pracuje postupně až deset specializovaných šiček a celý proces zahrnuje až 42 různých operací včetně ručního vkládání kostic a začišťování. Celkem vyrábíme 104 velikostí. Důvodem je rozmanitost ženských postav, u které i drobná odchylka ve velikostní škále může způsobit, že podprsenka vám nebude správně sedět.

Firma nabízí více než sto velikostí podprsenek. Jak se tato šíře sortimentu promítá do organizace výroby a práce jednotlivých týmů?
Šíře sortimentu košíčků od velikosti A až M vyžaduje perfektní logistiku v rámci dílny. Každý model má svou fazonovou kartu a přesně definovaný postup, aby nedošlo k záměně dílků různých velikostí. Na vývoji, kde se všechny velikosti stupňují, spolupracuje obchodně kreativní tým s modelářkami a technoložkou. Každá velikost se zkouší na skutečných ženách, Češkách, kterým ve výsledku prádlo prodáváme. Proto dokážeme zajistit, že dobře padne nehledě na specifika každé ženské postavy. Výroba je organizována tak, aby pod jednou střechou v Litoměřicích probíhalo vše od návrhu přes střihárnu a šití až po výstupní kontrolu a expedici. To nám šetří čas i peníze.

Jaký podíl práce je dnes stále ruční a kde už výrobu podporují moderní technologie?
Šití prádla je a ještě dlouho zůstane řemeslem. Můžete mít nejmodernější stroj, ale ten sám o sobě krajku neposkládá ani nevystihne napětí materiálu tak, jak to udělá zkušená ruka. Technologie nám dnes pomáhají s přípravou střihů, digitalizací konstrukce nebo optimalizací spotřeby materiálu. Samotné šití je ale stále dialog mezi látkou a člověkem. Existuje známé pravidlo 10 tisíc hodin, které formuloval psycholog Anders Ericsson – tolik času je potřeba k dosažení mistrovství houslisty. To odpovídá zhruba pěti letům intenzivní praxe. Průměrná šička u nás pracuje 18 let. Jinými slovy: to, co opouští naši dílnu, neprošlo jen strojem, ale rukama virtuosek svého oboru.

Titul EY Podnikatel roku 2025 si odnesl investor a byznysmen Dušan Šenkypl

V čem se současná výroba liší od období před rokem 1989, kdy podnik produkoval výrazně větší objemy?
Hlavní rozdíl je v orientaci na individuální potřeby zákaznic namísto masové produkce. Zatímco dříve se v areálu šily tisíce kusů denně v omezeném počtu střihů a výrazně užším spektru velikostí, dnes nabízíme téměř trojnásobek velikostních kombinací, abychom vyhověli skutečně každé postavě.

Zásadní proměnou prošly i materiály a komponenty. Dříve prakticky neexistovaly hotové koše do podprsenek, vše se muselo pracně sešívat z jednotlivých dílů. Dnes je na trhu obrovská nabídka předformovaných košů, které umožňují vyrábět prádlo s dokonale hladkým vzhledem a vysokým komfortem. Transformovali jsme se tak z obřího státního kolosu na štíhlou rodinnou firmu, která spojuje moderní světové komponenty s poctivým litoměřickým řemeslem.

Zaměřujete se také na protetické prádlo pro ženy po ablaci prsu. Čím je jeho vývoj a výroba specifická oproti běžnému sortimentu?
Protetické prádlo klademe na stejnou úroveň jako naše módní kolekce. Cílem je, aby se ženy cítily krásné i v náročné životní situaci. Specifikem je vnitřní konstrukce s kapsami pro epitézu, tedy silikonovou náhradu prsu, kterou ženy nosí po jeho chirurgickém odstranění například při léčbě rakoviny prsu, která musí být funkčně stabilní a zároveň maximálně jemná k pokožce. Vývoj probíhá s důrazem na to, aby prádlo vypadalo na pohled identicky jako běžné modely, neobsahovalo žádné dráždivé prvky a poskytovalo stoprocentní oporu bez kompromisů v designu.

Podprsenka musí hlavně padnout. Poradíme, jak vybrat tu správnou

Jaké jsou dnes největší provozní nebo výrobní výzvy, se kterými se firma potýká, a jak na ně reagujete?
Výzev je dnes víc než kdy dřív a většina z nich se netýká jen samotné výroby, ale i hodnot, na kterých firma stojí. Timo je rodinná firma už třetí generaci a kontinuita je pro nás klíčová. Navazujeme na práci našich předchůdců a zároveň se tu všichni navzájem známe jménem a chceme vytvářet prostředí, kde lidé svou práci dělají rádi. Udržet a předávat řemeslné know-how je naše největší odpovědnost i konkurenční výhoda.

