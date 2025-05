První část proměny území má být hotová do dvou let. „Do konce roku 2027 chceme areál lomu ČSA otevřít jak pro širokou veřejnost, tak pro nové podnikatelské příležitosti. Cílem je propojit lom s okolní infrastrukturou, jako je silnice I/13,“ uvedl Pavel Farkač, vedoucí rozvojových projektů ze společnosti Sev.en Inntech na konferenci projektu Green Mine, která se uskutečnila v minulých dnech v Mostě.

Ve více než šestisetmilionovém projektu tvoří podstatnou část dotace z Operačního programu Spravedlivá transformace, která má vybraným regionům pomoci vyrovnat se s útlumem těžby uhlí a souvisejících průmyslových odvětví.