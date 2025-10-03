Strážník spatřil v kanále u krematoria mrtvolu. Policie už zná výsledky pitvy

  10:59
Na úmrtí sedmapadesátiletého muže, jehož tělo se v pondělí našlo v odvodňovacím kanále v Terezíně na Litoměřicku, se nepodílel nikdo cizí. Policie nicméně ve snaze objasnit všechny okolnosti ve vyšetřování případu pokračuje.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Shutterstock

„K vyloučení podílu cizí osoby jsme dospěli na základě výsledku soudní pitvy,“ uvedla mluvčí litoměřických policistů Pavla Kofrová.

Muž bez známek života byl v odvodňovacím kanále u krematoria nedaleko Bohušovické brány. U vyproštění těla asistovali hasiči a potápěči ze zásahové jednotky.

Strážník objevil při hlídce v Terezíně mrtvolu. Tělo leželo v kanále u krematoria

Tělo ve vpusti kanálového systému našel při hlídce strážník Petr Vacek. Uvedl, že jde zřejmě o místního občana, který se pohyboval na hranici bezdomovectví.

