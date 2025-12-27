Větřil Hitlerovy choutky, chtěl bránit zemi. Po válce generál skončil v knoflíkárně

Ludvík Krejčí, který za první světové války prošel jak rakousko-uherskou armádou, tak československými legiemi, na sklonku třicátých let zřejmě velice dobře tušil, v jaké situaci se Československo nachází. Vždyť díky svým schopnostem a zkušenostem se už ve svých 33 letech stal brigádním generálem a o jedenáct let později byl povýšen až na armádního generála.
Po komunistickém převratu mu byla v červenci 1950 z politických důvodů odňata hodnost armádního generála a v květnu 1953 mu byla dokonce i odebrána penze. Krejčí zůstal zcela bez prostředků.