Kartotéka přibližuje terezínské osudy. Památník zveřejnil nové dokumenty

„Kartotéka Terezín – kartotéka Židů z ghetta uložená v Národním archivu v Praze čítající desítky tisíc karet přináší badatelům a rodinným příslušníkům vězněných osob nové informace, například o místě jejich bydliště v Terezíně. Kartotéka obsahuje i karty zemřelých na jaře 1945 a také karty osob, které dorazily do Terezína s evakuačními transporty na sklonku války. Zpracování této rozsáhlé kartotéky umožnilo doplnit databázi o 869 osob z těchto transportů, o kterých jsme dosud neměli žádné informace,“ popisuje historik Památníku Terezín Tomáš Fedorovič.

Doplňuje, že důležité soubory dokumentů týkající se židovského obyvatelstva se už dříve objevily na stránkách holocaust.cz a odborníci se snažili zapracovat do databáze také originální kartotéku Židů z ghetta Terezín. „Nová databáze je unikátní co do počtu skenů dokumentů a množství informací, které obsahuje,“ říká historik.

V databázi stačí zadat třeba jen příjmení či jméno a systém vyhledá veškeré dostupné údaje o hledaném člověku. Možné je také vyhledávat pomocí zadání obce, což zájemcům ukáže, kteří lidé narození v daném místě byli za války perzekvováni.

Vedle informací o vězních, kteří prošli Terezínem, databáze obsahuje také údaje o židovských obětech nacistického represivního aparátu, které z různých důvodů nebyly deportovány do Terezína, ale do jiných míst na územích okupovaných nacistickým Německem.

„Památník Terezín v databázi zveřejnil také vybrané skeny z fondu Internační tábor Svatobořice Moravského zemského archivu v Brně a evidenční karty židovského obyvatelstva ze Sedlčanska uložené v Státním okresním archivu Příbram,“ doplňuje mluvčí památníku Stanislav Lada.

Dodal, že práce byly provedeny v rámci projektu spadajícího pod českou větev Evropské infrastruktury pro výzkum holokaustu. Tento projekt propojuje sbírky a prameny k holokaustu rozdělené státními hranicemi a jazykovou bariérou.