Přítelkyni sekal sekerou, tělo hodil do popelnice. Za vraždu muž dostal 18 let

Na 18 let poslal ústecký krajský soud do vězení muže, jenž loni v březnu v Teplicích brutálně zavraždil svou partnerku. Pod vlivem pervitinu ji rdousil, škrtil, bodal nožem a sekal sekerou. Tělo pak hodil do popelnice. K činu se přiznal. Senát obžalovanému uložil také ústavní protidrogové léčení.