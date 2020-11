V domovech pro seniory se už mělo testovat, zatím ale není čím

Celkem 306 950 respirátorů FFP2, které budou zaměstnanci používat během testování, by mělo zařízením vystačit zhruba na celý listopad. V Ústeckém kraji se testování bude týkat 7 611 klientů a 3 892 zaměstnanců.

„Jen čekáme, co odkud přijde. Zatím žádné informace, kdy a jak by testy měly přijít, nemám,“ krčil ve čtvrtek rameny Roman Hron, ředitel filipovského domova seniorů Srdce v dlaních.

„Voláme si s řediteli a nevím o žádném v kraji, který by testy měl,“ potvrdila i Karolína Wankovská, šéfka Farní Charity v Litoměřicích. V současnosti prý ředitelé ani nevědí, jaké testy dostanou.

„Od kraje jsme dostali instruktážní video, na kterém byl postup pro testy z nosu, abychom mohli sestry proškolit. Volala jsem i kolegům v jiných krajích, někde už testy mají, ale na odběr z úst. Nikdo z ředitelů v našem kraji neví, jaký test dostaneme. Až přijdou, budeme se s tím muset seznámit. Doufám, že manuál bude v češtině,“ poznamenala Wankovská.

Pro některé domovy s více než 100 klienty a desítkami zaměstnanců nebude snadné všechny otestovat.

„Nemůže to dělat jedna nebo dvě sestry, musíme proškolit všechny, pokud máme splnit pětidenní lhůtu, což je z mého pohledu skoro nereálné,“ obává se ředitelka litoměřické charity, která má ve dvou budovách 155 klientů, celkově se ale starají o 690 lidí.

Kromě domu pro seniory sestry pomáhají starým lidem i v jejich domovech, mají azylový dům, nízkoprahové centrum a denní stacionáře.

„Jak může někdo na ministerstvu říci, že pobytové služby jsou prioritní, a jiné ne? Koupili jsme proto jednu sadu s 250 testy a otestujeme si všechny zaměstnance. Tento přístroj měří zánětlivá onemocnění a využijeme ho i v budoucnu,“ poukázala na další aspekt Wankovská.

V domovech je aktuálně využíváno už všech 290 vyčleněných lůžek pro 240 pozitivních lidí a 50 v karanténě.

„Drtivá většina domovů to zvládá, jen několik málo jich to samo nezvládne pokrýt. V případě potřeby by byli jejich klienti převáženi do LDN nemocnic. Pro osoby nevyžadující zdravotní ani sociální služby je v krizi připravena i ubytovna v průmyslové zóně Triangle,“ sdělil hejtman Oldřich Bubeníček (KSČM).