Stejně vážně bereme udržitelnost. Stavíme fotovoltaickou elektrárnu, aby většina naší energie pocházela ze slunce, a díky novému řezacímu stroji s algoritmickým polohováním jsme snížili textilní odpad o více než 17 procent, tedy o plochu dvou fotbalových hřišť materiálu. Spolupracujeme výhradně s evropskými certifikovanými dodavateli, protože u prádla, které nosíte přímo na těle, chceme mít naprostou jistotu, že materiály jsou zdravotně nezávadné a bezpečné. I když je organizačně i vývojově náročné udržet více než sto velikostí, děláme to proto, aby prádlo skutečně padlo, a to včetně speciálních modelů pro ženy po ablaci prsu. Věříme, že každá žena si zaslouží najít podprsenku, která jí sedí nejen velikostí, ale i pocitem, a právě proto se k nám zákaznice vracejí.

Společnost Timo

Tváří firmy Timo je herečka Aneta Krejčíková.

  • Kořeny společnosti sahají do roku 1973, kdy v Litoměřicích vznikl moderní závod státního podniku Triola. Po politických změnách na počátku 90. let se podnik rozdělil a postupně se oddělily jednotlivé výrobní části. V roce 1992 tak vznikla společnost Timo, která navázala na dlouholetou tradici výroby spodního prádla v regionu a postupně se vypracovala mezi známé české značky v tomto oboru.
  • Od svého založení se zaměřuje především na výrobu kvalitního dámského spodního prádla a podprsenek, přičemž klade důraz na precizní zpracování, pohodlí a širokou nabídku velikostí.
  • Timo si dlouhodobě udržuje výrobu v České republice, zejména v Litoměřicích, kde vzniká velká část produktů. Značka se postupně vypracovala mezi známé české výrobce spodního prádla a své výrobky nabízí nejen na domácím trhu, ale i v zahraničí.
  • Firma zároveň rozvíjí vlastní návrhářskou a technologickou základnu a pokračuje v tradici české textilní výroby.
Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Těšili se na DiCapria, měli smůlu. Za hvězdu natáčel v Úštěku střežený dvojník

Natáčení filmu What Happens at Night režiséra Martina Scorseseho v Úštěku na...

Papírový sníh, komparzisté v dobových kostýmech a neprodyšně uzavřený střed města. Malebné městečko Úštěk na Litoměřicku se stalo dějištěm natáčení filmu oscarového režiséra Martina Scorseseho s...

Největší energetický park v Česku prochází testem, ostrý provoz se blíží

V Modlanech na Teplicku vzniká největší solární park v zemi a největší...

V testovacím režimu už funguje největší energetický park v Česku, který za více než miliardu korun v Modlanech na Teplicku buduje společnost Katemo Group. Na začátek dubna se připravuje částečné...

Unipetrol nabízí svůj zámeček v Ústí za 36 milionů. Dřív ho neudal za korunu

Památkově chráněný reprezentativní novogotický zámeček v Ústí nad Labem, který...

Památkově chráněný reprezentativní novogotický zámeček v Ústí nad Labem, který byl prvním sídlem Spolchemie, je na prodej. Společnost Orlen Unipetrol, jež objekt vlastní, ho nabízí v aukci za bezmála...

OBRAZEM: Podívali jsme se do štoly pod zámkem Jezeří, najdete tu i minikrápníky

Štola Jezeří na Mostecku několik desetiletí sloužila k monitoringu horského...

Štola Jezeří na Mostecku několik desetiletí sloužila k monitoringu horského masivu nad lomem ČSA. Přístroje v podzemí pod stejnojmenným zámkem hlídaly pohyb hornin. S útlumem těžby uhlí se začalo...

OBRAZEM: Měnila soucit v čin. Se zakladatelkou Stonožky se loučil Eben i Plachetka

Pohřeb zakladatelky hnutí Na vlastních nohou – Stonožka Běly Gran Jensen v...

V katedrále svatého Bartoloměje v Plzni se v úterý před polednem uskutečnila zádušní mše za zemřelou zakladatelku hnutí Na vlastních nohou – Stonožka Bělu Gran Jensen. Mši vedl plzeňský biskup Tomáš...

Brom zpět na scéně: Těšil jsem se, jak si orazím, ale volejbal mi chyběl

Liberečtí volejbalisté s trenérem Petrem Bromem

V roce 2003 dovedl liberecké volejbalisty k mistrovskému titulu, v prosinci 2021 přišel do Dukly na krátkodobou „výpomoc“ za odvolaného kouče Michala Nekolu a letos v lednu kývl trenér Petr Brom na...

22. března 2026  8:25

Záměna pacientů? Nemocnice má systém. Manažer líčí, jak to funguje v zákulisí

Premium
Vojtěch Fišera, manažer kvality Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem

Spousta lidí neví, že taková funkce existuje. Je totiž zákulisní. Nemocniční manažer kvality. Odpovídá za to, že ve špitále všechno funguje, jak má. Domníváte se, že tam přece mají systémy dávno...

