Mizí i kondomy. Potravinová banka nevydává jen jídlo, pomáhá také prostitutkám

Paletový vozík se ve skladu Potravinové banky Ústeckého kraje v Terezíně začíná pomalu plnit. Iveta Kubjaková z Dětského domova v Litoměřicích sem přijela pro pravidelnou zavážku. Dětský domov je jednou ze šedesáti organizací v kraji, které pomoci potravinové banky využívají.

„Jezdíme sem zhruba jednou za měsíc. Není to tak, že by děti měly hlad. Rozhodně nestrádají, normy musíme dodržet, ale díky pomoci z potravinové banky jim můžeme přilepšit,“ říká Iveta Kubjaková, která má v dětském domově na starosti stravování.

Kromě mouky, cukru, rýže, těstovin nebo oleje na „paleťák“ pracovnice potravinové banky Monika Eichlerová přidává i několik balení cereálních kuliček, ovocných přesnídávek, sirupů nebo oplatek.

„Bereme si hlavně trvanlivé věci, díky potravinové bance můžeme dětem dopřát více ovoce nebo mléčných výrobků. Třeba hroznové víno nebo meloun nakupujeme jenom v sezoně, kdy jsou pro nás cenově dostupné,“ vysvětluje Kubjaková.

„Svačinu musíme pořídit do 10 korun, za to dneska nekoupíme ani jogurt. Děti k němu chtějí rohlík, ten je za tři koruny. Proto je pro nás pomoc banky tak důležitá,“ doplňuje s tím, že tentokrát si odveze i sprchové gely, prostředek na mytí nádobí nebo dámské hygienické potřeby.

Když displej na paletovém vozíku ukáže váhu 200 kilogramů, Monika Eichlerová na něj už nic dalšího nepřidá. „Stanovili jsme si limit, že vydáme zhruba 200 kilogramů na organizaci měsíčně. Myslím, že to je tak akorát,“ říká, zatímco na výdejní list vypisuje jednotlivé položky, které poputují do litoměřického dětského domova.

Sklad banky je po jarní potravinové sbírce slušně zaplněn. Kromě nejžádanějších trvanlivých potravin si klienti můžou odvézt i zubní kartáčky, tablety na čištění zubních protéz, hygienické potřeby, občas i prací prášky nebo dětskou umělou výživu, ale i mraženou zeleninu, pečivo na rozpékání, ovesné kaše. Dlouho se v regálu neohřály ani kondomy, jedním z klientů potravinové banky je totiž i spolek Rozkoš bez rizika, který pomáhá prostitutkám. Kondomy dodal do skladu sponzor.

„Jinak potraviny dostáváme z našeho centrálního skladu. Významnou pomocí jsou pro nás také potraviny, které dostáváme od některých obchodních řetězců. Jde hlavně o mléčné výrobky, pečivo, ale i zeleninu nebo ovoce, které by v obchodě už neprodali. My vše pak musíme co nejdříve vyexpedovat,“ popisuje Monika Eichlerová. Někdy ovoce nebo zeleninu přivezou i zemědělci přímo z farmy. „Například brambory nám supermarket nedá,“ poznamenala Eichlerová.

Zaměstnanci nesedí s rukama v klíně a nečekají, co jim kdo dá. „Byli jsme například na poli paběrkovat zelí, abychom ho tady měli k dispozici. Nebo v sadu česat jablka,“ dodala skladnice.

Pro pomoc do potravinové banky mohou zatím jezdit jenom organizace, ještě před prázdninami by se mohla otevřít i jednotlivcům. „Připravujeme nový projekt, kdy lidem nabídneme výdej potravin do tašek. Mělo by to být od června po přestěhování do nově zrekonstruovaných prostor v Litoměřicích. Zatím ještě ladíme podrobnosti,“ popisuje Monika Eichlerová další plány.

Jak by zvládli běžný provoz bez pomoci potravinové banky, si neumí představit vedoucí teplického Klokánku Daniela Brníková. „Státní příspěvek, který dostáváme, je nedostačující. Odpovídá zhruba 59 procentům skutečných nákladů. Veškerá materiální pomoc nám ušetří finanční prostředky, které využijeme například na zaplacení školního výletu dětem, které u nás jsou,“ oceňuje jakoukoliv pomoc.

Po jarním kole sbírky mají trvanlivých potravin dost, nedostatkovým zbožím je mléko nebo drogerie. „Pořád pereme, chybějí nám prášky na praní. Chybí nám i úklidová drogerie nebo dětská kosmetika. Jsme vděčni za jakoukoliv pomoc,“ sdělila Daniela Brníková.

Kromě potravin a drogerie má potravinová banka nově ve svém portfoliu i oblečení z oděvní banky pro děti i dospělé. Je to v igelitovém sáčku zatavený balíček, ve kterém je spodní prádlo, tričko, kalhoty, svetr. „Objednávají si to u nás organizace, které zastřešujeme a kterým dodáváme i potraviny. Jsou to sice použité oděvy, ale vyprané, vyžehlené,“ vysvětluje Eichlerová. I téhle pomoci si jak dětský domov, tak Klokánek považují.

S růstem životních nákladů a cen potravin narůstá i počet lidí, kteří potřebují pomoc. „Jenom za minulý týden jsme podepsali další dvě smlouvy s neziskovými organizacemi, kterým budeme pomáhat. Počet dárců ale nenarůstá. Uvítali bychom také větší pomoc od obchodních řetězců,“ sdělila Eichlerová.