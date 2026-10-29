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Náročná operace. Stavidly v Terezíně prosakuje voda, před opravou „vysuší“ řeku

Pavel Křivohlavý
  7:22
Historická nápustní stavidla terezínské pevnosti projdou opravou. Unikátní technickou památkou z 18. století, která je stále funkční, totiž začala prosakovat voda. Rekonstrukce nebude jednoduchá – v řece Ohři bude potřeba vybudovat ochrannou stěnu, aby bylo možné se k systému ležícímu hluboko pod hladinou vody vůbec dostat.

„Nápustní, tedy hlavní stavidla terezínské pevnosti jsou v havarijním stavu. Sice stále fungují, ale začaly se tam vyskytovat průsaky vody. Nechceme situaci podcenit, a proto ji musíme urychleně řešit,“ říká historik a terezínský zastupitel Jiří Hofman (Srdcem za Terezín).

Historická nápustní stavidla terezínské pevnosti projdou opravou. Unikátní technickou památkou z 18. století, která je stále funkční, totiž začala prosakovat voda. Rekonstrukce nebude jednoduchá – v řece Ohři bude potřeba vybudovat ochrannou stěnu, aby bylo možné se k systému ležícímu hluboko pod hladinou vody vůbec dostat. Na snímku část pevnosti, v níž se ukrývají stavidla. (říjen 2026)
Historická nápustní stavidla terezínské pevnosti projdou opravou. Unikátní technickou památkou z 18. století, která je stále funkční, totiž začala prosakovat voda. Rekonstrukce nebude jednoduchá – v řece Ohři bude potřeba vybudovat ochrannou stěnu, aby bylo možné se k systému ležícímu hluboko pod hladinou vody vůbec dostat. Na snímku část pevnosti, v níž se ukrývají stavidla. (říjen 2026)
Historická nápustní stavidla terezínské pevnosti projdou opravou. Unikátní technickou památkou z 18. století, která je stále funkční, totiž začala prosakovat voda. Rekonstrukce nebude jednoduchá – v řece Ohři bude potřeba vybudovat ochrannou stěnu, aby bylo možné se k systému ležícímu hluboko pod hladinou vody vůbec dostat. (říjen 2026)
Pevnost Terezín (říjen 2026)
53 fotografií

Před začátkem samotné rekonstrukce stavidel bude nutné vybudovat suchý přístup k systému, který nyní leží několik metrů pod hladinou Ohře. „Prvním krokem bude pokládání štětovnic (většinou ocelové stavební konstrukční prvky, které se používají k vytvoření stěny pro dočasné nebo trvalé pažení proti sesuvu půdy či průniku vody – pozn. red.). Z nich před stavidly vytvoříme hráz,“ nastiňuje Hofman.

„Z přehrady pak bude potřeba vyčerpat vodu a vysušit místo, které je asi tři metry pod hladinou řeky,“ popisuje dále s tím, že teprve poté bude možné zjistit, co je příčinou prosakování, a posoudit, jak naprojektovat vlastní opravu.

Pokud se vše podaří, mohly by se štětovnicové stěny začít budovat už na přelomu roku. Pak přijde na řadu příprava projektu, potřebné administrativní úkony a nakonec samotné práce na stavidlech. Jak dlouho vše potrvá, zatím není možné určit.

„V této chvíli totiž neznáme rozsah závady. Teprve až budeme vědět, jak závada vznikla, můžeme určit, jakým způsobem ji bude potřeba opravit. Pokud se bude jednat o složitější problém, je možné, že se bude řešit poměrně dlouho,“ podotýká Hofman.

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Peníze na opravu stavidel půjdou z desetiletého programu systémové obnovy pevnostních měst Terezín a Josefov spravovaného ministerstvem pro místní rozvoj. Ze státního rozpočtu jde do programu 1,2 miliardy korun tak, že přibližně 120 milionů ročně je rozděleno rovným dílem mezi obě města. V Terezíně díky programu mohou kromě stavidel opravit i řadu chátrajících staveb.

„V rámci tohoto programu se už opravilo prosakující Batardo (příčná zděná hráz nebo stavba sloužící k regulaci vody – pozn. red.). Dále opravujeme Bastion 5, střechu Kavalíru 4 a zpracováváme projektovou dokumentaci na opravu pevnostních mostů a opravu jihozápadního podzemí pod Krétou,“ doplňuje Hofman.

Oprava této části podzemí bude značně náročná. Podle Hofmana se ještě nikdy nerekonstruovala a je v havarijním stavu. Podzemní chodby na jihu se propadají a je nutné je stabilizovat, protože některé jejich části jsou pod budovami.

Na návštěvu opraveného jihozápadního podzemí se však veřejnost těšit nemůže. Technicky by to sice prý možné bylo, ale protože podzemní systém se kopíruje a chodby na jihu jsou stejné jako ty ostatní, již přístupné, návštěvníci by zde nic nového neviděli. Místo tak zůstane zavřené.

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Zájemci o historii se však mohou těšit na opravu okolí Bastionu 5. „V tomto místě je vyčleněn takzvaný areál pevnostního skanzenu pod širým nebem. Tato část opevnění bude opravena tak, aby vypadala jako v době provozu pevnosti. Sem by měl být směrován cestovní ruch a prezentace památky jako takové,“ popisuje Hofman.

Budou se zde opravovat hradby, obnovovat příkop a padací most a další prvky. Po rekonstrukci se zde bude provádět a lidé si budou moci prohlédnout pevnost včetně podzemních chodeb.

9. února 2024
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