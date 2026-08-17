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Heroin, kokain i pervitin. Celníci našli na Teplicku deset kilogramů drog

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  11:58aktualizováno  12:06
Celníci našli na Teplicku téměř deset kilogramů drog – heroinu, kokainu a metamfetaminu neboli pervitinu. Společně s ústeckými kriminalisty zadrželi dva muže. Oba muži skončili ve vazbě, pokud se jim u soudu prokáže vina, hrozí jim pět až 12 let vězení. Celníci a policisté také při zásahu zajistili výnos z trestné činnosti, který činil bezmála milion korun.

KRIMI

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Při prohlídkách u podezřelých zajistili celníci v hotovosti 27 tisíc eur (v přepočtu zhruba 654 tisíc korun) a 320 dolarů (v přepočtu zhruba 6 700 korun).

Dva muži podle celníků a policie společným jednáním chtěli získat finanční prospěch z prodeje drog.

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