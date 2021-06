Obce boj nevzdávají, stavba obřích hal na louce je ale zase o něco blíž

Stavbu, která na Teplicku už několik let budí emoce, mohou dotčené obce, spolky i veřejnost do 9. června připomínkovat.

„V rámci územního řízení máme další šanci se k záměru vyjádřit a rozhodně toho využijeme. Momentálně zpracováváme připomínky. Pořád ale platí, že s výstavbou hal zásadně nesouhlasíme,“ podotýká starosta Modlan Lukáš Bartoň.

Obce Modlany i Rtyně nad Bílinou, jejichž katastrálních území se výstavba hal dotýká, záměr kritizují od samotného počátku. A ačkoliv Krajský úřad Ústeckého kraje obdržel v rámci posouzení vlivu stavby na životní prostředí (EIA) více než 1 400 nesouhlasných vyjádření k záměru, vydal nakonec závazné souhlasné stanovisko k řízení EIA.



Obce i nejrůznější spolky přitom dlouhodobě upozorňují na to, že výstavbou hal dojde k záboru kvalitní zemědělské půdy. „Je to stavba na zelené louce, nejedná se o žádný brownfield. Dojde k velkému záboru zemědělské půdy a to i té nejcennější,“ upozorňuje Bartoň.

Modlany se navíc obávají i výrazného nárůstu dopravy na území obce. „Bude přes nás jezdit hodně osobních aut. Většina lidí, kteří budou v areálu pracovat, budou muset jezdit přes nás. Obáváme se i toho, aby nám tudy nejezdily kamiony,“ přibližuje Bartoň.

Záměr dlouhodobě kritizuje i spolek Periferní vidění. Podle něj mohou nové objekty výrazně změnit mikroklima v okolí. „Když se ta monstra nahřejí, odhánějí mraky pryč. Očekáváme, že to ještě prohloubí sucha v této oblasti,“ varuje předseda spolku Roman Čech.

Podle něj je navíc celý záměr tak obrovský, že naruší krajinný ráz. „Od první haly k poslední je to 1,35 kilometru. Je třeba si uvědomit, že prostorová hmotnost celého objektu je obrovská. Totálně to zkazí krajinný ráz, bude to vidět už zdaleka,“ vadí Čechovi.

Spolek: EIA je v rozporu se zákonem

Spolek záměr připomínkoval už v řízení EIA a podat námitky chce i tentokrát, v navazujícím řízení. „Osobně si myslím, že závazné stanovisko EIA je vydané v rozporu se zákonem. Budeme proti němu brojit a domáhat se, aby bylo zrušené. Pořád věříme, že haly na tomto místě nebudou a nebo bude záměr alespoň v menším měřítku, než těchto šest obrovských hal,“ doufá Čech.

Souhlasné stanovisko v rámci posouzení vlivu stavby na životní prostředí vydal krajský úřad loni v říjnu. Platí na sedm let. Firma PH-Real, jež vlastní pozemky, kde mají haly stát, ale musela splnit celkem 21 podmínek, které jí úřad stanovil.

„Ty jsme splnili do puntíku, v některých případech dokonce ještě více, než bylo požadováno. Všechno jsme zapracovali do dokumentace, byť to pro projekt bylo ekonomicky dost náročné a nyní pokračujeme dál a žádáme o vydání územního rozhodnutí. Je to vlastně jen logické pokračování v návaznosti na závazné souhlasné stanovisko v procesu EIA,“ vysvětluje člen představenstva společnosti Jan Benda.

Pokud firma získá rozhodnutí o umístění stavby a v následném řízení i stavební povolení, haly by se podle něj mohly začít stavět na přelomu let 2022 až 2023.

PH Park Teplice má stát 14 kilometrů jihozápadně od Ústí nad Labem, na návrší severně od silnice I/63, takzvaného teplického přivaděče k dálnici D8. Šestice hal má zaujmout plochu přes 110 tisíc metrů čtverečních a má sloužit ke skladování a lehké výrobě. Záměr počítá i s výstavbou dopravní infrastruktury a 700 parkovacími místy.