Obnova není záležitostí let, ale dekád, řekl ministr Kulhánek v Terezíně

„Pro mne je vždy fascinující rozsah tohoto pevnostního města a objekty, které jsou v přípravě na revitalizaci a budoucí využití. Šedesát milionů korun, které vláda pro Terezín schválila, je opravdu jen na nějakou základní, a ještě ne úplnou předprojektovou a projektovou přípravu,“ řekl Petr Kulhánek s tím, že je zřejmé, že postupné kroky, které se v Terezíně dějí a budou dít, nejsou na jednotky let, ale spíše na jedno či dvě desetiletí.

Starosta René Tomášek ministra ujistil, že nejen pohled vedení města ale i celého zastupitelstva na rozvojové aktivity a jejich budoucí využití je konsenzuální. Podle Tomáška to znamená, že ať se na radnici stane cokoli, všechny práce budou mít zajištěny kontinuitu.

Kulhánek, jenž je v pořadí už několikátým ministrem, který si v Terezíně prohlédl památky, připomněl, že současný finanční program je koncipován na deset let s postupným uvolňováním peněz na roční bázi a bude na rozhodnutí budoucích vlád, jak v tomto procesu budou pokračovat.

„Prostředky, které jsou v programu dnes, totiž rozhodně budou pokrývat jen část potřebných investic. Jestliže v roce 2006 se celkový odhad na revitalizaci pohyboval okolo šesti a půl miliardy korun, v cenách roku 2025 je to minimálně dvojnásobek. Mluvíme tedy o zhruba 13 miliardách, které budou v následujících desetiletích potřeba,“ podotkl Kulhánek.

Starosta s mistrem také mluvili o změně další dotační výzvy, která by alespoň část prostředků mohla uvolňovat na investiční náklady.

„Jsme rádi, že se ministerstvo bude zabývat naším požadavkem, aby se neinvestiční program do budoucích let otevřel i částečně investičně. Konkrétně to bude znamenat, že například při rekonstrukci oken můžeme neinvestiční dotaci použít pouze na jednoskla, jaká byla do budov instalována na konci 18. století. Naopak investiční dotaci je možné použít na moderní dvojskla či trojskla, která už dnes památkáři dokážou schválit a která jsou velikou pomocí pro další udržitelnost objektu,“ vysvětlil Tomášek.