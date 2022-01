Teplická záchytka najíždí na nový režim, začíná přijímat i mladistvé

Strážníkům pomáhají s podnapilými dvě sanitky Dvě vyřazené sanitky od zdravotnické záchranné služby pořídilo Ústí nad Labem pro své strážníky. Zaplatilo za ně 110 tisíc korun a sloužit budou hlavně pro převoz opilců, narkomanů nebo lidí bez domova, kteří by vzhledem ke svému stavu mohli znečistit běžné služební vozy městské policie. „Sanitky už zdravotníkům nevyhovovaly k profesionálním výjezdům, ale pro jednoduché převozy lidí, kteří se například díky nadměrnému požití alkoholu dostali do stavu, kdy nejsou schopni se o sebe postarat a je nutné je odvézt na záchytku nebo do nemocnice, vyhovují dostatečně,“ uvedl mluvčí ústeckých strážníků Jan Novotný. Na záchytnou protialkoholní stanici do Teplic dosud vozili strážníci opilé běžnými služebními auty. „Po každém převozu auto až dva dny stálo, protože jsme ho museli vydenzifikovat. To nás pokaždé přišlo na dva a půl tisíce korun,“ doplnil Novotný s tím, že u zakoupených sanitek se doba čištění a dezinfekce zkrátí na maximálně 10 hodin. Pro potřeby strážníků prošly sanitky úpravou, vybaveny jsou pouze lůžkem, třemi sklápěcími sedačkami a základními zdravotnickými prostředky. Jedna sanitka je k výjezdu připravena u služebny v ulici Na Nivách v městské části Předlice, druhá pak u služebny ve čtvrti Krásné Březno. Na každém stanovišti jsou vyčleněné dvoučlenné hlídky strážníků, kteří mohou kdykoli vyjet k případu. První výjezd se sanitkou už strážníci absolvovali tento týden, ale nebylo to k opilci. „Z ústeckého centra Spirála jsme do děčínské nemocnice převáželi matku s dítětem nakaženým covidem,“ přiblížil Novotný. - Miloslava Hálová