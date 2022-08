Koncerty, sportovní atrakce i divadlo. U jezera Most začne třídenní festival

The Most Fest čtvrtek 11. srpna od 18 hodin: Dost času, Deaken, Shayri, Vilém Čok & Bypass, DJ Roxtar pátek 12. srpna od 12 hodin: Kabát band CV, Van Havel, Wanastovi Vjecy Revival, Lake Malawi, Janek Ledecký, The Backwards, Lucie Bílá & Arakain, Monkey Business, Maniak & DJ Witch sobota 13. srpna od 11.30 hodin: představení Práskni do bot Divadla Na Jezerce od 14 hodin: MGB&, A New Chapter, Anna Julie Slováčková, Kapitán Demo, Eddie Stoilow & BB, Richard Müller, Marpo & Troublegang, PSH & Vladimir 518, DJ Leoš Mareš V pátek a sobotu se konají závody dračích lodí, MMA turnaj, exhibice různých druhů sportů, v sobotu proběhne Rainbow Run. Chystá se hasičská show a pro zájemce i lety vrtulníkem po okolí jezera Most. Vstupenky stojí 250 korun na čtvrtek, pátek a sobota jsou každý den zvlášť za 550 korun, všechny dny dohromady stojí 1 190 korun. Více na webu themostfest.cz.