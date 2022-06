Udělejte další záchytky, množí se tu bezdomovci, apelují Teplice na kraj

„Na tento problém jsme ještě s bývalým primátorem Jaroslavem Kuberou upozorňovali už před lety. Říkali jsme, že pokud to bude jediné zařízení v kraji, město Teplice ponese daň za to, že odlehčí všem ostatním zdravotnickým zařízením. A ukázalo se, že je to pravda,“ řekl Hanza.

Je proto podle něj třeba, aby v kraji vzniklo záchytných stanic více.

„Není možné, aby tu byla jediná záchytka, do které po konzultaci s lékařem mohou dovézt podnapilé osoby například z Klášterce nad Ohří nebo ze Šluknova. Pokud se totiž jedná o osobu bez domova, je pravděpodobné, že až vystřízliví a opustí zařízení, zůstane už v našem městě. Máme od městské policie potvrzených několik takových případů, a není jich málo,“ uvedl Hanza.

V Teplicích je nyní zhruba 70 až 100 bezdomovců. „Po demolici ruiny v Mlýnské ulici jich z města několik odešlo, ale právě v souvislosti s provozem záchytky jsou tu i noví,“ doplnil náměstek primátora Jiří Štábl (ANO).

Podle Hanzy je správné, že se o lidi pod vlivem alkoholu a drog stará specializované zařízení, problém ale vidí ve spádovosti.

„Jsem si vědom, že zařízení má svůj účel, a je dobře, že v nemocnici zdravotníci nezápasí s feťáky a alkoholiky, ale že jsou v zařízení, které je k tomu uzpůsobeno. Jenže v ideálním případě by bylo takové zařízení třeba v každém okresním městě,“ řekl. Dodal, že Teplice však hejtmanství nabídly kompromisní návrh.

„Ten zněl tak, aby záchytku vybudovali alespoň ještě v Chomutově a Děčíně, aby byly v kraji alespoň tři,“ uvedl Hanza.

Podle hejtmana kraje Jana Schillera (ANO) se však žádná změna v nejbližší době nechystá. „K provozu záchytky potřebujete sehnat personál, a my ho v jiných městech bohužel nemáme. Určitě se tím budeme zabývat a souhlasíme, že jedna záchytka je na celý kraj málo. Ale v nejbližší době určitě další zřízena nebude,“ uvedl Schiller.

Sám upozornil ještě na jednu nepříjemnost vyplývající z toho, že záchytka není i v dalších městech. „Největší problém vidím v tom, že pokud městská policie odváží někoho podnapilého například ze Šluknova, zůstane město až tři hodiny bez hlídky, protože nikdo jiný opilce vozit nemůže,“ řekl.

Jedinou protialkoholní a protitoxikomanickou záchytnou stanici v kraji nechalo hejtmanství zřídit v teplické nemocnici v roce 2019. Provozuje ji zmíněná Krajská zdravotní. „Roční provoz vyjde na 21 milionů korun, částku hradí zřizovatel,“ poznamenala mluvčí společnosti Jana Mrákotová.

V roce 2021 v zařízení skončilo celkem 1001 lidí, z toho jen 322 bylo z okresu Teplice. Následovaly okresy Ústí nad Labem (197), Most (128), Děčín (112) či Chomutov (88). Z tisícovky hospitalizovaných bylo celkem 290 lidí bez domova.