Pomozte, žádá Terezín politiky. V kasárnách se propadl další kus střechy

„Některé části kasáren už jsou tak zborcené, že může kdykoliv dojít k dalšímu pádu. Je nutné alespoň opravit střechu a poslední patro, protože spadlá střecha roztlačuje zdi spodního patra,“ komentuje současný stav kasáren, které jsou památkově chráněným objektem, Robert Czetmayer, vedoucí odboru rozvoje a výstavby terezínské radnice.

Podle posledního statického posudku se čas na záchranu objektu krátí. „Zbývá necelý rok a s příchodem zimního vlhkého počasí se stav kasáren může ještě zhoršit,“ konstatuje Czetmayer.

Náklady na zamezení dalšího zhoršování stavu kasáren město odhadlo na čtvrt miliardy korun. Na tak velkou investici však radnice v žádném případě sama nestačí. Z rozpočtu, který je zhruba 50 milionů korun, může každoročně uvolnit jeden, maximálně dva miliony. Nabízí se využití dotačních titulů, ale tady je požadována spoluúčast, a na ni radnice nemá.



Podle Czetmayera už ale v případě Žižkových kasáren a jejich střechy není ani čas na poskytnutí peněz v rámci běžného dotačního systému. Schvalovací procesy totiž trvají příliš dlouho. Proto radnice zaslala ministerstvům pro místní rozvoj, financí a kultury a také premiérovi Andreji Babišovi (ANO) dopis, v němž žádá o uvolnění peněz alespoň na stabilizaci střechy.

„Na začátku listopadu mám videokonferenci s ministryní financí. Pokud nám vláda pomůže, získáme čas na získání dotačních prostředků,“ doplňuje Czetmayer. Se záchranou památek by mohlo podle plánů města pomoci i nové vedení kraje v čele s budoucím hejtmanem Janem Schillerem (ANO).

Kraj chtěl převzít jen opravené objekty, říká starosta

V plánu přitom už bylo vytvoření krajské příspěvkové organizace, která by převzala a provozovala historické budovy spjaté se společným projektem Terezín – město změny. Návrh vypracovalo dosluhující vedení kraje. Zastupitelé města ho však zamítli.

„Důvodem bylo i to, že nebyl dostatečný prostor pro vyjednávání, a to i kvůli covidu. Kraj měl představu, která se neshodovala s představou města, to znamená převzít pouze opravené objekty a pevnost. Budovy, které naše město nejvíce tíží, by i nadále mělo město ve svém majetku,“ popisuje příčinu odmítnutí starosta Terezína René Tomášek (RESET).

Finanční pomoc přislíbil při své červencové návštěvě také premiér Babiš. Podle něj je nutné záchranu Žižkových kasáren a dalších chátrajících objektů ve městě řešit na vládní úrovni. Celkové náklady jsou odhadovány na více než tři miliardy korun.