Terezín připomíná „českého Wintona“. Pomáhal i židovským a německým dětem

Pavel Křivohlavý
  11:00
Za nacistické okupace pomáhal židovským rodinám, po válce se staral o strádající židovské, české a německé děti a po nástupu komunistického režimu v Československu musel uprchnout ze země. Příběh Přemysla Pittera, někdy přezdívaného „český Winton“, nyní odkrývá nová výstava v Památníku Terezín.
Fotogalerie3

Přemysl Pitter s dětmi v parku | foto: Archiv Památníku Terezín

Přemysl Pitter se narodil v roce 1895 v Praze. Měl šest starších sourozenců, kteří však všichni zemřeli ještě v dětském věku. Po vypuknutí první světové války vstoupil jako dobrovolník do armády, ale válečné hrůzy na frontách jím hluboce otřásly. Dvakrát dezertoval, dvakrát byl odsouzen k smrti a dvakrát šťastnou náhodou unikl trestu.

Z války, kde prožil velké duchovní obrácení, se domů vrátil jako přesvědčený a aktivní pacifista. Vystudoval evangelickou teologii a věnoval se sociální činnosti. V roce 1933 založil na Žižkově „Milíčův dům“, v němž zřídil ubytovnu pro opuštěné a potřebné české děti.

Cesta z fronty k pomoci dětem

V Milíčově domě však časem nalézaly azyl i děti německých protifašistických exulantů. Po nacistické okupaci se zde Pitter staral také o židovské děti, jejichž rodiče byli odvlečeni do koncentračních táborů, a i přes přísný zákaz podporoval židovské rodiny. Když jej vyslýchalo gestapo, otevřeně přiznal, že Židům pomáhá. Zatčen však nebyl.

Přemysl Pitter

Fotogalerie

zobrazit 3 fotografie

Na konci druhé světové války, v prvních květnových dnech roku 1945, Pitter zažil hluboký otřes, kdy se v Praze stal svědkem sadistických násilností páchaných davem na německém obyvatelstvu. Ve svých poznámkách napsal: „Nikdy nebyl náš národ tak nesvobodný jako dnes, tak zotročený pomstychtivostí, ovládnutý temnými pudy a bezohledností. Je snad hodno národa Husova a Masarykova, aby své nepřátele upaloval zaživa a trýznil jejich ženy a děti?“

Krutá zkušenost čekala Pittera také v Terezíně, kde československé úřady přeměnily bývalou věznici pražského gestapa v Malé pevnosti na internační tábor pro Němce a soustředily sem i množství německých dětí. Pitter byl zděšen, do jakých hrůzných poměrů byli pováleční vězňové včetně dětí uvrženi, a rozhodl se pomoci alespoň těm dětem, které měly šanci, že přežijí.

„Pitter zorganizoval ojedinělou humanitární pomoc dětem nazvanou Akce zámky, při níž na státem zkonfiskovaných zámcích Štiřín, Olešovice, Kamenice, Lojovice a penzionu Ládví zřídil ozdravovny, kde se zotavovaly nejen židovské děti vracející se z koncentračních táborů. V letech 1945–1947 zde Pitter se svými spolupracovníky poskytli péči a pomoc strádajícím židovským a německým dětem,“ popisuje mluvčí Památníku Terezín Stanislav Lada.

Po komunistickém převratu v únoru 1948 byl Milíčův dům znárodněn a Pitterovi hrozily nucené práce v uranových dolech. Jako křesťan, který se aktivně staral o strádající a opuštěné děti, se stal terčem perzekucí a jeho názory byly označeny jako reakcionářské.

Život v exilu

„V roce 1951 byl Přemysl Pitter donucen k emigraci. Působil v emigrantském táboře Valka u Norimberku a po jeho uzavření ve Švýcarsku, kde založil Československou společnost pro vědy a umění, Husův sbor Čechů a Slováků a českou školu. Časem se mu dostalo významných ocenění a uznání v Izraeli, ve Spolkové republice Německo, ve Švýcarsku a po roce 1989 i v Československu. Zemřel v roce 1976 ve švýcarském Curychu,“ doplňuje Lada.

Výstava nazvaná Evropský humanista Přemysl Pitter je k vidění do 30. listopadu

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Šílenost! Trenér dorostenců škrtil mladého rozhodčího, zasahovalo 12 policistů

Děs na fotbale. Sedmnáctiletého rozhodčího Dominika Svobodu při sobotním zápase dorostenců mezi domácím Mezibořím a Ervěnicemi – Jirkovem chytil pod krkem a škrtil trenér hostů Lukáš Rusník. Zápas se...

Dresy Ústí podle diskotékového pravidla: před krásnými si obleče ošklivé

Sága bizarních ústeckých dresů vrcholí. Slibované „nejkrásnější na světě“ uvedou ty prý nejošklivější. Fotbalisté Viagemu se do nich obléknou v sobotní druholigové partii na hřišti Chrudimi, jsou...

Hlinka ožil díky AI v Kolečkově klipu. A fanoušci Litvínova při premiéře slzeli

Hokejový velikán Ivan Hlinka, který na svět shlíží už přes dvě dekády z nebe, ožil v záchranářském klipu Litvínova. A Jiří Šlégr, další legenda chemiků, v něm naopak zkolaboval. Dojemné, silné,...

