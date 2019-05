Zahájení lázeňské sezony v Teplicích zpestří víc žánrů i léčivé koupání

Program Zahájení 865. lázeňské sezony v Teplicích Sobota 25. května Scéna u Ptačích schodů 13.00 Michal Kindl & band 14.30 Zastodeset 16.00 Poletíme? 17.30 Honza Křížek a skupina 19.00 XIII. století 21.00 Xindl X Scéna za domem kultury 13.15 The Doors Revival 14.45 Vitacit 16.15 Vltava 17.45 Th!s 19.30 George Michael Tribute Band 21.15 Groove Army Scéna na zámku 13.00 Ondřej Fencl & Hromosvod 15.00 Cirkus Problem 17.00 Reggiment Michala Šepse 19.00 En.Dru 21.00 Boogie Boys Scéna na náměstí Svobody 9.30 Idio & Idio 11.15 Petra Börnerová Trio 14.00 Deviant 15.30 Petr Kadlček Trio 16.45 Black Sabáka 18.00 Znouzectnost 19.30 Lipo 21.00 Blue Rocket Šanovská mušle 9.00 Dětský happening DDM 14.00 Big Band Zdeňka Tölga 15.30 Dalam Világ 17.00 Krušnohorská dechovka 18.30 Stará sešlost 20.00 Zdounečanka Neděle 26. května Scéna u Ptačích schodů 13.00 Už jsme doma 14.30 Yo Yo Band 16.00 Olga Lounová 17.30 UDG 19.15 Back to home – teplické rockové legendy na jednom pódiu Scéna za domem kultury 13.15 Filip Zandy & Purpur 14.45 Malina Brothers 16.15 Fr. Nedvěd & Tie Break 17.45 Metallica Revival 19.30 Wohnout Scéna na zámku 13.00 Prime Time Voice 15.00 Paul Batto & Ondřej Kříž 17.00 Hambaeros Plus 19.00 K. Steinerová & Her Swing Boys Scéna na náměstí Svobody 11.30 Melodica 13.00 A. Radimcová & Catchfly 14.30 New Black Jack 16.00 Starwalk 17.30 Wanastowi Vjecy Revival 19.00 Stará škola jinak Šanovská mušle 12.30 ZUŠ Teplice 14.00 Staropražští pardálové 15.30 Ledecká dudácká muzika 17.00 Stanleys Dixie Street Band 18.30 Martha a Tena 20.00 Profesor Beatles