Strážník objevil při hlídce v Terezíně mrtvolu. Tělo leželo v kanále u krematoria

Autor: ,
  20:06
Strážníka v pondělí odpoledne během standardní hlídky v Terezíně na Litoměřicku zaskočil nečekaný nález. V odvodňovacím kanále ležel člověk bez známek života. Na místo dorazily záchranné složky, které začaly tělo zaklíněné u krematoria nedaleko Bohušovické brány vyprošťovat.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Shutterstock

U vyproštění asistovali hasiči, k místu vyrazili také potápěči ze zásahové jednotky. O případu nformovali mluvčí policie Veronika Hyšplerová a mluvčí hasičů Tomáš Kalvoda.

O nálezu těla informovala záchranné složky v 16:31 městská policie. K zemřelému dorazil koroner, který je zodpovědný za ohledání těla.

U Štvanice vytáhli policisté z Vltavy mrtvého muže. Zatím se neví, jak zemřel

Tělo bylo ve vpusti kanálového systému, upřesnil strážník Petr Vacek, který mrtvého člověka našel při hlídce. Pravděpodobně jde o místního občana, který se pohyboval na hranici bezdomovectví, řekl strážník. Podotkl, že přesné informace včetně toho, kdy a jak zemřel, prověří státní policie.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nejčtenější

Nejkrásnější dresy na světě máme my! vzkazuje Viagemu tým z pralesa

Máme nejkrásnější dresy na světě! holedbal se ústecký fotbalový Viagem, když pompézně představoval novou sadu pro druhou ligu. Hozenou rukavici zvedl amatérský futsalový oddíl FC Lokomotif Ústí nad...

Motor rozcupoval Kometu 8:0, Hradec už není poslední. Kladno pokračuje v trápení

Hokejová extraliga v pátek pokračovala dalšími šesti zápasy osmého kola. První duel rozehrály České Budějovice, které na svém ledě připravily mistrům z Brna pořádnou ostudu - Motor deklasoval Kometu...

Peklo ústeckého půlmaratonu. Kolabovaly desítky běžců, rekordy šly stranou

V horoucí peklo se proměnil sobotní půlmaraton v Ústí nad Labem. Kvůli nezvykle tropickému počasí a teplotám atakujícím třicítku kolabovaly na trati a v cíli desítky závodníků, záchranáři se...

Sparta prohrála v Olomouci, Pardubice zvládly drama v Kladně, Kometa slaví

Hokejová extraliga postupuje v rychlém sledu, úterní sedmé kolo nabídlo dalších šest zápasů. Litvínov zdolal Boleslav 4:2, Vítkovice porazily Liberec také 4:2 a stejným výsledkem přehrála Kometa...

OBRAZEM: Nacistům vstup zakázán! Fanda brázdil Evropu a objevoval stadiony

O prázdninách se ze severního cípu Evropy vydal na kole až k jižnímu. Legendární Nordkapp–Tarifa. Šest tisíc kilometrů v sedle. Dalibor Frýba, fanoušek hokejového Litvínova a učitel, který pochází z...

Strážník objevil při hlídce v Terezíně mrtvolu. Tělo leželo v kanále u krematoria

Strážníka v pondělí odpoledne během standardní hlídky v Terezíně na Litoměřicku zaskočil nečekaný nález. V odvodňovacím kanále ležel člověk bez známek života. Na místo dorazily záchranné složky,...

29. září 2025  20:06

Chybí ten a ten? Jen berlička. Nesnáším výmluvy, musíme si poradit, velí Petr

Mohl by skuhrat, že má zraněné lídry. Nebo žádat posily. Ani po mizerném vstupu do hokejové extraligy ale asistent trenéra hokejistů Litvínova Jakub Petr alibi nehledá.

29. září 2025  15:17

Práce v tunelech opět uzavřou D8 před Německem, řidiči je pak projedou rychleji

Na řidiče začátkem října opět čeká zásadní omezení na dálnici D8 před hranicí s Německem. V úseku mezi 80. a 87. kilometrem, kde se nacházejí tunely Panenská a Libouchec, dojde k úplné uzavírce...

29. září 2025  14:44

OBRAZEM: Nacistům vstup zakázán! Fanda brázdil Evropu a objevoval stadiony

O prázdninách se ze severního cípu Evropy vydal na kole až k jižnímu. Legendární Nordkapp–Tarifa. Šest tisíc kilometrů v sedle. Dalibor Frýba, fanoušek hokejového Litvínova a učitel, který pochází z...

29. září 2025  13:41

Měsíce poslouchal zvuky ze sluchátek. Za vraždu otce a dítěte má jít do detence

Muž obžalovaný z dvojnásobné vraždy a pokusu o vraždu na Teplicku není duševně nemocný, uvedli u krajského soudu znalci a navrhli pro něj zabezpečovací detenci, protože je nebezpečný pro společnost....

29. září 2025  12:28

Nechceme no-go zónu, děsí nadále Tepličany plán města. To zatím přešlapuje

Nekonečný příběh hledání využití bývalé měnírny v teplických Trnovanech píše další kapitolu. Zastupitelé sice schválili odmítnutí už poskytnuté dotace na rekonstrukci, ale ve snaze využít areál v...

29. září 2025  9:26

Muž podle policie bodl v opilosti po hádce známého, za vraždu mu hrozí 20 let

Policisté v Ústeckém kraji prověřují dva násilné trestné činy, které se staly během víkendu a skončily úmrtím člověka. V noci ze soboty na neděli došlo podle vyšetřovatelů k vraždě na sídlišti v...

28. září 2025  18:19,  aktualizováno  29.9 9:03

Pýcha předešel pádu, dal dva góly a Motor dál válí: Nechceme výkyvy jako dříve

Zazářit, zhasnout. Zazářit, zhasnout. Pořád dokolečka. S opakujícím se vzorcem hodlají českobudějovičtí hokejisté letos zatočit. A daří se jim to. I obránce Pavel Pýcha pomohl k tomu, aby pýcha...

29. září 2025  7:19

Brno se v Ústí naladilo na boj o Evropu, zářily posily. Písek pokazil Palyzův návrat

Basketbaloví vicemistři z Brna vstoupili do nového ročníku Maxa NBL vítězstvím v Ústí nad Labem 87:64. Velký podíl na úspěchu měly letní posily hostů. Ross Williams dal 28 bodů, Kevin Kalu nasbíral...

28. září 2025  21:07

Frťala o Pardubicích: Nejsou nejslabší, desítky milionů za posily se projeví

Už 252 minut v kuse nedostali ligový gól, už 268 minut ho taky ze hry nedali. Fotbalisté Teplic své šňůry natáhli v bitvě nejhorších proti Pardubicím, z níž se mohli odpíchnout k lepším časům....

28. září 2025  17:38

Teplice - Pardubice 0:0, souboj dvou posledních týmů branku nepřinesl

Pardubičtí fotbalisté se od poslední příčky neodpoutali. V 10. kole Chance Ligy remizovali v Teplicích 0:0. Domácí tým nevyhrál poosmé v řadě, Východočeši zůstali v ligové sezoně i po 9 zápasech jako...

28. září 2025  15:01,  aktualizováno  15:13

Šampionky narazily. Most musí v Evropské lize gumovat ztrátu na Francouzky

Šestibrankové manko budou gumovat házenkářky Mostu v odvetě 2. předkola Evropské ligy. Na palubovce francouzského Besanconu v sobotu padly 28:34 po vyrovnaném prvním poločase, druhý zápas se hraje na...

28. září 2025  14:30

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.