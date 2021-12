Nový dopravce naštval Teplicko, do obcí denně nepřijedou desítky spojů

„Jen v naší obci v pátek nejede 22 spojů. Je to neskutečný bordel. Člověk by ani nevěřil, že může ve 21. století něco podobného nastat,“ zlobil se například místostarosta Proboštova Roman Nešetřil.

Podle něj je chyba jak na straně dopravce, tak i na straně Ústeckého kraje, který dopravu objednal a s novým dopravcem, jenž patří pod skupinu ICOM Transport, podepsal smlouvu na dlouhých deset let.

„Každý večer nám pošlou seznam spojů, které druhý den nepojedou. Když to vědí takhle dopředu, proč nezajistí náhradní dopravu? Ten dopravce navíc ani není schopný si odřeknuté spoje vyvěsit na zastávkách a chce to po nás. To přece není normální,“ láteřil Nešetřil.

Obec už poslala firmě i Ústeckému kraji několik stížností. „Do teď nám ale nikdo neodpověděl. Jen nám pošlou seznam odřeknutých spojů a je to,“ podotkl místostarosta.

Fakt, že autobusová doprava na Teplicku nefunguje, připouští i kraj. „Takto jsme si plnění smlouvy samozřejmě nepředstavovali. Ještě než nový dopravce vyjel do ostrého provozu, ubezpečoval nás, že je vše perfektně připraveno,“ zmínil v tiskové zprávě krajský radní pro oblast dopravy Marek Hrabáč s tím, že už proběhlo jednání mezi krajem a ČSAD Slaný.

„Byli jsme informováni o opatřeních a krocích, které již dopravce podnikl k nápravě, aby nedocházelo k takovým výpadkům a nejetí spojů. Doufám a pevně věřím, že se situace na Teplicku vyřeší co nejdříve, aby cestující nezůstávali na zastávkách,“ doplnil Hrabáč.

Dopravce: 20 řidičů nenastoupilo

Podle hejtmana Jana Schillera (ANO) hrozí společnosti ČSAD Slaný vysoké pokuty. „Samozřejmě to budeme řešit podle toho, jak je to smluvně uvedeno. Na druhou stranu měli problémy s řidiči, protože jim do toho vlétl covid. Situace by měla být v příštím týdnu lepší,“ slíbil hejtman.

Podle něj se kraj pokoušel zajistit i náhradní autobusovou dopravu od jiného dopravce, avšak neúspěšně. „Další dopravci jsou totiž v úplně stejné situaci. Mají své závazky, které musí plnit, navíc i oni mají některé řidiče v karanténě. Náhrada proto nebyla možná,“ vysvětlil.

Podle zástupce společnosti ČSAD Slaný Jana Varhaníka nastaly problémy kvůli špatnému technickému propojení odbavovacího systému a zároveň kvůli nedostatku řidičů.

„Před nástupem do nové oblasti Teplicka jsme měli nasmlouvaných dostatek řidičů k zajištění dopravní obslužnosti. I přes podepsané pracovní smlouvy jich ale dvacet nenastoupilo. Tento problém řešíme zápůjčkou řidičů v rámci koncernu ICOM Transport a vedle toho cílenou náborovou kampaní. O víkendu nastoupí noví řidiči, kteří pomohou aktuální situaci na Teplicku stabilizovat,“ slíbil Varhaník.

„Dalším problémem je současná epidemická situace kolem covidu, kvůli které v současné době evidujeme v našem koncernu 150 řidičů v pracovní neschopnosti,“ podotkl.

Potíže s nedostatkem řidičů nyní nemá jen společnost ČSAD Slaný, ale i další dopravci, protože řidiči chybí prakticky neustále. „Máme podstav řidičů, potřebovali bychom deset dalších. Situace není ideální a řeší se vyššími přesčasy. V celé zemi chybí kolem 20 tisíc řidičů, asi tato profese není tak atraktivní jako ostatní. Přitom řidiči na tom nejsou špatně, jejich mzdy jsou nad celostátním průměrem,“ zmínil ředitel děčínského dopravního podniku Bohumil Bárta.

„My jsme rádi, že tu máme alespoň linku 123, kterou si platíme z vlastního rozpočtu a kterou zajišťuje společnost Arriva Teplice, protože ta jediná nám tu teď funguje,“ dodal k tématu místostarosta Nešetřil.