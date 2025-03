Začíná záchrana památek v Terezíně. Chceme do nich vnést život, říká starosta

Stát schválil podporu pro Terezín v následujících deseti letech ve výši téměř 1,5 miliardy korun. Ústecký kraj v následujících deseti letech přispěje v součtu okolo 700 milionů korun. Peníze získá od státu i Královéhradeckého kraje také pevnostní město Josefov na Náchodsku. Radnice mohou čerpat ze dvou programů, jeden vypsalo ministerstvo kultury a druhý ministerstvo pro místní rozvoj.

„Teď jsme ve fázi projektové přípravy. Výběrové řízení na projektanta bylo uzavřeno minulý týden, takže v nejbližší době dojde k podpisu smlouvy,“ uvedl ke zbrojnici správce terezínských objektů Radek Keřka. Následovat bude výběr zhotovitele. „Objekt není velký, tak bychom to chtěli mít do konce roku hotové,“ doplnil.

V budově zůstalo po vojácích, kteří Terezín opustili v 90. letech minulého století, kino se sedačkami nebo tělocvična s basketbalovými koši. Prostory několikrát využili filmaři.

Nejznámější ze zdevastovaných terezínských objektů jsou Žižkovy kasárny, kde se už před lety zřítila střecha. Část střechy, která je v blízkosti obydlené zóny, loni město opravilo. Další práce jsou v plánu také ještě letos.

Formou design and build (navrhni a postav) se bude vybírat projektant a zhotovitel střechy proviantního skladu a později také Vojenské nemocnice. Starosta René Tomášek (RESET) věří, že peníze z havarijního programu vystačí také na další památky. Zdůraznil, že jich je ve městě přes třicet. Prostředky od ministerstva pro místní rozvoj pokryjí ale například opravu pevnostních mostů či podzemní chodby nebo opevnění.

Co nakonec v opravených budovách bude, určí takzvaný master plán. Zaměří se na město jako celek, nikoli na využití jednotlivých budov. Například ve zbrojnici by město chtělo multikulturní zařízení, je možné, že se zachová kinosál.

V kasárnách by pak podle názoru Tomáška měly být byty a obchody. V nemocnici by mohl vzniknout domov pro seniory a v objektu proviantního skladu prostory pro podnikatele. „Cokoliv, co vnese do té budovy nový život, chceme. Nechceme z toho dělat depozitáře,“ uvedl starosta.

Pevnost Terezín založil v roce 1780 Josef II. na obranu proti Prusům. Mezi lety 1941 a 1945 nacisté internovali v terezínském ghettu 155 tisíc Židů z celé Evropy. Terezín poté využívala armáda.