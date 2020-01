Teplice lákají univerzitu, chtěly by mít pobočku. UJEP to zatím odmítá

„Naše spolupráce s univerzitou funguje dlouhodobě, už od roku 2009 od nás dostávají každý rok tři nejúspěšnější studenti z Teplicka stipendium ve výši 10 tisíc korun,“ vysvětlil primátor Hynek Hanza (ODS).

„Nyní ale vzájemnou spolupráci dostaneme na papír,“ dodal Hanza s tím, že město jedná s univerzitou i o možnosti zřídit v Teplicích jedno z pracovišť školy.

„Jestli to bude katedra, fakulta, nebo jiná forma, to všechno je teprve v jednání. Samozřejmě bychom ale něco podobného uvítali, protože vysoká škola znamená mladé vzdělané lidi, kteří by mohli zůstat na našem území,“ podotkl primátor Teplic

„Chceme, aby tu chytří lidé zůstávali. Je to velký potenciál a budoucnost pro naše město,“ doplnil primátor s tím, že studenti se přijetím stipendia na určitou dobu zavazují k práci v regionu po dokončení studia.

UJEP zatím vznik své pobočky v Teplicích neplánuje

Podle mluvčí univerzity Jany Kasaničové je cílem memoranda smluvně vymezit již fungující vzájemnou spolupráci. Podobnou všeobecnou smlouvu má UJEP například i s krajským městem.

Avšak tomu, že by v lázeňském městě brzy vznikla nová katedra nebo fakulta, zatím nic nenasvědčuje. Univerzita chce totiž co nejvíce využít kampus v Ústí nad Labem, který se právě dokončuje.

Kromě Teplic vypisuje každý rok jednorázové stipendium pro studenty UJEP i město Ústí nad Labem. Jeden student každý rok získá 20 tisíc korun.

„Druhým rokem město uděluje také Ocenění pro účastníky univerzity třetího věku za výjimečné zpracování závěrečné práce, a to ve výši 3 tisíce korun,“ uvedla Kasaničová.

Stipendia udělují i starostové ústeckých obvodů

Jednorázová stipendia udělují rovněž starostové jednotlivých ústeckých obvodů. Město Trmice sousedící s Ústím má například v rozpočtu každoročně 10 tisíc korun pro studenta za nejlepší práci s tematikou vztahující se k Trmicím nebo k oblasti kolem jezera Milada.

Studenti mohou získat také stipendium Hospodářské a sociální rady Ústeckého kraje nebo Všeobecné zdravotní pojišťovny či ředitele ČEZ Teplárenská a litoměřického biskupství. Ucházet se mohou o sociální, ubytovací, prospěchové, mimořádné a doktorské stipendium.

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně byla vyhlášena v roce 1991. V současné době na ní studuje 8 100 studentů na osmi fakultách. Univerzita třetího věku má svou pobočku mimo jiné i v Kadani.