Sparta ve šlágru přehrála Třinec. Liberec otočil duel s Pardubicemi, uspělo i Brno

Hokejová extraliga má za sebou kompletní druhé kolo. Liberec otočil duel s Pardubicemi a vyhrál 4:2, Sparta ve šlágru na domácím ledě přehrála Třinec 5:2. Opět uspěla i mistrovská Kometa, v Mladé...

Řidič kamionu pod vlivem drog narazil do dodávky a dělníků, jeden zemřel

Řidič kamionu odpoledne u Želenic na Mostecku narazil do prázdné dodávky a dvou dělníků, kteří pracovali na silnici. Jeden z nich zemřel, druhý utrpěl vážné zranění. Řidič kamionu měl pozitivní test...

Bezzubý Litvínov. Ale i bez Ondry Kašeho máme kvalitu, burcuje Polášek

Vycenit tesáky umí, ale kousnout ještě pořádně ne. Hokejový Litvínov je po dvou kolech extraligy nulový a uzavírá žebříček střelby. Za dva zápasy vyslal na soupeřovy brankáře jen 38 ran, dal dva...

13. září 2025  11:20

Terezín připomíná „českého Wintona“. Pomáhal i židovským a německým dětem

Za nacistické okupace pomáhal židovským rodinám, po válce se staral o strádající židovské, české a německé děti a po nástupu komunistického režimu v Československu musel uprchnout ze země. Příběh...

13. září 2025

Marš městem, pak fanoušci „rozsvítili“ stadion a skandovali: Litvínov nezhasne!

Diváci na plných tribunách symbolicky rozsvítili mobily a kotel rozvinul transparent Litvínov nezhasne. Hokejová bašta při domácí extraligové premiéře pulzovala mottem fanoušků, kteří pod patronátem...

12. září 2025  21:34,  aktualizováno  23:57

Sparta ve šlágru přehrála Třinec. Liberec otočil duel s Pardubicemi, uspělo i Brno

Hokejová extraliga má za sebou kompletní druhé kolo. Liberec otočil duel s Pardubicemi a vyhrál 4:2, Sparta ve šlágru na domácím ledě přehrála Třinec 5:2. Opět uspěla i mistrovská Kometa, v Mladé...

12. září 2025  17:20,  aktualizováno  21:55

VIDEO: Mladíci na ulici okradli seniora, zvolili svérázné maskování

Kriminalisté dopadli trojici mladíků, kteří v Žatci za bílého dne okradli sedmdesátiletého seniora. Podle policie ho v ulicích města nějakou dobu sledovali a poté mu vytrhli z ruky tašku s penězi a...

12. září 2025  14:39

Našli ho svázaného a vyhublého. Týraný pes se zotavuje, majitel o něj nemá zájem

Pes, kterého našli v polovině srpna svázaného v domě v Podbořanském Rohozci na Lounsku, se v útulku zotavuje po prožitých útrapách. Případ týrání policie zatím dál vyšetřuje a vyslýchá svědky, včetně...

12. září 2025  10:54

Teplický Marec II: Chci zpět do středu. 6, 8, či 10? To je mi jedno

Do sestavy se dostával, ale nechtěl hrát na pozici, která mu neseděla. Fotbalová Mladá Boleslav poslední dobou využívala Daniela Marečka na kraji zálohy, jenže on se lépe cítí ve středu. A v ligových...

12. září 2025  10:07

Dresy Ústí podle diskotékového pravidla: před krásnými si obleče ošklivé

Sága bizarních ústeckých dresů vrcholí. Slibované „nejkrásnější na světě“ uvedou ty prý nejošklivější. Fotbalisté Viagemu se do nich obléknou v sobotní druholigové partii na hřišti Chrudimi, jsou...

12. září 2025  9:15

Hlavně ať je počasí. Začíná Zahrada Čech, loni ji překazil extrémní vítr

V pátek začíná oblíbený šestidenní podzimní veletrh Zahrada Čech, který se už tradičně koná na litoměřickém výstavišti. Letošní, v pořadí už 49. ročník má podtitul Ovoce a zelenina s rodokmenem aneb...

12. září 2025  6:07

Výstava v mosteckém muzeu ukáže nové využití ikon průmyslového věku

Hrdě se tyčí k nebesům, svému účelu však už často řada z nich neslouží. Jaké je další využití komínů, jež představují nedílnou součást průmyslového věku, ukazuje nová výstava, kterou si půjde...

11. září 2025  16:10

Bolístky pod kontrolou: Vyhrajte dětské náplasti Cosmos s Prasátkem Peppou
Bolístky pod kontrolou: Vyhrajte dětské náplasti Cosmos s Prasátkem Peppou

I drobné odřeniny a škrábance mohou být pro děti velké drama. Zúčastněte se proto naší soutěže a vyhrajte limitovanou edici dětských náplastí...

Chomutov má třetího primátora. Po skandálech předchůdců chce vrátit městu důvěru

Padesátitisícový Chomutov má v tomto volebních období už třetího primátora. Po dvou předchůdcích, které vyšetřuje policie, se vedení města ujal Milan Märc. Jak chce obnovit důvěru občanů, co říká na...

11. září 2025

S Babišem bych do koalice nešel, ani kdyby byla země v ohrožení, řekl Fiala

Premiér Petr Fiala chce i po říjnových sněmovních volbách dál vládnout ve stejném nebo podobném formátu jako doposud. Doufá, že mu to umožní výsledek stran zastoupených ve vládní koalici v končícím...

10. září 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.