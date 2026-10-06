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Muzeum ghetta v Terezíně se na dva roky zavře, přestavbou získá prosklenou věž

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  11:24
Přes přístavbu nazvanou Prostor světla (na snímku) se bude vstupovat do...

Přes přístavbu nazvanou Prostor světla (na snímku) se bude vstupovat do historické budovy Muzea ghetta. Součástí nové expozice bude mimo jiné Pamětní síň dětí v přízemí muzea. | foto: Steven Holl Architects + Architecture Acts + Janáčkova filharmonie Ostrava, Michal Nohejl

Přes přístavbu nazvanou Prostor světla (na snímku) se bude vstupovat do...
Památník Terezín
Steven Holl
Cílem soutěže bylo vytvořit návrh, který využije i dosud nepoužívané prostory a...
9 fotografií
Muzeum ghetta v Terezíně na Litoměřicku bude od listopadu kvůli rozsáhlé přestavbě více než dva roky zavřené. Podle vítězného architektonického návrhu získá muzeum mimo jiné přístavbu v podobě prosvětlené věže. Nový bude obsah expozice i její forma. Historii ghetta dočasně zpřístupní návštěvníkům Památník Terezín v bývalých Magdeburských kasárnách.

Muzeum ghetta bude zavřené od 2. listopadu. Po opravě se do něj veřejnost podívá v roce 2029. „Současná expozice slouží návštěvníkům již více než 25 let a nastal čas připravit její novou podobu, která bude odpovídat současným možnostem muzejnictví i potřebám dnešních návštěvníků. Rekonstrukce nám zároveň umožní výrazně zlepšit zázemí celého objektu,“ uvedl ředitel Památníku Terezín Jan Roubínek.

Nová podoba muzea, které loni navštívilo 240 tisíc lidí, vychází z mezinárodní architektonické soutěže, do které se přihlásilo 22 týmů. Z pěti finalistů vybrala odborná porota jednomyslně návrh ateliéru SKUPINA vedeného architektkou Marcelou Steinbachovou. Ta ke spolupráci přizvala amerického architekta Stevena Holla.

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Vedle samotné přestavby budovy a nové expozice řeší návrh také okolní veřejný prostor, přilehlé zelené plochy a další návštěvnickou infrastrukturu.

Výrazným architektonickým prvkem bude přístavba Věž světla (Tower of Light), na jejímž návrhu se podílel Holl. Její podoba byla inspirována životním příběhem Petra Ginze a jeho slavnou kresbou Měsíční krajina, kterou vytvořil během svého věznění v Terezíně. Symbolika světla v návrhu propojuje tragickou minulost s motivem naděje a pokračování odkazu těch, jejichž životy holocaust násilně ukončil.

Cílem nové expozice bude představit nejen základní historické souvislosti, ale především život lidí, kteří byli do ghetta deportováni, jejich každodennost, kulturní a společenský život, ale také jejich konkrétní osudy.

Expozice bude využívat současné muzejní a audiovizuální prostředky, včetně projekcí, interaktivních obrazovek, videomappingu, poslechových prvků nebo trojrozměrných projekcí. Její klíčovou součástí budou autentické předměty, historické fotografie, dokumenty a další exponáty. Návrh počítá rovněž s využitím dosud nevyužívaných prostor objektu, například rekonstruovaného podkroví.

Přes přístavbu nazvanou Prostor světla (na snímku) se bude vstupovat do historické budovy Muzea ghetta. Součástí nové expozice bude mimo jiné Pamětní síň dětí v přízemí muzea.
Přes přístavbu nazvanou Prostor světla (na snímku) se bude vstupovat do historické budovy Muzea ghetta. Součástí nové expozice bude mimo jiné Pamětní síň dětí v přízemí muzea.
Památník Terezín
Steven Holl
9 fotografií

Dočasná ústřední expozice bude na nádvoří Muzea umění v bývalých Magdeburských kasárnách. Právě tato budova, do které se přemístí také pokladna, se po dobu přestavby muzea stane hlavním návštěvnickým objektem Památníku Terezín.

„Pro nás je to zároveň příležitost představit místa, která jsou dnes navštěvována méně. Znovu například otevřeme objekt bývalé městské váhy s expozicí věnovanou transportům a chceme návštěvníky přivést i k dalším místům a příběhům, které s historií terezínského ghetta bezprostředně souvisejí,“ uvedl mluvčí památníku Stanislav Lada.

Návštěvníci v Terezíně obvykle nejprve míří do Malé pevnosti a poté do Muzea ghetta. V letech 1940 až 1945 zavlekli nacisté do věznice gestapa v Malé pevnosti, terezínského ghetta a koncentračního tábora Richard v Litoměřicích přes 200 tisíc vězňů. Od roku 1947 jejich památku připomíná Památník národního utrpení, později přejmenovaný na Památník Terezín.

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