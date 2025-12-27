Větřil Hitlerovy choutky, chtěl bránit zemi. Po válce generál skončil v knoflíkárně

Armádní generál Ludvík Krejčí. | foto: Archiv VM Králíky

Pavel Křivohlavý
  13:00
Jako hlavní velitel československé branné moci, kterým se armádní generál Ludvík Krejčí stal 23. září 1938, chtěl ze všech sil bránit Československo před hitlerovským Německem. Jmenování od prezidenta Beneše však přišlo snad v tu vůbec nejhorší chvíli, neboť do mnichovské dohody zbývalo jen několik dní. Krejčí tak nakonec nebojoval. Němci ho odstavili a pak věznili v Terezíně.

Ludvík Krejčí, který za první světové války prošel jak rakousko-uherskou armádou, tak československými legiemi, na sklonku třicátých let zřejmě velice dobře tušil, v jaké situaci se Československo nachází. Vždyť díky svým schopnostem a zkušenostem se už ve svých 33 letech stal brigádním generálem a o jedenáct let později byl povýšen až na armádního generála.

Po komunistickém převratu mu byla v červenci 1950 z politických důvodů odňata hodnost armádního generála a v květnu 1953 mu byla dokonce i odebrána penze. Krejčí zůstal zcela bez prostředků.

Právě nejčtenější Premium články:
A dalších více jak 50 000 prémiových textů... Zobrazit další články
Větřil Hitlerovy choutky, chtěl bránit zemi. Po válce generál skončil v knoflíkárně