21. března 2026

Od Emirátů po Madagaskar. Podivuhodný život ledové světoběžnice Kulované

Premium
Krasobruslařka Lenka Kulovaná během svého vystoupení na Holiday On Ice v...

O svém životě říká: „Bylo fajn učit se pořád nové věci.“ Lenka Kulovaná patřila mezi přední světové krasobruslařky. Pak se dala na „cirkusový“ život v revue a v karavanu putovala napříč Evropou....

21. března 2026

Unipetrol nabízí svůj zámeček v Ústí za 36 milionů. Dřív ho neudal za korunu

Památkově chráněný reprezentativní novogotický zámeček v Ústí nad Labem, který...

Památkově chráněný reprezentativní novogotický zámeček v Ústí nad Labem, který byl prvním sídlem Spolchemie, je na prodej. Společnost Orlen Unipetrol, jež objekt vlastní, ho nabízí v aukci za bezmála...

21. března 2026  8:49

Šéf Litoměřic: Postup? Extraliga je jiná galaxie, bez Sparty tu není ani 1. liga

Vasyl Špilka z Litoměřic slaví gól.

Potřetí za sebou prošli do prvoligového semifinále, potřetí za sebou vyvstává otázka: hokejové Litoměřice, chcete do extraligy? A odpověď je potřetí stejná. „Extraliga je pro nás jiná galaxie,“...

21. března 2026  7:21

Firma „zlevnila“ problémovou ubytovnu. Nehorázná suma, komentuje návrh obec

Ubytovna v Drahomyšli na Lounsku. (20. března 2026)

Patová situace kolem ubytovny v Drahomyšli na Lounsku, kde podle místních žije řada problémových lidí a kde nedávno došlo ke smrtelnému napadení malého dítěte, pokračuje. Obec ji chce koupit s...

20. března 2026  16:34

Mistrovství světa superbiků v Mostě: nejméně tři Češi na startu

Most, 18.5.2025, Mistrovství světa superbiků v Mostě.Nehoda v první zatáčce...

Nejméně tři české jezdce uvidí fanoušci na autodromu v Mostě, kde se už pošesté v květnu zastaví seriál světového šampionátu závodních superbiků. Ve třídě World Supersport nastoupí Ondřej Vostatek a...

20. března 2026  15:12

V Českém Švýcarsku opraví zábrany nad Hřenskem, požár mohl snížit jejich pevnost

Vysokozátěžové bariéry na skalách kolem Hřenska, které Správa národního parku...

Skalní zábrany nad Hřenskem poničené požárem v Českém Švýcarsku odborníci opraví. Odhad nákladů na práci v mimořádně náročném terénu je 40 milionů korun. Největší investicí v národním parku je letos...

20. března 2026  14:25

Příští Dakar bez Kolocové? Buggyra projekt pozastavila kvůli nejasným pravidlům

Aliyyah Kolocová na Rallye Dakar 2026.

Dakar 2027 a Buggyra? V kategorii automobilů pozastaveno! Česká stáj sice na nejslavnější rallye světa vyšle tradičně kamiony, ale je zatím ve hvězdách, zda opět pojede Aliyyah Kolocová. Tým se...

20. března 2026  10:50

Roudnice se rozšoupla. Lesopark za 55 milionů si ale naplno užijí až vnoučata

Takto má lesopark Na Kolečku v budoucnu vypadat.

Na okraji Roudnice nad Labem začalo budování nového lesoparku. Moderní multifunkční areál vznikne v lokalitě Na Kolečku a přirozeně propojí městskou část Podlusky s nejhustěji obydlenou oblastí...

20. března 2026  8:58

Ideální na snídani i rychlou večeři? Test čerstvých sýrů s jogurtem Hollandia
Ideální na snídani i rychlou večeři? Test čerstvých sýrů s jogurtem Hollandia

Jemná krémová textura, svěží chuť a univerzální využití v každodenní kuchyni. Redakce eMimina otestovala dva čerstvé sýry s jogurtem od české...

Litoměřice uspěly v Jihlavě, Kolín přehrál Zlín. V semifinále první ligy srovnáno

Litoměřičtí hokejisté Jakub Tůma, Jan Bernovský a Jan Eberle slaví gól.

Semifinálové série v první hokejové lize jsou po dvou zápasech vyrovnané. Litoměřice druhý duel v Jihlavě vyhrály jednoznačně 5:1, Kolín doma na úvodní porážku od Zlína odpověděl výhrou 4:1....

19. března 2026  22:10

Porodník při úmrtí dětí nepochybil, uznala nemocnice. Dál případ komentovat nebude

„V naší moderní porodnici bychom rádi přivítali první rodičky v pondělí 20....

Gynekolog Petr Holba nebyl u tragických porodů v litoměřické nemocnici, potvrdilo interní šetření, které po úmrtí dvou novorozenců na konci loňského listopadu provedla Krajská zdravotní (KZ), pod...

19. března 2026  14:58

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.