Heroin, kokain i pervitin. Celníci našli na Teplicku deset kilogramů drog

Celníci našli na Teplicku téměř deset kilogramů drog – heroinu, kokainu a metamfetaminu neboli pervitinu. Společně s ústeckými kriminalisty zadrželi dva muže. Oba muži skončili ve vazbě, pokud se jim u soudu prokáže vina, hrozí jim pět až 12 let vězení. Celníci a policisté také při zásahu zajistili výnos z trestné činnosti, který činil bezmála milion korun.
Při prohlídkách u podezřelých zajistili celníci v hotovosti 27 tisíc eur (v přepočtu zhruba 654 tisíc korun) a 320 dolarů (v přepočtu zhruba 6 700 korun).
Dva muži podle celníků a policie společným jednáním chtěli získat finanční prospěch z prodeje drog.